Công nghệ giúp quần jeans của Uniqlo ngày càng thoải mái, chất lượng

Khi xuất hiện lần đầu vào cuối thế kỷ 19, jeans được dùng làm trang phục lao động nhờ độ bền chắc, sau đó trở thành biểu tượng văn hóa gắn với tinh thần tự do và cá tính.

Xuyên suốt hơn 2 thế kỷ, công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của jeans, do đó, các thương hiệu thời trang cũng tìm cách ứng dụng đổi mới để jeans đáp ứng nhu cầu tiện ích, thoải mái và bền vững hơn. Trong dòng chảy đó, Uniqlo đã mang đến một góc nhìn mới về jeans và nâng tầm trải nghiệm trang phục nhờ công nghệ.

Bên trong Trung tâm cải tiến jeans (Jeans Innovation Center - JIC) của Uniqlo tại Los Angeles (Mỹ) (Ảnh: Uniqlo).

Uniqlo hiện phát triển dòng jeans của mình tại Trung tâm cải tiến jeans (Jeans Innovation Center - JIC), được thành lập vào năm 2016 tại Los Angeles (Mỹ), nơi được xem là "cái nôi" của cả ngành công nghiệp Jeans hiện đại. Từ đây, thương hiệu Nhật Bản đã và đang tạo nên những cải tiến không ngừng với chất liệu denim.

Tại trung tâm, các chuyên gia quốc tế liên tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng và giá trị của jeans dựa vào nền tảng “3F” - Fabric, Fit, Finish (chất liệu, phom dáng và độ hoàn thiện bên ngoài). Đây là ba yếu tố cốt lõi quyết định sự khác biệt của một chiếc quần jeans, từ trải nghiệm mặc cho tới tuổi thọ sản phẩm.

Đối với jeans, chất liệu luôn là yếu tố quyết định sự thoải mái, và đó là lý do vì sao các chuyên gia của JIC luôn nỗ lực phát triển và cải tiến chất liệu vải denim để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Chẳng hạn, quần jeans ống suông cổ điển được tạo nên từ chất liệu 100% cotton cùng kỹ thuật dệt chậm để đảm bảo được độ bền chắc, đứng phom; trong khi đó, những chiếc quần jeans dáng rũ lại có chất liệu 59% cotton và 41% polycel để tạo phom rũ nhẹ nhàng cho phái nữ. Bên cạnh đó, phom dáng quần jeans của Uniqlo cũng được tinh chỉnh để phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ và vóc dáng của người mặc ở từng thị trường, trong đó có Việt Nam.

Phom dáng quần jeans của Uniqlo được tinh chỉnh kỹ lưỡng (Ảnh: Uniqlo).

JIC vừa giữ gìn tinh thần nguyên bản của jeans vừa ứng dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến, từ phát triển sợi vải đến hoàn thiện sản phẩm. Tại đây, một chiếc quần jeans tốt không chỉ dừng lại ở thiết kế hay sự thoải mái, mà còn phải được sản xuất bền vững, tôn trọng môi trường và quyền lợi người lao động. Với tầm nhìn này, JIC đã phát triển nhiều quy trình hiện đại như cắt laser, giặt - sấy tiết kiệm tài nguyên, các công nghệ này đang được áp dụng tại nhiều nhà máy đối tác của Uniqlo trên thế giới.

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên độ hoàn thiện của những chiếc quần jeans Uniqlo nằm ở công nghệ laser tiên tiến thay thế các bước thủ công trong quá trình tạo hiệu ứng cổ điển, vốn trước đây phải dùng dao nạo để mài mòn vải, khiến người lao động phải tiếp xúc với bụi và hóa chất, đồng thời cũng tiêu thụ nhiều nước và đá mài. Với laser, quy trình này trở nên an toàn hơn, chính xác hơn và nhanh hơn, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Tia laser có thể khắc trực tiếp hoa văn, đường loang hoặc hiệu ứng phai màu lên bề mặt denim, mang lại hiệu ứng ba chiều và màu sắc chân thực, đồng thời bảo toàn độ bền sợi vải (Ảnh: Uniqlo).

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu giảm thiểu tác động tới môi trường trong quá trình sản xuất, Uniqlo cũng kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến công đoạn hoàn thiện sản phẩm.

Uniqlo lựa chọn sợi cotton từ các nguồn cung bền vững, được trồng với phương pháp hạn chế sử dụng nước, hóa chất và đảm bảo hệ sinh thái cũng như môi trường làm việc của nông dân. Đây là nền tảng để tạo ra loại denim vừa chất lượng vừa thân thiện với môi trường.

Uniqlo cũng hợp tác cùng Kaihara - nhà sản xuất denim hàng đầu Nhật Bản - để sản xuất nên sợi vải denim bền đẹp nhất thông qua quy trình nghiên cứu và kiểm soát toàn diện từ sợi thô đến thành phẩm, áp dụng trên một số dòng jeans đặc biệt. Một trong những kỹ thuật độc đáo của Kaihara chính là kỹ thuật nhuộm giữ lõi sợi trắng, mang đến hiệu ứng cổ điển đầy tinh tế cho chiếc quần jeans của Uniqlo. Bên cạnh đó, Kaihara cũng phát triển và tuân thủ theo những chuẩn mực nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền đẹp của sợi vải.

Uniqlo cam kết không ngừng tiếp thu phản hồi từ người mặc, từ đó nghiên cứu, đổi mới để tạo nên chất lượng khác biệt cho Uniqlo Jeans (Ảnh: Uniqlo).

Nhờ công nghệ và những thay đổi diễn ra hàng ngày tại JIC, Uniqlo Jeans thực sự mang đến trải nghiệm khác biệt bởi sự cân bằng không dễ thấy ở các dòng jeans thuộc phân khúc cao cấp: chất lượng vượt trội, mức giá dễ tiếp cận, dễ mặc và ứng dụng hằng ngày.

Đồng thời, nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất bền vững đồng bộ tại các nhà máy toàn cầu, mang đến chất lượng ổn định và một trải nghiệm thời trang vừa hiện đại vừa có trách nhiệm, Uniqlo Jeans cũng là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng.