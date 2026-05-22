Con trai Thu Trang - Tiến Luật tuổi 14: Cao 1,8m, "lột xác" bất ngờ

Mới đây, nghệ sĩ Thu Trang thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh "ngày ấy - bây giờ" của Andy nhân dịp con trai tròn 14 tuổi. Trong bức ảnh thời bé, Andy có khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng trẻo. Hiện tại, con trai Thu Trang - Tiến Luật cao vượt trội, ngoại hình ngày một trưởng thành ở tuổi dậy thì.

Hình ảnh ngày ấy - bây giờ của con trai vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ: "Đặt 2 bức ảnh cạnh nhau mới thấy con trai thực sự lớn rồi. Ngày xưa mẹ ẵm Andy trên tay, lúc ấy con nhỏ xíu. Bây giờ Andy cao tới mức mỗi lần chụp hình mẹ phải lựa góc đứng. Anh “kép nhí” nay đã cao nhất nhà rồi.

14 năm trước mẹ có thêm một đứa con. 14 năm sau mẹ có thêm một người bạn để trò chuyện, để tranh luận và để tự hào. Chúc mừng sinh nhật kép nhí của mẹ. Cứ lớn lên khỏe mạnh, tử tế và vui vẻ nhé".

Tổ ấm hạnh phúc của nghệ sĩ Thu Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ thêm với phóng viên, nghệ sĩ Thu Trang hé lộ, mỗi dịp sinh nhật, Andy không đòi hỏi quà đắt tiền mà thường chỉ chọn một món đồ yêu thích như giày, cặp, sách hay thẻ game. Ở tuổi 14, cậu bé cao gần 1,8m, trở thành thành viên cao nhất gia đình.

Theo Thu Trang, sự thay đổi rõ rệt nhất của Andy không chỉ ở chiều cao mà còn ở tính cách. Từ một đứa trẻ hiếu động, Andy giờ đây trầm hơn, ít nói hơn khi bước vào tuổi thiếu niên.

“Hồi nhỏ Andy rất hiếu động, không thể nào ngồi yên được. Nhưng lớn lên, con trầm tính hơn, ít nói hơn. Có thể đến độ tuổi này, con cần có một thế giới riêng”, Thu Trang nói.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tự hào, yên tâm khi Andy luôn ngoan ngoãn, có ý thức tự lập. Cha mẹ bận rộn công việc, thường vắng nhà nhưng Andy tự giác học tập, không bao giờ khiến cha mẹ lo lắng về việc học trên trường.

Andy cao gần 1,8m ở tuổi 14, hiện là thành viên cao nhất gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, lúc nhỏ, Andy thường xuất hiện trên gameshow cùng bố mẹ nên được khán giả quen mặt. Sau này, cậu bé ít được nhận ra hơn do ngoại hình thay đổi nhanh chóng.

Thu Trang cũng cho biết, Andy không chịu nhiều áp lực từ việc có cha mẹ nổi tiếng. Trong những lần xuất hiện cùng cha mẹ, cậu bé rất vui khi nhận được tình yêu thương, sự cổ vũ từ khán giả.

Về tương lai, Andy đam mê nghệ thuật nhưng chưa bộc lộ định hướng rõ ràng. Gia đình hiện chỉ tập trung tạo nền tảng học tập tốt, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng sống, để Andy có thể tự lựa chọn con đường khi trưởng thành.

Theo Thu Trang, điều vợ chồng cô mong muốn ở con trai cũng rất giản dị: “Điều mong muốn duy nhất của hai vợ chồng là con lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ. Sống ở trên đời là vui vẻ và khỏe mạnh là hai cái quan trọng nhất”.