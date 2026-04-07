Cuộc sống của đạo diễn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" sau 13 năm

Đặng Tuấn Chinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Bước vào đời với hành trang là con số 0 tròn trĩnh, nam đạo diễn vẫn tự hào về xuất thân của mình.

Năm 2013, phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" do anh đạo diễn bất ngờ gây sốt. Thậm chí, câu thoại "xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" còn trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Sức hút và sự lan truyền của bộ phim là bàn đạp đưa Nhã Phương và Đình Hiếu (nữ và nam chính) trở nên nổi tiếng. Cái tên Đặng Tuấn Chinh cũng được chú ý nhiều hơn.

Nhã Phương trong "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước khi trở thành đạo diễn của Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Đặng Tuấn Chinh từng có quãng thời gian đầy thăng trầm. “Tôi phải nỗ lực hết sức để có tất cả, vì sau lưng tôi là bóng dáng tảo tần của ba mẹ”, anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đặng Tuấn Chinh theo học ngành Diễn viên. Với ngoại hình khi đó gầy nhom, răng khấp khểnh, mặt đầy mụn, anh vẫn quyết tâm nhập học vì đó là cơ hội duy nhất để đổi đời.

Suốt những năm tháng ấy, thời gian biểu của anh là một vòng xoáy mưu sinh: Sáng đi học, chiều làm phục vụ tại quán gà rán, từ 12h đêm đến 2h sáng là hành trình đạp xe rong ruổi khắp TPHCM để bán bánh giò.

Nhớ về thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh kể ước mơ của anh đơn giản chỉ là có một chiếc xe tay ga, một chiếc điện thoại xịn và kiếm đủ 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp ba mẹ. Thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh cao 1,76m, nhưng chỉ nặng 48kg.

Sau cơn sốt Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, cuộc sống Đặng Tuấn Chinh thay đổi hoàn toàn với nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Anh trở thành người đứng sau loạt sản phẩm đình đám, trong đó phải kể đến Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện hai nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh) hay MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu)…

Nam đạo diễn cũng có sự lột xác về ngoại hình. Thậm chí, từng có khán giả lầm tưởng anh là diễn viên chứ không phải đạo diễn. Đặng Tuấn Chinh thừa nhận, mình không được đào tạo chính quy mà "làm nghề bằng trải nghiệm của một người đi lên từ con số âm”.

Có được những thành tựu trong nghề, Đặng Tuấn Chinh vẫn chọn tiếp tục việc học, trở thành Thạc sĩ Kinh tế của trường Đại học Kinh tế TPHCM. Động lực lớn nhất của anh chính là lời hứa với người ba đã mất.

Với anh, tấm bằng thạc sĩ dành tặng đấng sinh thành là minh chứng cho việc "cậu bé bán bánh giò" năm nào nay đã thực sự trưởng thành.

Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Tuấn Chinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng: “Thực sự đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin làm sao mình có thể thành công ở mảng đạo diễn. Có lẽ đó là sự tổng hòa của may mắn cộng với sự cố gắng đến cùng kiệt của bản thân”.

Hiện tại, Đặng Tuấn Chinh là Giám đốc marketing tại một ngân hàng. Anh cho biết sắp tới vẫn sẽ tiếp tục công việc, song song với đam mê nghệ thuật.

Đặng Tuấn Chinh sinh năm 1992, sống tại TPHCM. Anh được biết đến với vai trò đạo diễn của phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò và các series triệu lượt xem như Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện hai nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh), MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu), MV Giữ em đi...

Hoàng Thư