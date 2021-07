Cú bẻ lái bất ngờ của "cô gái chăn lợn" thành sao nhờ Trương Nghệ Mưu

Dân trí Trương Nghệ Mưu là đạo diễn đại tài của làng giải trí Hoa ngữ khi phát hiện tài năng và giúp nhiều nữ diễn viên tỏa sáng thành ngôi sao. Song, "cô gái chăn lợn" Ngụy Mẫn Chi lại không may mắn như vậy.

Tên tuổi của Trương Nghệ Mưu gắn liền với dàn diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết, Nghê Ni, Châu Đông Vũ... Nhờ khả năng phát hiện tài năng và đánh giá năng lực của các diễn viên, đạo diễn họ Trương giúp nhiều người đẹp một bước thành sao chỉ sau một đêm hoặc sau một tác phẩm của ông.

Ngụy Mẫn Chi là "nàng thơ" có nhan sắc mộc mạc nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và hợp tác với ông trong tác phẩm duy nhất "Không thể thiếu một em".

Tuy nhiên, trong số những "Mưu nữ lang" (tên gọi dành cho các nữ diễn viên được Trương Nghệ Mưu phát hiện tài năng và giúp trở thành ngôi sao), cô gái chăn lợn Ngụy Mẫn Chi từng được truyền thông và người hâm mộ xem là "nàng thơ" có nhan sắc khiêm tốn và kém nổi nhất của Trương Nghệ Mưu.

Ngụy Mẫn Chi, sinh năm 1985, là nữ chính trong phim Không thể thiếu một em (Not One Less) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Năm 1999, bộ phim gây tiếng vang tại Trung Quốc và quốc tế với nhiều giải thưởng lớn bao gồm giải Sư Tử Vàng hạng mục Phim xuất sắc tại LHP quốc tế Venice, Italy.

Bản thân Ngụy Mẫn Chi được giải thưởng nghệ sĩ thanh thiếu niên Mỹ vinh danh ở hạng mục Diễn xuất xuất sắc trong phim quốc tế. Khác với nhiều "nàng thơ" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Ngụy Mẫn Chi sở hữu vẻ ngoài mộc mạc.

Vai diễn của Mẫn Chi trong "Không thể thiếu một em" giống hệt nguyên mẫu ngoài đời của cô.

Ngụy Mẫn Chi trong phim "Not One Less"

Bộ phim lấy bối cảnh về một làng quê của Trung Quốc. Trong phim, Ngụy Mẫn Chi vào vai một cô học trò quê, được thầy giáo tin tưởng giao nhiệm vụ giúp mình đứng lớp tiểu học trong thời gian ông về quê thăm mẹ già. Đứng trước một đám học sinh bướng bỉnh, cô giáo nhí đã dùng tình cảm, sự chân thành của mình để cảm hóa và mang đến những thước phim cảm động.

Trong Không thể thiếu một em, nhân vật được lấy theo tên của Ngụy Mẫn Chi, cùng tuổi 13 với cô khi ấy và có bối cảnh xuất thân tương tự cô ngoài đời. Có thể nói, Ngụy Mẫn Chi không cần diễn trong bộ phim này bởi cô mang chính hình ảnh, bối cảnh sống của mình vào bộ phim.

Dáng vẻ quê mùa, dáng đi, giọng nói và cách ăn mặc của Ngụy Mẫn Chi đều khiến khán giả ấn tượng. Song, không thể phủ nhận, Mẫn Chi hoàn toàn phù hợp với nhân vật và ý đồ của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Điều này giúp cô gái 13 tuổi lúc đó một bước thành sao và nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Mẫn Chi từ một em bé chăn lợn, đến từ một vùng nông thôn nghèo bỗng chốc trở thành ngôi sao được truyền thông quan tâm chỉ sau bộ phim "Không thể thiếu một em" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Câu chuyện mộc mạc nhưng xúc động đã giúp Mẫn Chi - một cô gái không quá xinh đẹp lại được khán giả quốc tế biết đến. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng tiết lộ về nàng thơ của mình.

Năm 1984, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang tìm kiếm nữ chính cho bộ phim Không thể thiếu một em. Ông tới một vùng núi hẻo lánh và tình cờ gặp được hai chị em sinh đôi của Mẫn Chi. Khi đó, cô mới 13 tuổi và đang ở nhà chăn lợn giúp cha mẹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lần đầu gặp gỡ, ông chú ý tới em gái của Mẫn Chi hơn nhưng sự dạn dĩ, tự tin của Mẫn Chi lại khiến đạo diễn Trương Nghệ Mưu bất ngờ. Khi được đạo diễn nổi tiếng hỏi, có thích đóng phim không, Ngụy Mẫn Chi tự tin trả lời: "Em có ạ".

Khi gặp đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Mẫn Chi (bên phải) mới 13 tuổi và chưa từng đóng phim hay học qua trường lớp nào.

Để có được vai nữ chính, Mẫn Chi phải vượt qua nhiều ứng viên khác. Sự tự tin, đáng yêu và ngây thơ của Mẫn Chi khiến đạo diễn họ Trương quyết định giao vai nữ chính trong phim cho cô.

Mẫn Chi chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào trước khi tham gia bộ phim Không thể thiếu một em. Dẫu vậy, cô gái nông thôn đó đã khiến giới chuyên môn bất ngờ và thán phục ngay từ lần đầu tham gia đóng phim.

Sự thành công ngoài sức mong đợi của bộ phim và vai diễn trong phim đã giúp cuộc đời Mẫn Chi bước sang trang mới. Sau bộ phim, cô được nhiều trường học, tổ chức trao tài trợ cùng lời hứa cho cô vào học tại các trường nghệ thuật miễn phí. Với hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đây là lời hứa hẹn có sức hấp dẫn lớn.

Sau thành công bất ngờ của "Không thể thiếu một em", Mẫn Chi được phỏng vấn, được gọi là ngôi sao nổi tiếng sau một đêm và nhận được những lời mời của các trường nghệ thuật.

Ngụy Mẫn Chi cũng bày tỏ rằng, sau khi tham gia đóng phim, hoạt động nghệ thuật đã trở thành niềm khát khao với cô. Cô quyết định hỏi ý kiến của thầy của mình - đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Tuy nhiên, Mẫn Chi bất ngờ khi nhận được lời chỉ dạy của đạo diễn họ Trương: "Em đóng vai chính trong một bộ phim thành công, nhưng chỉ có thể nói rằng đó là trải nghiệm khác trong cuộc sống của em. Đừng nghe người khác tâng bốc em là đại minh tinh.

Tôi hy vọng em bình tĩnh lại. Em không hợp với giới giải trí. Tôi không muốn em bước vào giới giải trí ngay bây giờ. Điều quan trọng là phải học tập chăm chỉ và đỗ đại học".

Dù rất thích theo nghiệp diễn viên nhưng Mẫn Chi lại nghe lời khuyên chân thành của thầy và từ chối lời mời của các trường nghệ thuật. Cô đến trường trung học trọng điểm để học văn hóa.

Mẫn Chi từng khát khao trở thành diễn viên nhưng nghe lời khuyên của "người thầy" Trương Nghệ Mưu, cô từ bỏ ý định này để tập trung học văn hóa.

Biết Ngụy Mẫn Chi là diễn viên trong phim, hiệu trưởng của trường không thu học phí của cô và mỗi tháng phát cho cô khoảng 50 USD trợ cấp. Ông còn nhận cha mẹ và em gái cô vào trường làm việc.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Ngụy Mẫn Chi quyết tâm thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhưng cô không đỗ. Khi hay tin này, truyền thông và người hâm mộ đã cười nhạo cô không có tài năng, chỉ là cô bé nông thôn, may mắn được đóng phim của Trương Nghệ Mưu nên mới nổi danh.

Khi đó, Ngụy Mẫn Chi mới 19 tuổi và đây trở thành cú sốc đầu tiên trong cuộc đời cô. Trước sự công kích của dư luận, cô bị trầm cảm nhẹ và phải gặp giáo viên tâm lý. Thất bại một lần không khiến cô gái nông thôn suy sụp, cô tiếp tục ôn thi và thi đại học trong năm tiếp theo.

Mẫn Chi sau này theo học Khoa biên kịch và đạo diễn Học viện truyền thông điện ảnh - truyền hình thuộc Đại học Ngoại ngữ Tây An rồi giành học bổng đi học tại Mỹ.

Ngụy Mẫn Chi được Đại học Ngoại ngữ Tây An gửi lời mời và hứa sẽ miễn học phí và trao học bổng 1.700 USD/năm nếu cô có thành tích tốt. Mẫn Chi đã thi đỗ và trở thành sinh viên Khoa biên kịch và đạo diễn Học viện truyền thông điện ảnh - truyền hình thuộc Đại học Ngoại ngữ Tây An.

Với thành tích học tập tốt, Mẫn Chi giành được học bổng của Đại học Brigham Young, Mỹ và ra nước ngoài sinh sống, học tập. Khi về Trung Quốc, cô trở thành MC, biên kịch, đạo diễn thay vì làm diễn viên. Năm 2007, cô trình làng tác phẩm điện ảnh đầu tay mang tên Cảnh sát và năm sau đó là tác phẩm Tín Ngưỡng, Đàn bà xuất sắc.

Thay vì chọn làm một minh tinh, Mẫn Chi đã lựa chọn con đường phù hợp với năng lực của chính mình và nhận ra lời khuyên năm xưa của "người thầy" Trương Nghệ Mưu rất chuẩn.

Mẫn Chi đã từ bỏ con đường trở thành diễn viên, theo đuổi việc làm đạo diễn và lập gia đình, trở thành một người mẹ bình thường.

Ngụy Mẫn Chi lập gia đình vào năm 2008 với một Hoa kiều quốc tịch Mỹ. Hiện tại, cô là mẹ của hai con trai và có một gia đình viên mãn. Công việc đạo diễn, biên kịch cũng khiến Mẫn Chi thỏa sức sáng tạo và bộc lộ tài năng của bản thân.

"Tôi không còn là nghệ sĩ, cũng không chú trọng chuyện giữ gìn ngoại hình hay thẩm mỹ. Cuộc sống bên chồng con đã chiếm hết thời gian trong ngày của tôi. Tôi không có ý định là diễn viên lâu dài, với tôi nghiệp diễn xuất chỉ như cơ duyên ngắn ngủi trong đời", Ngụy Mẫn Chi chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây.

Vào năm 2010, Mẫn Chi trở về Trung Quốc làm việc và sinh sống, mang theo chồng và hai con trai. Cô đưa người thân tới địa điểm cô từng ghi hình cho bộ phim Không thể thiếu một em và ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

Dù không còn nổi danh như xưa nhưng Mẫn Chi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cô kết hôn và có hai con trai.

Cô vẫn gọi Trương Nghệ Mưu là "chú đạo diễn" giống như xưa. Mẫn Chi kể rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh với đạo diễn tài năng họ Trương đã giúp cô có một cuộc sống mới và gặp những điều tốt đẹp mà cô chưa bao giờ từng thấy trước đó. Nếu không có Trương Nghệ Mưu, Mẫn Chi tin rằng, cô vẫn sẽ đang là một cô bé chăn lợn, không có cơ hội học tập và sinh sống ở nước ngoài.

Song nhiều người tin rằng, sự thành công và đổi đời của Mẫn Chi hiện tại xuất phát từ chính năng lực cá nhân của cô. Nếu Trương Nghệ Mưu giúp Mẫn Chi thoát khỏi làng quê nghèo, hẻo lánh, nhưng bản thân cô không có nghị lực và lựa chọn đúng đắn, cuộc đời của cô chưa chắc đã như hiện tại.

Mẫn Chi cũng đề nghị mọi người đừng gọi cô là "Mưu nữ lang" bởi cô chỉ tham gia đúng một bộ phim điện ảnh và mang chính nguyên mẫu của mình lên màn ảnh. Hiện tại, Mẫn Chi ngoài công việc làm đạo diễn, biên kịch và MC, cô còn là một giảng viên ở trường đại học với bằng cấp đáng kể.

Cô gặt hái một số thành tích trong công việc làm đạo diễn, và làm giảng viên tại trường đại học.

Mi Vân

Theo QQ/Sohu