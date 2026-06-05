Sự việc xảy ra khi Vivian tham dự một sự kiện của thương hiệu thời trang Desigual Vintage tại Ibiza. Trong lúc trò chuyện với truyền thông, cô bất ngờ nhận được câu hỏi: “Cha cô là người tuyệt vời nhất, đúng không?”.

Có phần ngạc nhiên trước câu hỏi, Vivian đáp lại: “Ai cơ ạ? Xin lỗi?”. Khi phóng viên nhắc lại lần nữa, cô chỉ nói ngắn gọn: “Được rồi” trước khi quay lưng rời đi, kết thúc cuộc phỏng vấn.

Con gái Elon Musk bỏ đi khi được hỏi về cha ruột (Video: YouTube).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng phản ứng của Vivian phản ánh sự xa cách giữa cô và cha ruột, trong khi số khác nhận định cô chỉ muốn tránh những câu hỏi liên quan đến đời tư.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, đoạn clip một lần nữa đưa mối quan hệ giữa Vivian Wilson và Elon Musk trở thành chủ đề được quan tâm.

Mối quan hệ rạn nứt với người cha nổi tiếng

Vivian Wilson là một trong những người con đầu tiên của Elon Musk. Cô gái sinh năm 2004 có tên khai sinh là Xavier Alexander Musk và là con của Musk với người vợ đầu tiên, nhà văn Canada Justine Wilson.

Năm 2020, Vivian công khai là người chuyển giới. Hai năm sau, khi đủ tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật tại bang California (Mỹ), cô nộp đơn xin thay đổi giới tính hợp pháp, đồng thời đổi tên thành Vivian Jenna Wilson và lấy họ của mẹ.

Vivian Wilson đang theo đuổi công việc người mẫu thời trang (Ảnh: IG).

Trong hồ sơ gửi tòa án khi đó, Vivian tuyên bố cô không còn mong muốn liên hệ với cha ruột dưới bất kỳ hình thức nào. Quyết định từ bỏ họ Musk lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi Elon Musk khi ấy đã là một trong những nhân vật nổi tiếng và giàu có nhất thế giới.

Kể từ đó, Vivian nhiều lần công khai chia sẻ về mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha. Trong một số cuộc phỏng vấn, cô cho rằng Elon Musk vắng mặt trong phần lớn tuổi thơ của mình và không thực sự thấu hiểu con cái.

"Ông chẳng biết gì về tuổi thơ của tôi vì đơn giản là ông chưa từng ở đó. Trong chút thời gian ít ỏi xuất hiện, ông chỉ trích sự nữ tính, xu hướng tính dục của tôi", Wilson chia sẻ trên NBC News.

Vivian cũng bày tỏ sự không đồng tình với một số phát ngôn và quan điểm của cha liên quan đến cộng đồng người chuyển giới. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn.

Trong khi đó, Elon Musk từng đề cập đến việc con gái chuyển giới trong một số cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội. Những phát biểu của ông cũng nhiều lần gây tranh cãi và nhận về các ý kiến trái chiều từ công chúng.

Nỗ lực thoát khỏi cái bóng của người cha tỷ phú

Vivian Jenna Wilson (phải) khi còn nhỏ (Ảnh: News).

Là con của một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới, Vivian Wilson từ lâu đã trở thành cái tên được truyền thông chú ý. Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh tiếng của cha, cô nhiều lần khẳng định mong muốn được nhìn nhận như một cá nhân độc lập.

Trong các cuộc trò chuyện với báo chí, Vivian cho biết cô cảm thấy mệt mỏi khi liên tục bị giới thiệu là “con gái của Elon Musk”. Theo cô, điều đó khiến những nỗ lực cá nhân dễ bị lu mờ.

“Tôi muốn mọi người biết đến tôi như chính tôi, chứ không chỉ là con gái của Elon Musk”, Vivian từng chia sẻ.

Vì vậy, những năm gần đây, cô tập trung xây dựng hình ảnh riêng trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Vivian bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện công khai, tham gia các chiến dịch quảng bá thời trang và tích cực hoạt động trên mạng xã hội.

Năm ngoái, cô lần đầu trình diễn tại Tuần lễ Thời trang New York, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình theo đuổi nghề người mẫu. Sau đó, Vivian tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án quảng cáo và hợp tác với các thương hiệu thời trang hướng đến giới trẻ.

Đầu năm nay, cô trở thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch thời trang mới, giúp tên tuổi được biết đến rộng rãi hơn trong giới người mẫu trẻ tại Mỹ.

Cuộc sống khác xa tưởng tượng của nhiều người

Việc là con gái của một tỷ phú khiến không ít người cho rằng Vivian có cuộc sống xa hoa với mọi đặc quyền trong tầm tay. Tuy nhiên, những chia sẻ của cô lại cho thấy một bức tranh khác.

Vivian Jenna Wilson tiến hành chuyển giới khi 16 tuổi và theo đuổi con đường của riêng mình (Ảnh: The Cut).

Vivian cho biết bản thân đang cố gắng xây dựng cuộc sống độc lập tại Los Angeles (Mỹ). Cô tự trang trải phần lớn chi phí sinh hoạt và theo đuổi các công việc phù hợp với sở thích cá nhân.

Ngoài thời trang, Vivian còn quan tâm đến nghệ thuật, văn hóa đại chúng, trò chơi điện tử và các hoạt động xã hội. Cô thường xuyên tham gia những dự án cộng đồng, gây quỹ hoặc các chiến dịch nâng cao nhận thức về quyền của người chuyển giới.

Trên mạng xã hội, Vivian sở hữu lượng người theo dõi lớn và thường chia sẻ hình ảnh về công việc, cuộc sống thường ngày cũng như những quan điểm cá nhân liên quan đến các vấn đề xã hội.

Mái tóc vàng dài cùng phong cách thời trang cá tính giúp cô trở thành gương mặt nổi bật trong cộng đồng sáng tạo trẻ. Tuy nhiên, Vivian nhiều lần thừa nhận bản thân vẫn đang học cách thích nghi với sự nổi tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết từng khao khát được sống như một người bình thường thay vì trở thành tâm điểm chú ý chỉ vì xuất thân đặc biệt.

Hành trình tìm kiếm bản sắc riêng

Bên cạnh công việc người mẫu, Vivian không ngần ngại chia sẻ những khó khăn từng trải qua trong cuộc sống. Cô từng tiết lộ mình mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), điều khiến tuổi trẻ gặp không ít thử thách.

Vivian Jenna Wilson nhiều lần khẳng định, cô muốn thoát khỏi cái bóng của người cha tỷ phú và tạo dựng sự nghiệp riêng (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Vivian cho rằng chính những trải nghiệm đó đã giúp cô trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Thay vì tập trung vào danh tiếng hay khối tài sản khổng lồ của gia đình, cô muốn dành thời gian cho những điều khiến bản thân cảm thấy ý nghĩa.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Vivian mô tả việc lớn lên trong gia đình của một trong những người giàu nhất hành tinh là trải nghiệm “kỳ lạ” và đôi khi “cô độc”. Theo cô, sự nổi tiếng đi kèm với những áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Hiện tại, Vivian Wilson vẫn trên hành trình xây dựng sự nghiệp riêng và khẳng định bản sắc cá nhân. Dù những câu hỏi về Elon Musk có lẽ sẽ còn tiếp tục xuất hiện, phản ứng tại Ibiza cho thấy người mẫu 22 tuổi dường như muốn hướng sự chú ý của công chúng vào con đường mình đang theo đuổi, thay vì câu chuyện về người cha nổi tiếng.