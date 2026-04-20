"Cô gái vàng" của trượt băng Việt ghi dấu ấn tại giải quốc tế ở Phần Lan

Cuộc chạy đua nước rút tới sân băng quốc tế

Tại giải khiêu vũ đơn trên băng quốc tế 2026 diễn ra ở Helsinki (Phần Lan), trượt băng nghệ thuật Việt Nam ghi dấu ấn ở nội dung Solo Ice Dance – Junior. Đại diện của Việt Nam là vận động viên Chiêu Linh (Trần Khánh Linh, 21 tuổi, Hà Nội). Khép lại giải đấu, Chiêu Linh xếp vị trí 27/39 cùng tổng điểm 91,18.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Chiêu Linh cho biết, cô cảm thấy vô cùng hào hứng và tự hào. Với cô, đó là hành trình trở lại vô cùng đặc biệt sau 4 năm nghỉ thi đấu do chấn thương.

Sau quãng thời gian tưởng như không thể tiếp tục theo đuổi thể thao, việc được đứng trên sân băng, trong vai trò một vận động viên khoác áo đội tuyển quốc gia, cô cảm thấy như ngọn lửa đam mê một lần nữa bùng cháy.

Hình ảnh thi đấu của Chiêu Linh tại Phần Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi Chiêu Linh thực hiện các màn trình diễn, nhiều huấn luyện viên, vận động viên và cả tình nguyện viên đã đến trò chuyện, bày tỏ sự thích thú với bài thi, phong cách biểu diễn và trang phục của cô.

Nhiều người bất ngờ khi biết Việt Nam cũng có vận động viên trượt băng nghệ thuật. Với Linh, đó không đơn thuần là lời khen, mà là sự công nhận cho cá nhân cô và cho sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ trượt băng thế giới.

Đằng sau những phút tỏa sáng trên sân băng là quá trình luyện tập đầy áp lực. Chiêu Linh chỉ mới chuyển sang nội dung Ice Dance chưa đầy một năm. Đây là nội dung đòi hỏi sự phối hợp tinh tế giữa kỹ thuật, cảm xúc và khả năng kiểm soát không gian.

Việc bắt đầu muộn hơn so với các đối thủ, trong bối cảnh điều kiện tập luyện trong nước còn hạn chế, khiến quá trình chuẩn bị của cô trở thành một cuộc chạy đua nước rút.

Cô gái 21 tuổi vừa đi học, vừa tham gia công tác huấn luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Việt Nam, Linh vừa là sinh viên đại học, vừa tham gia công tác huấn luyện, đồng thời duy trì lịch tập luyện với cường độ cao. Bên cạnh kỹ thuật trượt băng, cô còn phải tập thể lực, múa, khiêu vũ thể thao để hoàn thiện khả năng biểu diễn - những yếu tố gần như bắt buộc với một vận động viên Ice Dance.

Chiêu Linh không có điều kiện tập luyện thường xuyên trên sân băng tiêu chuẩn và làm việc trực tiếp với huấn luyện viên. Phần lớn quá trình chuẩn bị của cô diễn ra theo hình thức trực tuyến.

“Có thể nói tôi cũng là huấn luyện viên của chính mình”, Linh thừa nhận khi phải tự điều chỉnh kỹ thuật, tự hoàn thiện bài thi và tự quản lý toàn bộ quá trình tập luyện.

Cô chỉ có 10 ngày tại Trung Quốc để dựng 2 bài thi, sau đó tiếp tục hoàn thiện trong điều kiện tập luyện từ xa. Hai đợt tập huấn kéo dài 3 tuần tại Bangkok (Thái Lan) là khoảng thời gian hiếm hoi Linh được tập trên sân băng tiêu chuẩn và làm việc trực tiếp với huấn luyện viên.

Cô gái cùng hai huấn luyện viên chuẩn bị cho bài thi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong thời gian này, mỗi ngày cô dành 5-6 tiếng tập trên băng, chưa kể thời gian tập thể lực ngoài mặt đất để kịp điều chỉnh bài thi trước khi bước vào giải đấu. Toàn bộ quá trình ấy không chỉ đòi hỏi thể lực, mà còn yêu cầu bản thân phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà Chiêu Linh phải đối mặt nằm ở việc thích nghi với không gian thi đấu. Sân băng Olympic tại Helsinki có kích thước lớn hơn đáng kể so với nơi cô thường tập ở Việt Nam, kéo theo sự thay đổi về đường trượt, tốc độ và cách phân bổ chuyển động trong toàn bộ bài thi.

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kỹ thuật, trong khi cô chỉ có thời gian rất ngắn để làm quen và điều chỉnh. Còn các vận động viên quốc tế đã được tập luyện trong điều kiện này suốt nhiều năm, khiến khoảng cách về sự thích nghi trở nên rõ ràng ngay từ khi bước vào sân.

Giữa một giải đấu có mặt bằng trình độ cao, Chiêu Linh nhìn thấy rõ sự khác biệt không chỉ ở kỹ thuật, mà còn ở hệ thống đào tạo. Các vận động viên quốc tế vừa thực hiện bài thi tốt, vừa thể hiện sự hoàn thiện đến từ quá trình chuẩn bị bài bản, được cập nhật liên tục về kỹ thuật và luật, đồng thời có cơ hội thi đấu thường xuyên. “Chỉ so với mùa trước thôi, các vận động viên đã mạnh hơn rõ rệt”, cô cho hay.

Chiêu Linh chuẩn bị cho giải đấu với một tinh thần nghiêm túc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Niềm tự hào dân tộc khiến tôi cháy hết mình”

Trong quá trình tham gia giải đấu tại Helsinki, Chiêu Linh cho biết, sự đồng hành và sát cánh của huấn luyện viên là động lực lớn giúp cô vượt qua áp lực, thực hiện các phần thi.

“Sau buổi thi đấu, tôi bước ra ngoài sân cảm xúc gần như vỡ ra. Tôi cảm thấy mình đã không làm tốt như kỳ vọng. Song, huấn luyện viên đã bước đến trao cho tôi một cái ôm thật chặt, tiếp thêm cho tôi sức lực và niềm tin bước tiếp, để tôi không rời khỏi hành trình này chỉ vì một lần chưa trọn vẹn”, cô gái 21 tuổi nhớ lại.

Khoảnh khắc khoác áo đội tuyển và giương cao lá cờ Việt Nam tại đấu trường trượt băng quốc tế, Chiêu Linh cảm nhận rõ sự tự hào. Giải đấu có rất ít vận động viên châu Á, phần lớn đến từ châu Âu, Mỹ và Canada.

Nâng niu lá cờ Việt Nam, cô gái đã góp phần khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ trượt băng nghệ thuật quốc tế.

Khoảnh khắc ấn tượng với lá cờ Tổ quốc của Chiêu Linh tại giải trượt băng quốc tế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Điều đó tiếp thêm cho tôi một năng lượng rất khác - nguồn năng lượng tích cực không chỉ đến từ bản thân, mà từ trách nhiệm đại diện. Nói khiến tôi thi đấu với một tinh thần rất “cháy”, cô bày tỏ.

Hành trình đến với trượt băng của Chiêu Linh bắt đầu từ năm cô 9 tuổi. Khi được mẹ gợi ý thử sức với bộ môn này, cô ngay lập tức cảm nhận được sự gắn bó và quyết định theo đuổi.

Cô được mệnh danh là "cô gái vàng" của trượt băng Việt Nam. Hơn 10 năm gắn bó với bộ môn này, cô sở hữu hàng loạt huy chương vàng giải quốc gia. Không chỉ thi đấu, cô còn là huấn luyện viên, người hướng dẫn và thắp lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh đời thường năng động của Chiêu Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Linh, trượt băng không chỉ là một môn thể thao, mà là nơi cô được sống trọn vẹn với đam mê, nơi kỹ thuật và cảm xúc hòa quyện trong từng chuyển động. Đến với trượt băng, cô có cảm giác vừa kiểm soát, vừa tự do - một trạng thái mà cô không tìm thấy ở bất kỳ bộ môn nào khác. Càng gắn bó, cô càng hiểu bộ môn này và muốn cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của môn trượt băng ở Việt Nam.

Từ giải quốc tế lần này, Linh rút ra những bài học cụ thể cho bản thân, từ đó phân bổ thời gian tập luyện hợp lý. Quan trọng hơn, cô nhận ra một điều mang tính nền tảng: Trong thể thao, người có thể đi xa không phải là người bứt phá nhanh nhất, mà là người đủ bền bỉ để ở lại lâu nhất với hành trình của mình.