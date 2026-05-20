Con trai tỷ phú sáng lập Mango bị bắt vì nghi liên quan cái chết của cha

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cảnh sát vùng Catalonia đã tiến hành thẩm vấn Jonathan Andic sau khi xuất hiện nhiều nghi vấn quanh vụ tử nạn của ông Isak Andic.

Hiện, Jonathan được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 1 triệu euro (hơn 30,6 tỷ đồng) nhưng bị tịch thu hộ chiếu và không được phép rời khỏi Tây Ban Nha trong thời gian điều tra.

Ông Isak Andic - người sáng lập đế chế thời trang Mango và là một trong những tỷ phú giàu nhất Tây Ban Nha - qua đời vào tháng 12/2024 trong một chuyến đi khám phá hang động tại Collbato, ngoại ô Barcelona.

Thông tin ban đầu cho biết ông Andic bị trượt chân và rơi xuống một khe núi sâu khoảng 100m khi đang đi cùng con trai cả Jonathan Andic. Kênh CNN dẫn lời cảnh sát địa phương, tỷ phú 71 tuổi tử vong gần như ngay tại hiện trường.

Jonathan Andic, khi đó 43 tuổi, là người duy nhất có mặt tại hiện trường và cũng là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc.

Ngay sau khi ông Isak Andic qua đời, Mango đã đăng tải thông báo tưởng niệm trên trang chủ công ty. Nhiều hình ảnh cho thấy cờ tại trụ sở tập đoàn ở Barcelona được kéo xuống nửa cột để tưởng niệm nhà sáng lập.

Trong thông cáo báo chí khi đó, CEO Mango Toni Ruiz bày tỏ: “Isak là tấm gương cho tất cả chúng ta. Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho Mango và để lại dấu ấn không thể thay thế nhờ tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo cùng sự tận tâm với các giá trị của công ty”.

Ban đầu, vụ việc được xem là một tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó khiến cảnh sát Catalonia thay đổi hướng tiếp cận.

Nhật báo El País (Tây Ban Nha) cho biết cơ quan điều tra không tìm thấy bằng chứng trực tiếp về hành vi phạm tội, nhưng đã phát hiện “một loạt chi tiết đáng ngờ” khiến họ không còn tin rằng đây chỉ đơn thuần là tai nạn. Theo nguồn tin này, Jonathan Andic hiện là nghi phạm trong vụ án.

Từ người nhập cư đến nhà sáng lập đế chế thời trang

Isak Andic (SN 1953) lớn lên tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong một gia đình Do Thái. Cuối những năm 1960, gia đình ông chuyển tới vùng Catalonia của Tây Ban Nha sinh sống.

Khi còn học trung học, ông bắt đầu bán áo thun cho bạn học để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, Isak Andic chuyển sang kinh doanh quần áo tại các khu chợ địa phương trước khi mở cửa hàng Mango đầu tiên vào năm 1984 cùng anh trai Nahman Andic.

Mango nhanh chóng phát triển mạnh nhờ chiến lược bán các thiết kế thời trang hiện đại với giá cả phải chăng. Không chỉ nhạy bén về xu hướng sản phẩm, Isak Andic còn được đánh giá là nhà kinh doanh có tầm nhìn dài hạn.

Ông sớm nhận ra lợi thế của việc mở rộng chuỗi cửa hàng đồng bộ dưới cùng một thương hiệu. Chỉ trong thời gian ngắn, Mango liên tục khai trương nhiều cửa hàng trên khắp châu Âu.

Từ một cửa hàng nhỏ tại Barcelona, Mango dần trở thành thương hiệu thời trang quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với những “ông lớn” như Zara thuộc tập đoàn Inditex.

Theo giới thiệu trên website công ty, Mango hiện có mặt tại hơn 120 thị trường trên toàn cầu và duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh ở mảng thương mại điện tử. Tờ Forbes ước tính tài sản của gia đình Isak Andic vào khoảng 4,5 tỷ USD. Trước khi qua đời, ông giữ vai trò chủ tịch không điều hành của Mango.

Mâu thuẫn cha con và cuộc chiến thừa kế

Ông Isak Andic có 3 người con. Trong đó, Jonathan Andic là người được kỳ vọng kế thừa đế chế thời trang gia đình. Anh gia nhập Mango từ năm 2005 và ban đầu phụ trách dòng thời trang nam. Sau đó, anh dần đảm nhận thêm nhiều vai trò quản lý quan trọng trong tập đoàn.

Sau khi cha qua đời, Jonathan trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị Mango. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, mối quan hệ giữa hai cha con được cho là tồn tại nhiều bất đồng trong nhiều năm.

Mâu thuẫn đầu tiên xuất phát từ việc điều hành doanh nghiệp. Năm 2014, Isak Andic từng trao quyền quản lý Mango cho con trai cả. Tuy nhiên chỉ sau một năm, ông đã thu hồi quyết định này.

Nguyên nhân được cho là vì Jonathan muốn đưa Mango xuống phân khúc thời trang bình dân hơn nhằm mở rộng thị trường. Chiến lược này khiến công ty gặp khó khăn về lợi nhuận, buộc Isak Andic phải bổ nhiệm một CEO bên ngoài gia đình để vực dậy hoạt động kinh doanh.

Theo báo chí Tây Ban Nha, quyết định này đã khiến quan hệ giữa hai cha con rạn nứt nghiêm trọng. Bên cạnh vấn đề kinh doanh, chuyện thừa kế tài sản cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng trong gia đình.

Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng trước khi qua đời, tỷ phú Isak Andic có ý định sửa đổi di chúc để thành lập quỹ từ thiện. Jonathan Andic được cho là đã biết thông tin này vào năm 2024.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai cha con bất ngờ cải thiện. Jonathan chủ động thân thiết hơn với cha và đề nghị cùng tham gia chuyến leo núi nhằm hàn gắn những mâu thuẫn kéo dài trước đó. Đó cũng chính là chuyến đi định mệnh khiến ông Isak Andic tử nạn.

Hiện, Jonathan Andic chưa bị chính thức buộc tội. Gia đình Andic cũng lên tiếng khẳng định họ tin tưởng vào sự vô tội của anh.

Người phát ngôn gia đình cho biết: “Gia đình Andic tôn trọng quá trình điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng như từ trước đến nay. Chúng tôi tin rằng sự việc sẽ sớm được làm sáng tỏ để chứng minh Jonathan vô tội”.

Vụ việc hiện vẫn gây chấn động dư luận Tây Ban Nha bởi không chỉ liên quan tới cái chết bí ẩn của một tỷ phú nổi tiếng, mà còn hé lộ những mâu thuẫn quyền lực và tài sản phía sau đế chế thời trang hàng đầu châu Âu.