Con trai Trương Bá Chi gây sốt vì đẹp trai, học giỏi và đa tài

Lucas - con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ châu Á. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu thường xuyên trở thành tâm điểm truyền thông mỗi lần xuất hiện cùng cha mẹ - những ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ hương cảng.

Loạt ảnh mặc vest gây sốt của Lucas - con trai Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong (Ảnh: Sina).

Mới đây, loạt ảnh Lucas diện vest lịch lãm tiếp tục gây “sốt” mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét, Lucas ngày càng giống Tạ Đình Phong - nam thần thế hệ 8X của màn ảnh Hong Kong - đồng thời thừa hưởng nét phong trần của ông nội, tài tử kỳ cựu Tạ Hiền. Ở tuổi 20, Lucas được đánh giá có ngoại hình sáng, ngũ quan hài hòa, thần thái chững chạc đúng chất “con nhà nòi”.

Sinh năm 2006, Lucas chào đời không lâu sau đám cưới kín tiếng của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ở nước ngoài. Ngay từ khi mới lọt lòng, cậu đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Khi Lucas mới 22 ngày tuổi, Tạ Đình Phong từng chuẩn bị cho con trai quỹ bảo hiểm trị giá 10 triệu HKD (gần 34 tỷ đồng).

Theo trang 163, cái tên Lucas do Tạ Đình Phong đặt, mang ý nghĩa “ánh sáng”, trong khi tên tiếng Trung Tạ Chấn Hiên là do bà nội Địch Ba Lạp - cựu diễn viên nổi tiếng Hong Kong - lựa chọn.

Lucas còn được nhận xét thừa hưởng nét đẹp của ông nội, tài tử Tạ Hiền thời trẻ (Ảnh: Sina).

Năm Lucas lên 5 tuổi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quyết định ly hôn, hoàn tất thủ tục vào năm 2012. Sau đó, Lucas và em trai Quintus sống cùng mẹ tại Hong Kong. Dù không còn là vợ chồng, cả hai nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng phối hợp chăm sóc và nuôi dạy các con.

Những năm gần đây, Lucas xuất hiện nhiều hơn bên cha. Đầu năm 2025, cậu cùng em trai Quintus tới ủng hộ buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong tại Hong Kong, được cho là đã xóa tan tin đồn nam ca sĩ xa cách con cái.

Trong khi đó, Trương Bá Chi được đánh giá cao vì sự tận tâm trong vai trò làm mẹ. Nữ diễn viên chấp nhận thu hẹp hoạt động nghệ thuật, một mình nuôi dạy các con, tạo điều kiện để các con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô từng chuyển chỗ ở giữa Hong Kong và Singapore nhằm mang đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các con.

Lớn lên trong gia đình đơn thân, Lucas được nhận xét trưởng thành sớm, hiểu chuyện và rất yêu thương mẹ. Cậu đáp lại sự hi sinh của Trương Bá Chi bằng thành tích học tập nổi bật.

Theo 163, Lucas đã được tuyển thẳng vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 15%.

Trước đó, Lucas từng giành Huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Thanh thiếu niên Quốc tế với thiết kế cánh tay robot, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học Hong Kong.

Lucas càng lớn càng giống bố và nổi tiếng trong cộng đồng tại châu Á (Ảnh: HK01).

Lucas và em trai Quintus khi còn nhỏ (Ảnh: Sina).

Năm 15 tuổi, Lucas hoàn thành chương trình học kéo dài 5 năm tại Trường Quốc tế Stamford (Singapore) chỉ trong 3 năm, với kết quả vượt hơn 97% học sinh toàn cầu.

Đến năm 2025, cậu tiếp tục thi đỗ vào khoa Dương cầm của Học viện Âm nhạc Australia, nơi chỉ tuyển chọn 6 thí sinh trên toàn thế giới, đồng thời giành học bổng trị giá 20.000 AUD (khoảng 351 triệu đồng).

Không chỉ nổi bật trong học tập, Lucas còn theo đuổi đam mê âm nhạc. Năm ngoái, cậu sử dụng nghệ danh Lux để đăng tải 6 ca khúc lên diễn đàn âm nhạc, thu về hơn 1,9 triệu lượt nghe. Thành tích này khiến nhiều người nhận xét Lucas đang từng bước khẳng định bản thân mà không cần dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong thời trẻ (Ảnh: HK01).

Sự trưởng thành của Lucas được cho là có dấu ấn lớn từ cách nuôi dạy con của Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên không tái hôn, tập trung làm việc và dành phần lớn thời gian cho các con. Cô cho biết luôn cố gắng hạn chế để con tiếp xúc với truyền thông, tôn trọng tối đa quyền riêng tư.

Bên cạnh việc chú trọng học tập, Trương Bá Chi khuyến khích các con phát triển toàn diện. Lucas được tạo điều kiện theo đuổi niềm đam mê vật lý song song với âm nhạc. Nữ diễn viên thậm chí cải tạo gara trong nhà thành phòng thí nghiệm mini để con trai nghiên cứu và sáng tạo.

Chia sẻ về cách dạy con, Trương Bá Chi cho biết cô hiếm khi mắng con, nhưng luôn thẳng thắn chỉ ra vấn đề và để con tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nữ diễn viên cũng cho rằng sai lầm là điều cần thiết để trẻ trưởng thành, thậm chí tin rằng một hành trình có phần vất vả sẽ giúp con cái mạnh mẽ và độc lập hơn.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lucas và em trai Quintus dự kiến sẽ thừa hưởng khối tài sản lớn từ cha ruột. Tạ Đình Phong được cho là đã lập kế hoạch để lại toàn bộ tài sản trị giá khoảng 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng), cùng quỹ giáo dục 300 triệu HKD (hơn 1.000 tỷ đồng) dành riêng cho 2 con trai.