Cuộc sống trước và sau khi làm dâu hào môn của nhan sắc nổi tiếng Thái Lan

Khác với nhiều ngôi sao thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư trên mạng xã hội, Mild Lapassalan lựa chọn cách yêu lặng lẽ và hạn chế xuất hiện công khai cùng bạn đời. Chính sự kín đáo này càng khiến mối quan hệ của cả hai nhận được nhiều sự tò mò từ công chúng và truyền thông xứ chùa vàng.

Theo truyền thông Thái Lan, Mild và Sunit Scott bắt đầu hẹn hò nhiều năm trước nhưng rất hiếm khi chia sẻ về đối phương trước báo giới. Trong suốt thời gian yêu nhau, nữ diễn viên vẫn duy trì hình ảnh độc lập, tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất và quảng cáo.

Mild Lapassalan và chồng thiếu gia Sunit Scott từng hẹn hò kín tiếng nhiều năm trước khi đính hôn (Ảnh: IG).

Sunit Scott được biết đến là thành viên của gia tộc Bhirombhakdi - gia đình sở hữu thương hiệu đồ uống nổi tiếng tại Thái Lan và nằm trong nhóm những gia tộc giàu có, quyền lực hàng đầu xứ chùa vàng. Dù xuất thân hào môn, vị thiếu gia Sunit Scott lại khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông.

Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi chính thức tổ chức lễ đính hôn. Buổi lễ diễn ra riêng tư nhưng vẫn thu hút sự chú ý lớn của truyền thông Thái Lan bởi sự xuất hiện của nhiều thành viên gia tộc Bhirombhakdi cùng giới thượng lưu xứ chùa vàng.

Trong loạt ảnh được chia sẻ thời điểm đó, Mild Lapassalan xuất hiện rạng rỡ trong trang phục thanh lịch, liên tục nở nụ cười hạnh phúc bên vị hôn phu. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự đẹp đôi và cho rằng nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn tình cảm.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Mild tiếp tục thông báo đang mang thai con đầu lòng. Tin vui nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc phúc từ người hâm mộ và bạn bè trong giới giải trí.

Mild Lapassalan chọn cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn (Ảnh: IG).

Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bê bối liên quan đến nội bộ gia tộc Bhirombhakdi nổ ra. Theo đó, em trai của Sunit bất ngờ chia sẻ việc từng bị anh trai xâm hại và sự quay lưng của cả gia tộc.

Giữa làn sóng tranh cãi, Mild Lapassalan lựa chọn lên tiếng bảo vệ chồng và khẳng định cô chỉ muốn ở bên cạnh hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, chồng của nữ diễn viên cũng lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của em trai.

Nữ diễn viên khẳng định cô không hề có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình chồng. Theo Mind Lapassalan, việc cô lên tiếng xuất phát từ mong muốn hỗ trợ người bạn đời trong thời điểm anh trở thành mục tiêu công kích của dư luận.

“Vai trò của tôi chỉ đơn giản là ở bên cạnh và hỗ trợ chồng trong lúc anh ấy bị chỉ trích”, nữ diễn viên chia sẻ.

Mild Lapassalan xác nhận mang bầu hồi tháng 4 vừa rồi (Ảnh: IG).

Mind Lapassalan cũng cho biết chồng là người kín tiếng và không muốn công khai tài khoản mạng xã hội. Vì vậy, cô quyết định truyền tải thông tin cũng như đăng tải các bằng chứng liên quan đến vụ việc. “Tôi hy vọng công chúng sẽ thông cảm và tôn trọng quyết định này”, cô nhấn mạnh.

Cuộc sống của Mild Lapassalan trước khi làm dâu hào môn

Trước khi trở thành tâm điểm chú ý vì mối quan hệ với gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan, Mild Lapassalan đã có nhiều năm xây dựng sự nghiệp và cuộc sống độc lập trong làng giải trí xứ chùa vàng.

Sinh năm 1994, Mild Lapassalan bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khá sớm. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, nụ cười sáng cùng phong cách năng động. Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên truyền hình, mỹ nhân Thái từng tham gia nhiều video ca nhạc và các chiến dịch quảng cáo dành cho giới trẻ.

Mild Lapassalan từng là một diễn viên tài năng, xinh đẹp và có lối sống "sạch" trước khi kết hôn (Ảnh: News).

Bước ngoặt sự nghiệp của Mild đến vào năm 2013 khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim thanh xuân nổi tiếng của Thái Lan Nong Mai Rai Borisut. Thành công của dự án giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả trẻ biết đến.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Ugly Duckling Series: Don’t, Kiss: The Series, Love Songs Love Stories hay Love and Lies.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, Mild còn thử sức với vai trò ca sĩ và người mẫu quảng cáo. Với hình ảnh trẻ trung, sạch scandal và gu thời trang hiện đại, cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang săn đón.

Trước khi đính hôn với thiếu gia Sunit Scott, Mild được xem là hình mẫu nghệ sĩ trẻ độc lập, tự chủ tài chính và có chỗ đứng ổn định trong làng giải trí Thái Lan. Nữ diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ hình tượng tích cực và đời tư hoàn hảo.

Ngay cả khi kết hôn với thành viên của gia tộc Bhirombhakdi, Mild vẫn duy trì cuộc sống khá giản dị và kín đáo.

Gia tộc Bhirombhakdi giàu cỡ nào mà khiến cả Thái Lan chú ý?

Bhirombhakdi được xem là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất Thái Lan. Gia đình này nổi tiếng là chủ sở hữu thương hiệu bia và đồ uống Singha - cái tên gần như gắn liền với ngành công nghiệp đồ uống của xứ chùa vàng suốt nhiều thập kỷ.

Ồn ào gia tộc Bhirombhakdi đang thu hút sự quan tâm của truyền thông Thái Lan (Ảnh: QQ).

Đế chế kinh doanh của gia tộc Bhirombhakdi bắt đầu từ năm 1933 khi ông Boon Rawd Srethabutra thành lập công ty Boon Rawd Brewery - nhà máy bia đầu tiên tại Thái Lan. Từ đó, thương hiệu Singha nhanh chóng phát triển mạnh và trở thành biểu tượng quốc gia.

Không chỉ thống lĩnh thị trường bia, gia tộc này còn mở rộng hoạt động sang nước khoáng, bất động sản, khách sạn, nhà hàng và nhiều lĩnh vực đầu tư khác. Tập đoàn của gia đình sở hữu mạng lưới kinh doanh trải rộng khắp Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á.

Theo truyền thông Thái Lan, khối tài sản của gia tộc Bhirombhakdi được ước tính lên tới hàng trăm tỷ baht (tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng).

Không chỉ giàu có, gia tộc này còn có ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu và kinh doanh Thái Lan. Các thành viên gia đình thường xuất hiện trong những sự kiện lớn của giới tài phiệt, chính trị và giải trí.

Cuộc sống của gia tộc Bhirombhakdi cũng nhiều lần gây chú ý bởi sự xa hoa. Họ sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, biệt thự sang trọng và thường xuyên tham dự các sự kiện thượng lưu quốc tế.

Tuy nhiên, khác với nhiều gia đình tài phiệt nổi tiếng khác, các thành viên của gia tộc này khá kín tiếng trước truyền thông. Đó cũng là lý do mọi thông tin liên quan đến đời tư của gia đình đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Thái Lan.