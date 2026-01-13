Cuộc sống kín tiếng của "Út Ráng" Kim Hiền trước khi ly hôn chồng Việt kiều

Mới đây, thông tin diễn viên Kim Hiền và chồng Việt kiều - doanh nhân Andy Lê - ly hôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo dữ liệu trên hệ thống tra cứu của Tòa Thượng thẩm bang California (hạt Orange County), vụ ly hôn giữa Kim Hiền (tên pháp lý: Hien Nguyen) và Andy Lê được thụ lý từ ngày 8/5/2023, với tính chất là vụ ly hôn có con chung.

Đến ngày 17/7/2025, tòa án ban hành phán quyết cuối cùng, chính thức chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai bên về mặt pháp lý.

Kim Hiền kết hôn lần thứ hai với doanh nhân Andy Lê vào năm 2014. Sau khi lập gia đình, cô cùng con trai riêng là Sonic sang Mỹ định cư, dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nước để tập trung vun vén cho gia đình. Kim Hiền và doanh nhân Andy Lê có thêm một con gái chung là bé Yvona.

Nhiều năm qua, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh Việt, Kim Hiền vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước khi xác nhận ly hôn, nữ diễn viên gần như không nhắc về chồng hay chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải những hình ảnh sinh hoạt thường ngày cùng các con, những khoảnh khắc đời thường giản dị. Đáng chú ý, các dòng trạng thái của Kim Hiền trong thời gian này mang nhiều suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống.

Khép lại năm 2025, nữ diễn viên viết: "Có những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh mẽ hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì từng yêu rất sâu".

Trong một bài đăng khác, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh bên hai con và viết: "Dù cuộc đời có đổi thay thế nào, tình yêu mẹ dành cho con vẫn luôn ở đó nguyên vẹn và không điều kiện".

Với Kim Hiền, các con là điểm tựa lớn nhất, là động lực để cô tiếp tục bước đi, dù cuộc sống có nhiều biến động. Cô hạnh phúc khi chứng kiến Sonic và Yvona ngày một trưởng thành, yêu thương và đồng hành cùng nhau. Niềm vui của Kim Hiền đôi khi rất giản dị, cùng các con vào bếp nấu ăn, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong ngày.

Trong một dịp lễ, nữ diễn viên kể lại khoảnh khắc nhận quà từ các con với nhiều xúc động khi Yvona để lại cho mẹ một lá thư kèm chậu cây nhỏ để trồng, còn Sonic tặng mẹ hoa hồng và đưa mẹ đi ăn tối.

"Càng lớn, các con càng trưởng thành trong suy nghĩ và tự lập hơn. Tạm gác sự nghiệp mà mình yêu thích để dành thời gian chăm sóc và ở cạnh con, đến hôm nay nhìn lại, tôi không hối tiếc", Kim Hiền chia sẻ.

Ở Mỹ, Kim Hiền dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ tại nhà. Cô trồng nhiều loại cây, nuôi thú cưng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm vườn như một cách tìm lại sự cân bằng.

Nói về không gian sống hiện tại, nữ diễn viên viết: "Tôi tìm thấy sự an yên nơi mình lựa chọn, ngôi nhà đặt ở vị trí tốt cho các con. Xung quanh là những con người mang đến năng lượng tích cực và những điều tốt đẹp. Khi chúng ta khỏe mạnh và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, niềm vui ấy tự nhiên sẽ lan tỏa".

Với Kim Hiền, việc chăm sóc khu vườn không chỉ giúp không gian sống thêm sức sống, mà còn nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho chính cô và các con.

"Trong ngôi nhà, có một góc nhỏ làm mình luôn thấy biết ơn đó là khu vườn xanh mát. Mỗi ngày, mình dành khoảng 30 phút đến 1 tiếng để chăm sóc cây cối. Thời gian đó như một món quà cho chính mình khi không điện thoại, không ồn ào, chỉ có sự bình yên len lỏi trong từng khoảnh khắc".

Trước đây, Kim Hiền từng thực hiện nhiều video chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, nhưng thời gian gần đây, cô ít xuất hiện hơn trên kênh YouTube cá nhân. Ngoài công việc, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm chút nhà cửa, mong muốn tự tay tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, bình yên để các con lớn lên.

Ở tuổi 44, Kim Hiền vẫn được khán giả nhận xét giữ được vẻ ngoài tươi trẻ. Cô thường xuất hiện với hình ảnh giản dị, trang điểm nhẹ, thậm chí để mặt mộc, toát lên sự chín chắn sau nhiều thăng trầm.

Diễn viên Kim Hiền sinh năm 1982, từng để lại dấu ấn qua các vai diễn trong phim Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật... và đặc biệt là vai Út Ráng trong phim Hương phù sa. Năm 2004, khi sự nghiệp đang đà phát triển, cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi có con với DJ Hoàng Phong. Sáu năm sau, cặp đôi mới tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, hôn nhân của Kim Hiền tan vỡ chỉ sau 3 tháng. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, cô gặp người chồng thứ 2 là Andy Lê. Năm 2015, Kim Hiền sang Mỹ định cư cùng chồng khi đang mang thai con gái.

