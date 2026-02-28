Con gái MC Phan Anh hiếm hoi xuất hiện, diện mạo xinh đẹp ở tuổi 20

Gần đây, MC Phan Anh thu hút sự quan tâm khi đưa con gái Hoàng Dương Bảo Anh (tên thân mật: Bé Bo) tham dự một sự kiện điện ảnh. Đây là lần hiếm hoi Bảo Anh tham dự sự kiện cùng bố kể từ khi bước sang tuổi trưởng thành.

Tại sự kiện, hai bố con lựa chọn trang phục áo dài tông đỏ đồng điệu. Bảo Anh trang điểm nhẹ nhàng, giữ phong cách thanh lịch, vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp của bố.

MC Phan Anh đưa con gái đi dự sự kiện chung (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở tuổi 20, con gái của MC Phan Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh tú, gương mặt sáng và vóc dáng mảnh khảnh. Nhiều người nhận xét Bảo Anh sở hữu chiều cao nổi bật cùng những đường nét khá giống bố. Con gái MC Phan Anh cũng cho thấy sự hoạt ngôn khi thoải mái chia sẻ trước ống kính truyền thông.

MC Phan Anh cho biết con gái đang du học và tranh thủ kỳ nghỉ để về Việt Nam đón Tết cùng gia đình. Anh đưa con tới dự buổi công chiếu phim như một cách để hai bố con có thêm thời gian bên nhau.

Bảo Anh tâm sự, trước khi đi du học, cô và bố cũng ít có cơ hội cùng xem phim do cả hai đều bận rộn với công việc và học tập. Vì vậy, những khoảnh khắc xem phim cùng nhau trở nên quý giá.

Bảo Anh sở hữu vẻ ngoài xinh xắn khi trưởng thành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoàng Dương Bảo Anh sinh năm 2006, được khán giả biết đến từ nhỏ khi tham gia chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế mùa đầu tiên cùng bố. Khi đó, cô bé nhanh chóng chiếm được cảm tình của người xem nhờ vẻ ngoài đáng yêu, sự thông minh và những biểu cảm tinh nghịch tự nhiên.

Sau chương trình, Bảo Anh hạn chế xuất hiện trên truyền hình để tập trung cho việc học. Trong giai đoạn thiếu niên, cô từng tham gia một số hoạt động văn nghệ và biểu diễn thời trang.

Từ năm 13 tuổi, con gái Phan Anh đã sang New Zealand du học và hiện vẫn tiếp tục học tập xa nhà. Sớm sống tự lập nơi xứ người, Bảo Anh được nhận xét trưởng thành và bản lĩnh. Thỉnh thoảng, Phan Anh và gia đình sang thăm con, chia sẻ những khoảnh khắc sum họp ấm áp trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, Bảo Anh khá kín tiếng, chủ yếu xuất hiện trong những bức ảnh gia đình do bố đăng tải.

Cách đây 2 năm, con gái Phan Anh từng xuất hiện trong video giới thiệu của một trung tâm tiếng Anh và gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, khả năng giao tiếp lưu loát. Trong đoạn chia sẻ, cô thoải mái nói về kinh nghiệm ôn luyện, cách phân bổ thời gian khi bước vào kỳ thi. Bảo Anh tiết lộ cô đạt 8.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên.

Bảo Anh lúc bé (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phan Anh từng hài hước gọi con gái là “em gái” và bày tỏ mong muốn con tập trung học hành, chưa vội nghĩ đến chuyện tình cảm. Trong nhiều chia sẻ, nam MC cho biết luôn đồng hành cùng con trong suốt hành trình trưởng thành và xem con gái như món quà đặc biệt, tiếp thêm động lực cho mình trong công việc và cuộc sống.