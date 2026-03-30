Con trai nuôi của nghệ sĩ Minh Nhí bật mí về vai diễn cậu ấm gây sốt

Đây là phim truyền hình dài tập của đạo diễn Nguyễn Dương với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc. Gần đây, các clip ngắn của phim liên tục lên xu hướng.

Võ Minh Khải cho biết, mỗi tập phim mà anh chia sẻ trên kênh cá nhân đều nhanh chóng đạt triệu lượt xem và nhận được hàng ngàn bình luận, tương tác của khán giả. Lượt theo dõi kênh của anh cũng tăng lên theo từng tập, từng ngày.

Con trai của nghệ sĩ Minh Nhí hào hứng nói: "Nhiều khán giả và cả hàng xóm, cô chú, anh chị em xung quanh tôi đều xem phim rồi nhắn hỏi tôi về cái kết của phim. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì được trao cơ hội này và nhận được tình yêu thương của khán giả”.

Võ Minh Khải và các diễn viên trong phim “Bóng ma hạnh phúc” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim Võ Minh Khải vào vai Hoàng Vũ, một cậu ấm con nhà giàu nhưng rơi vào bi kịch do chính cha ruột và người yêu gây ra. Chia sẻ về hành trình đến với vai diễn, Võ Minh Khải tâm sự anh cũng đi thử vai như bao nhiêu diễn viên khác và may mắn được đạo diễn chọn. Nam diễn viên tự tin cho biết, vai diễn Hoàng Vũ không làm khó anh. Vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm, điển trai, cùng với sự nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, được xem là lợi thế của Võ Minh Khải.

Thời gian qua, con nuôi của nghệ sĩ Minh Nhí cũng hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực sân khấu, liên tục có những vai diễn để lại dấu ấn sâu sắc cho khán giả trong các vở như Truy lùng thái tử, Bí mật trăm đốt tre, Cầu dừa đủ xài... và gần đây nhất là vở Công chúa Mũi To và Vương quốc Meo Meo cùng tác phẩm kinh dị Ngăn lạnh số 44 của đạo diễn Lê Quốc Nam.

Nói về những vai diễn này, Võ Minh Khải bộc bạch: “Tôi rất biết ơn mỗi cơ hội đến với mình, đặc biệt là ba Minh Nhí và các cô chú anh chị luôn yêu quý, chỉ dẫn cho tôi như chú Lê Quốc Nam, cô Việt Hương, chú Lê Nam. Tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi và trau dồi hằng ngày để suất diễn sau tốt hơn suất diễn trước, không phụ lòng mọi người”.

Võ Minh Khải cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi danh xưng "con trai danh hài Minh Nhí" có tạo thuận lợi hơn trong nghệ thuật, nam diễn viên sinh năm 2001 cho biết: “Tôi rất biết ơn khi có ba Minh Nhí. Ba luôn chia sẻ, chỉ dạy cho tôi về nghề nghiệp, cũng như động viên tôi về tinh thần và thái độ nghiêm túc, cầu toàn trong công việc.

Song ba cũng luôn để tôi tự đi, tự trưởng thành. Ba hay nói “Bụt chùa nhà không thiêng” (cười). Vậy nên các cơ hội làm nghề đều là tôi tự đi thử vai. Có những phim tôi trải qua 4 vòng, đến vòng 2 lại không phù hợp và bị loại nhưng tôi muốn đi để học hỏi, tự rút kinh nghiệm cho mình, để mình biết mình phải cố gắng hơn mỗi ngày".