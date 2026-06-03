Concert đầu tay đầu tư 5 tỷ đồng của rapper 8 tuổi hút 12.000 khán giả

Concert Em bé chất của rapper nhí Xệ Xệ diễn ra tại Hải Phòng đã thu hút hơn 12.000 khán giả tham dự.

Theo gia đình của Xệ Xệ, đây là concert cá nhân đầu tiên của rapper nhí sau khoảng 3 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình được tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và đánh dấu cột mốc cậu bé bước sang tuổi mới.

Đại diện gia đình cho biết, toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình, khoảng 5 tỷ đồng, do gia đình đầu tư, vì muốn tạo cho Xệ Xệ một sân chơi riêng để con được thỏa sức với đam mê.

Xệ Xệ (áo đỏ, ở giữa ảnh) hân hoan sau khi hoàn thành concert đầu tay với 12.000 khán giả tham dự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sân khấu được thiết kế với biểu tượng chữ X khổng lồ - dấu ấn gắn liền với hình ảnh của rapper nhí. Chương trình quy tụ hơn 350 em nhỏ đến từ nhiều địa phương cùng tham gia biểu diễn, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và các hiệu ứng sân khấu.

Ngoài các tiết mục của Xệ Xệ, chương trình còn dành không gian cho nhiều em nhỏ giao lưu, trình diễn và thể hiện năng khiếu nghệ thuật.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là phần chia sẻ của Xệ Xệ về thần tượng âm nhạc của mình - ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon.

Theo gia đình, cậu bé thường xuyên theo dõi các chương trình biểu diễn của G-Dragon sau giờ học. Tuy nhiên, Xệ Xệ khẳng định không muốn trở thành bản sao của thần tượng.

"Em hâm mộ tài năng và cách trình diễn của G-Dragon, nhưng không muốn làm bản sao của chú. Em mong sau này có thể đứng trên nhiều sân khấu lớn như chú và một ngày nào đó được biểu diễn cùng chú trên một sân khấu", cậu bé chia sẻ.

Những bộ trang phục của rapper nhí 8 tuổi lấy cảm hứng từ thần tượng của em là G-Dragon (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho concert này, gia đình dành khoảng 1,5 tháng chuẩn bị trang phục. Một số thiết kế được thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ phong cách biểu diễn của G-Dragon.

Ban tổ chức cho biết concert Em bé chất không phát hành vé thương mại. Vé được trao tặng cho học sinh có thành tích học tập tốt hoặc hoàn cảnh khó khăn thông qua các đơn vị phối hợp.

Khán giả nhí cũng có thể mang đồ chơi cũ còn sử dụng được đến địa điểm tổ chức để đổi vé tham dự. Toàn bộ đồ chơi sau đó sẽ được gửi tới trẻ em ở các khu vực khó khăn.

Xệ Xệ được biết đến qua một số ca khúc như Em bé chất, Em bé Việt Nam, Em là một ngôi sao, Có Bác trong tim... Cậu bé bắt đầu được nhiều khán giả chú ý từ năm 2023 sau khi xuất hiện tại TikTok Awards và tham gia nhiều sân khấu dành cho thiếu nhi.

Sau thành công của đêm diễn đầu tiên, ban tổ chức cho biết đang lên kế hoạch thực hiện concert thứ 2 trong thời gian tới.