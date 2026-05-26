Cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng qua 100 hình ảnh, tư liệu quý lần đầu công bố

Hướng tới dấu mốc 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng (2016-2026), gia đình ông lần đầu giới thiệu triển lãm Legacy of Love (Di sản của tình yêu) - không gian lưu giữ ký ức, âm nhạc và tinh thần sống của một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất của lịch sử tân nhạc Việt Nam.

Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình của một nhạc sĩ tài hoa hay gợi nhớ về một thời đã qua, Legacy of Love được thực hiện với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng đã để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại lễ khai mạc ngày 25/5, chị Bạch Dương - con gái của cố nhạc sĩ Thanh Tùng - cho biết, gia đình gặp không ít khó khăn trong quá trình thu thập tư liệu về cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng. Theo chị, kho tư liệu về cố nhạc sĩ rất đồ sộ nhưng không được lưu giữ dưới dạng một cuốn hồi ký hoàn chỉnh. Gia đình phải gặp gỡ nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp để lần tìm từng câu chuyện, từng ký ức liên quan đến ông.

“Có những điều chính tôi cũng chưa từng biết. Tôi xem mình như một khán giả yêu mến ba và đang trên hành trình tìm lại những ký ức ấy”, chị chia sẻ.

Triển lãm Legacy of Love giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng trong và ngoài nước gửi về.

Toàn bộ tư liệu này ghi lại trọn vẹn hành trình cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng, từ thuở lọt lòng, tuổi trẻ nhiều biến động cho đến những khoảnh khắc đời thường bình dị bên gia đình.

Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình đi qua ký ức và đời sống nghệ thuật của ông, từ thời kỳ du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng (Triều Tiên), những năm tháng hoạt động âm nhạc sôi nổi sau ngày trở về nước, cho đến giai đoạn ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ thập niên 1980 đến 2000.

Có những bức ảnh, tư liệu quý hiếm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của nhạc sĩ Thanh Tùng trong Mái ấm 19/5.

Bức ảnh năm 1996 (trên cùng) khi nhạc sĩ Thanh Tùng tiếp đón ca sĩ Hy Lạp Nana Mouskouri - Đại sứ UNICEF đến thăm Mái ấm 19/5 (Quận Ba Đình); Nhạc sĩ Văn Cao và Nhạc sĩ Thanh Tùng (ảnh giữa); Nhạc sĩ Thanh Tùng cùng cháu bé nhỏ tuổi nhất trong trường Mái ấm 19/5 chụp năm 1995 (ảnh dưới).

Bức ảnh thời trẻ của bà Phạm Thị Minh - người vợ quá cố của nhạc sĩ Thanh Tùng - cũng thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người khi đến với triển lãm. Năm 1967, trong một lần về phép, nhạc sĩ Thanh Tùng bén duyên cùng người bạn đời của ông sau này.

Người con gái 18 tuổi xinh đẹp chính là nhân vật trong tác phẩm cuối cùng ở sự nghiệp sáng tác của ông - Hoa cúc vàng. Tác phẩm với những ca từ đầy hoài niệm: "Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về... Khi anh tuổi đôi mươi, em mới lên mười tám... Trong tim em ngập nắng mang theo đóa cúc vàng".

Bức ảnh gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng vào thập niên 80 gợi nhắc một câu chuyện tình xúc động của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Năm 1990, vợ ông qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 40, đẩy nam nhạc sĩ vào cảnh "gà trống nuôi con". Lúc bấy giờ, ông còn rất trẻ, lại là một nghệ sĩ tài hoa, hào hoa và luôn có sức hút lớn. Dù có nhiều cơ hội để tìm hạnh phúc mới, ông vẫn tự nguyện giữ trọn lời hứa với người vợ quá cố: Không đi bước nữa, một mình ở vậy nuôi dạy ba người con khôn lớn, trưởng thành.

Con gái nhạc sĩ Thanh Tùng xúc động nói: "Khi mẹ tôi qua đời, ba tôi còn rất trẻ nhưng ông đã giữ một lời hứa với mẹ là không đi bước nữa. Trong suốt 15 năm sau đó, ông đã hoàn toàn chủ động và tự nguyện vẹn tròn lời hứa ấy. Tôi thấy ba đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Có thể trên đời này cũng có nhiều người làm được như vậy, nhưng ở vị trí của ba tôi - một người rất tài hoa, hào hoa và có nhiều điều kiện - thì điều đó thực sự hiếm có".

Tại triển lãm, những bức tranh chân dung của bà Phạm Thị Minh cũng được trưng bày trang trọng.

Bản in bản thảo viết tay ca khúc Lối cũ ta về lần đầu tiên được công bố tại triển lãm, gắn liền với những ký ức sâu sắc của nhạc sĩ Thanh Tùng tại Hà Nội. Năm 1958, khi lên 10 tuổi, ông ra Thủ đô sống cùng cha tại phố Thụy Khuê và theo học trường Chu Văn An cho đến hết cấp 3. Ngôi trường này không chỉ khơi nguồn cảm hứng cho các tác phẩm sau này như Lối cũ ta về, Chuyện cổ Nghi Tàm, mà còn là nơi ông gặp gỡ người bạn đời định mệnh - em gái của một người bạn học cùng trường.

Bài hát Lối cũ ta về được sáng tác vào năm 1992 khi nhạc sĩ Thanh Tùng về thăm lại Hà Nội sau khi vợ ông qua đời.

Một mình 2008 - liveshow cuối cùng nhạc sĩ Thanh Tùng đứng trên sân khấu. Ảnh buổi tập và biểu diễn liveshow Một mình năm 2008.

Những hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng trong những năm cuối đời đã thể hiện tinh thần lạc quan và kiên cường khi đối mặt với bệnh tật. Ông hoàn thành sứ mệnh với gia đình khi các con trưởng thành lập gia đình, các cháu nội ngoại ra đời.

Nhạc sĩ Thanh Tùng ra đi mãi mãi vào ngày 15/3/2016 hưởng thọ 68 tuổi và được các con an táng tại Công viên Thiên Đức, Phú Thọ, nơi ông yên nghỉ bên cạnh người vợ yêu dấu. Thanh Tùng ra đi nhưng di sản tình yêu ông để lại vẫn sống mãi với thời gian.

Đến với triển lãm, công chúng còn có dịp đắm chìm trong một không gian nghe - nhìn được tái hiện từ những chất liệu âm nhạc quen thuộc của nhiều thập kỷ trước: Hàng loạt băng cassette, đĩa than, đĩa CD, tư liệu ghi âm và các đĩa phim mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia sáng tác nhạc phim như Ván bài lật ngửa, Hòn đất…

Bên cạnh đó, hàng chục tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Thanh Tùng từ thập niên 70, 80 và 90 cũng được số hóa để khách tham quan có thể trực tiếp nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân ngay tại triển lãm.

Gia đình cố nhạc sĩ cho biết, toàn bộ tư liệu hình ảnh, bản nhạc và ảnh gia đình sau khi thu thập đủ sẽ được đóng gói và xuất bản thành một cuốn sách để lưu truyền cho con cháu, đồng thời chia sẻ rộng rãi với công chúng.

Thông qua triển lãm, gia đình cũng chính thức giới thiệu Thanh Tùng Foundation - dự án dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại.

Trước mắt, tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố diễn ra vào ngày 29/5 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhằm đưa âm nhạc của ông tiếp cận gần hơn với giới trẻ. Toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm một thập kỷ ngày nhạc sĩ đi xa sẽ khép lại bằng đêm hòa nhạc quy mô lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng vào ngày 28/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 25/5 đến 8/6 tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, triển lãm Thanh Tùng - Legacy of Love mở cửa tự do cho công chúng tham quan.