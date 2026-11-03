Nữ ca sĩ cho rằng quỹ này đã bị bỏ trống suốt hơn 17 năm, dù tài sản của “ông hoàng nhạc pop” liên tục sinh lời và mang về hàng tỷ USD.

Theo hồ sơ gửi lên tòa án ngày 29/10, Paris Jackson (28 tuổi) đề nghị một thẩm phán tại Los Angeles (Mỹ) yêu cầu những người quản lý di sản phân bổ khoảng 600 triệu USD vào Quỹ tín thác gia đình Michael Jackson (Michael Jackson Family Trust).

Ngôi sao ca nhạc Michael Jackson (Ảnh: Getty).

Quỹ được thành lập nhằm bảo đảm quyền lợi tài chính cho 3 người con của Michael Jackson, gồm Prince (29 tuổi), Paris và Bigi (24 tuổi). Theo các điều khoản được đề cập trong hồ sơ, các con của nam ca sĩ bắt đầu nhận thu nhập từ phần tài sản dành riêng cho mình khi tròn 21 tuổi. Những khoản phân chia tài sản trực tiếp tiếp theo được dự kiến thực hiện khi họ bước sang tuổi 30, 35 và 40.

Tuy nhiên, Paris cho rằng những thỏa thuận này chưa được thực hiện như nguyện vọng của cha. Trong đơn kiến nghị, cô nhấn mạnh: “Hơn 17 năm sau khi bố tôi qua đời, quỹ tín thác gia đình của Michael Jackson vẫn chưa được cấp vốn”.

Theo lập luận của Paris, việc quỹ chưa được cấp vốn khiến cô và 2 anh em tiếp tục phụ thuộc vào quyết định của người thi hành di chúc còn lại - luật sư John Branca - về thời điểm cũng như số tiền họ được nhận.

Prince sẽ bước sang tuổi 30 vào đầu năm 2027, trong khi Paris tròn 29 tuổi vào tháng 4 cùng năm và Bigi bước sang tuổi 25 vào tháng 2. Paris cho rằng thời điểm các anh em tiến gần những mốc phân chia tài sản theo di chúc càng khiến vấn đề trở nên cấp thiết.

Khối tài sản hàng tỷ USD của “vua nhạc pop” sau 17 năm

Paris Jackson nhiều lần lên tiếng về việc quản lý quỹ tín thác của cha cô, Michael Jackson (Ảnh: Getty).

Để củng cố yêu cầu, các luật sư của Paris dẫn chứng hàng loạt thương vụ kinh doanh và bán tài sản mà di sản Michael Jackson thực hiện sau khi ông qua đời.

Trong số đó có thương vụ bán cổ phần của di sản tại EMI Music Publishing với giá 287,5 triệu USD vào năm 2018; bán trang trại Neverland với giá 22 triệu USD năm 2020 và thỏa thuận năm 2023 với Sony liên quan đến danh mục âm nhạc cùng các tài sản sở hữu trí tuệ khác của nam ca sĩ.

Theo hồ sơ, những giao dịch này mang về hơn 1 tỷ USD tiền mặt cho di sản trước khi tính thuế và các chi phí liên quan. Những người thi hành di chúc trước đây cũng từng định giá khối tài sản ở mức 2-3 tỷ USD.

Các luật sư của Paris còn viện dẫn báo cáo tài chính cho thấy, tính đến tháng 12/2024, di sản Michael Jackson nắm giữ khoảng 850 triệu USD tiền mặt và các tài sản tương đương tiền. Sau khi tính đến những nghĩa vụ tài chính hiện nay, Paris ước tính khoảng 600 triệu USD có thể được phân bổ vào quỹ tín thác.

Đơn kiến nghị cũng nhắc lại việc những người thi hành di chúc từng thông báo với tòa án vào năm 2011 về chuyện cân nhắc nộp một yêu cầu riêng về việc phân chia tài sản.

Tuy nhiên, theo các luật sư của Paris, yêu cầu này chưa bao giờ được đệ trình. Nữ ca sĩ cho rằng những vấn đề pháp lý còn tồn đọng không phải lý do để toàn bộ tài sản tiếp tục bị giữ lại.

Paris Jackson và anh em ruột (Ảnh: Getty).

Phía quản lý di sản bác bỏ cáo buộc

Trước yêu cầu của Paris, đại diện bên quản lý di sản Michael Jackson cho biết việc cấp vốn đầy đủ cho các quỹ tín thác chưa thể thực hiện do một số vấn đề pháp lý vẫn chưa được giải quyết, đáng chú ý là tranh chấp với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Trước đó, IRS từng yêu cầu di sản Michael Jackson thanh toán khoảng 700 triệu USD tiền thuế và tiền phạt. Phía quản lý cho biết đã đạt được phán quyết giúp giảm đáng kể khoản tiền này, nhưng vụ việc chưa kết thúc.

Đại diện di sản cũng bác bỏ cáo buộc cố tình giữ lại hoặc cắt giảm các khoản chi trả cho những người thụ hưởng, gọi đây là “một sự bịa đặt hoàn toàn”. Theo phía này, hơn 200 triệu USD đã được phân bổ vì lợi ích của những người thụ hưởng.

Người đại diện đồng thời nhấn mạnh rằng theo di chúc của Michael Jackson, các con của ông chỉ bắt đầu nhận những khoản phân chia tài sản trực tiếp khi bước sang tuổi 30. Điều này cần được phân biệt với quy định về việc nhận thu nhập từ quỹ khi đủ 21 tuổi mà Paris đề cập trong đơn kiến nghị.

Paris Jackson thừa nhận, việc cha qua đời đã để lại cho cô và các anh em những cú sốc tâm lý nặng nề (Ảnh: YouTube).

“Khối di sản mong đợi thời điểm tất cả các vấn đề được giải quyết ổn thỏa, để các quỹ tín thác có thể được cấp vốn đầy đủ theo đúng ý nguyện của Michael”, tuyên bố nêu rõ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Paris phản bác lập luận trên, cho rằng phía quản lý di sản đang tìm cách né tránh trách nhiệm.

Bất đồng hiện tại nằm trong chuỗi tranh chấp kéo dài giữa Paris và những người điều hành tài sản của cha. Nữ ca sĩ cho rằng sau khi lên tiếng phản đối cách quản lý di sản từ năm ngoái, cô phải đối mặt với những chỉ trích công khai, các vụ kiện tụng và sự thay đổi trong các khoản tiền được phân bổ cho những người thụ hưởng.

Hồi tháng 5 vừa rồi, Paris cũng giành được một kết quả pháp lý đáng chú ý khi thẩm phán tại Los Angeles yêu cầu hoàn trả 625.000 USD tiền thưởng mà phía quản lý di sản đã chi trả cho các công ty luật bên ngoài vào năm 2018.

Phán quyết được đưa ra sau khi Paris phản đối những khoản thanh toán này vì cho rằng chúng thiếu căn cứ và chưa được giải trình thỏa đáng. Theo truyền thông Mỹ, tòa án dự kiến xem xét yêu cầu mới của Paris vào ngày 4/12 tới.

Cuộc sống của con gái Michael Jackson sau biến cố mất cha

Paris Jackson hiện hoạt động với tư cách ca sĩ và người mẫu (Ảnh: Getty).

Paris Jackson (SN 1998) là con gái của Michael Jackson và người vợ thứ hai của ông, Debbie Rowe. Cô có 2 anh em trai là Prince và Bigi Jackson.

Tuổi thơ của Paris gắn liền với danh tiếng của người cha nổi tiếng, nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực và biến cố. Năm 2009, khi Paris mới 11 tuổi, Michael Jackson đột ngột qua đời. Sự mất mát này ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Paris từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý và phải tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn.

Khi trưởng thành, cô dần xây dựng cuộc sống độc lập, theo đuổi âm nhạc và lựa chọn con đường nghệ thuật để nối nghiệp cha. Năm 2020, Paris ký hợp đồng với Republic Records, phát hành đĩa đơn Let Down và album đầu tay Wilted. Sản phẩm nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Ngoài ca hát, cô còn sáng tác, chơi guitar và tham gia nhiều lễ hội âm nhạc.

Đầu năm nay, Paris gây chú ý khi chia sẻ đã duy trì cuộc sống tỉnh táo, không sử dụng rượu và chất cấm trong 5 năm. Cô cho biết việc vượt qua sự phụ thuộc vào chất gây nghiện giúp bản thân tìm lại niềm vui trong cuộc sống, sáng tác âm nhạc và tận hưởng những điều bình dị. “Tôi có thể mỉm cười, sáng tác nhạc và tận hưởng cuộc sống nhờ tỉnh táo”, Paris chia sẻ.