Có MV 650 triệu view nhưng không thu được tiền, bé Bào Ngư tuổi 18 ra sao?

Thời gian gần đây, thông tin MV Bống bống bang bang bản gốc của nhóm 365 bất ngờ biến mất khỏi YouTube thu hút sự quan tâm của khán giả. Cùng lúc đó, sản phẩm cover ca khúc này của bé Bào Ngư đạt hơn 650 triệu lượt xem cũng được nhắc lại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bào Ngư cho biết, cô chỉ biết tin MV bản gốc biến mất khi được bà nội báo lại. “Em cũng khá bất ngờ và mong ca khúc sớm được khôi phục lại", nữ sinh nói.

Nhớ lại thời điểm thực hiện bản cover, Bào Ngư tiết lộ cô quay MV chỉ ít lâu sau khi bản gốc ra mắt. Khi đó, cô mới khoảng 8 tuổi, đang học lớp 2. "Mẹ thấy bài hát hay nên bảo em cover lại. Hôm đó em đang sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận 1 (cũ) cùng các bạn. Bố mẹ tự quay rồi dựng clip đơn giản để làm kỷ niệm cho em", cô kể.

Theo gia đình, sản phẩm ban đầu chỉ mang tính lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ. Việc video đạt hàng trăm triệu lượt xem là điều ngoài dự tính. "Đó là một kỷ niệm đẹp, không thể mua bằng tiền", bố của Bào Ngư chia sẻ.

Trước khi gây tiếng vang với Bống bống bang bang, Bào Ngư (SN 2008) đã được biết đến từ năm 3 tuổi qua nhiều ca khúc thiếu nhi như Bắc kim thang (173 triệu lượt xem), Xúc xắc xúc xẻ (141 triệu lượt xem)… Kênh YouTube của cô hiện có gần 2,5 triệu lượt theo dõi.

Sau thành công của bản cover, Bào Ngư nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các chương trình thiếu nhi trong suốt thời gian học tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, đến lớp 8-9, cô giảm dần hoạt động để tập trung cho việc học.

Năm 2023, Bào Ngư tổ chức họp báo ra mắt MV Hỏi Cuội dịp Trung thu. Hình ảnh cô bật khóc xúc động tại sự kiện khi nhìn lại hành trình trưởng thành từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Từ năm lớp 10, Bào Ngư sang Mỹ du học cùng gia đình. Hiện cô học lớp 12 và chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Nữ ca sĩ cho biết, bản thân có nhiều dự tính nhưng vẫn chưa thực sự chốt ngành học cụ thể.

"Việc học khá nặng nên em ít đi hát hơn trước. Em rất thích âm nhạc, nhưng cũng muốn chọn một ngành nào đó để có công việc ổn định sau này. Hiện tại em mới học lớp 12 nên chưa thể chắc chắn điều gì. Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của em nên em không có áp lực", cô nói.

Tại Mỹ, Bào Ngư thỉnh thoảng vẫn thực hiện các clip cover do gia đình tự quay và sản xuất. Tuy nhiên, những sản phẩm này chủ yếu được thực hiện vào dịp nghỉ hè khi việc học bớt căng thẳng. Ngoài giờ học, Bào Ngư chơi guitar, tập trống và tham gia một số đêm nhạc acoustic.

"Dù không hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, em vẫn nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Em thích đánh guitar, biểu diễn ở trường hoặc tham gia một số đêm nhạc acoustic. Âm nhạc vẫn ở đó, chỉ là em chưa theo đuổi nó theo cách chuyên nghiệp như trước", Bào Ngư chia sẻ.

Khi được hỏi liệu cái tên bé Bào Ngư có trở thành một cái bóng lớn khiến cô khó vượt qua chính tuổi thơ của mình, nữ ca sĩ thẳng thắn: "Cũng có thể là có. Mọi người biết đến em là bé Bào Ngư nhiều hơn là Bào Ngư hiện tại, vì bây giờ em không hoạt động thường xuyên như trước. Nhiều người hỏi em có còn theo đuổi âm nhạc không, em thường trả lời là chưa, chứ không phải là không".

Giải thích về việc vì sao gia đình không định hướng cho con theo đuổi nghệ thuật lâu dài mà lại có quãng gián đoạn, nhạc sĩ Yên Lam - bố của Bào Ngư - cho biết, ngày trước anh cho con học hát vì thấy con có đam mê lớn với âm nhạc và có máu nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở độ tuổi của con hiện tại, theo anh việc xây dựng hình ảnh cho Bào Ngư là điều không dễ, trong khi khối lượng học tập tại Mỹ khá nặng.

Bố của Bào Ngư nói thêm: "Tôi làm nghệ thuật nên nhìn thấy con có năng khiếu. Nhưng hiện tại cháu đang ở giai đoạn cần ổn định việc học. Gia đình muốn con có một ngành học chính thức. Còn âm nhạc hay phim ảnh, Bào Ngư có thể học thêm để bổ trợ kỹ năng. Sau 21 tuổi, nếu con muốn trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, gia đình sẽ tính tiếp".

Chia sẻ về vấn đề doanh thu từ bản cover Bống bống bang bang đạt 650 triệu lượt xem, bố ruột của Bào Ngư - cho biết gia đình không nhận được nguồn thu từ lượt xem của ca khúc này do không sở hữu bản quyền tác phẩm.

"Nếu tính đúng theo lượt xem thì con số có thể rất lớn, nhưng vì đây không phải bài hát của mình nên tiền không đổ về kênh", anh nói.

Theo anh, trước năm 2020, nguồn thu chủ yếu đến từ quảng cáo trên YouTube. Tuy nhiên, sau khi nền tảng thay đổi chính sách, hạn chế quảng cáo đối với nội dung dành cho trẻ em, doanh thu giảm đáng kể.

Hiện tại, cuộc sống của Bào Ngư tại Mỹ chủ yếu xoay quanh việc học. Sau giờ lên lớp, cô dành thời gian chơi guitar, tập trống, cuối tuần cùng gia đình tham gia các buổi chơi nhạc như một cách giữ lửa đam mê, nhưng không tạo áp lực nghề nghiệp.

Bố của Bào Ngư cũng chia sẻ, thời gian gần đây có một số nhạc sĩ gửi ca khúc cho con gái thể hiện, tuy nhiên gia đình vẫn ưu tiên việc học của con.

Ảnh: Nhân vật cung cấp