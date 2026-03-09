Chuyện xúc động về "những ngày không dám khóc" của nữ y tá Việt nơi xa xứ

Sau hành trình lan tỏa tại TPHCM và Đà Nẵng, ngày 8/3, tác giả Huỳnh Tú Uyên tiếp tục giới thiệu cuốn sách đầu tay Viết cho những ngày không dám khóc (NXB Văn học) đến độc giả Thủ đô.

Viết cho những ngày không dám khóc mở ra hành trình rất thật của một cô gái Việt bắt đầu từ con số 0 nơi xứ người: Những ngày đi xe buýt giữa mùa đông Tacoma lạnh buốt, loay hoay với vốn tiếng Anh còn vụng về trong lớp ESL, làm nail để trang trải cuộc sống, nộp đơn xin việc và liên tục nhận về những cái lắc đầu từ chối.

Trong sách, Huỳnh Tú Uyên từng viết: “Tôi không có tiền, không tiếng Anh, không ai chống lưng. Nhưng tôi có một thứ không ai lấy được: Ý chí". Chính tinh thần ấy đã giúp cô đi qua những năm tháng nhiều hoài nghi và tự ti.

Tác giả Huỳnh Tú Uyên (Ảnh: Nhà sách).

Cuốn sách lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng mang tính bước ngoặt: Lần đầu cầm trên tay 20 đô do chính mình kiếm được; chuyến lái xe một mình từ San Jose xuống Los Angeles không GPS, vừa run sợ vừa bật khóc nhưng vẫn không cho phép bản thân quay đầu; lần đầu gửi tiền về cho mẹ sau nhiều năm xa nhà, vừa tự hào vừa nghẹn ngào khi nhận ra mình đã có thể tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Có những đêm, tác giả chỉ dám gọi về nhà để hỏi “hôm nay mẹ ăn gì”, vì sợ nếu nói thêm, giọng mình sẽ run.

Có những bữa ăn mì gói trong căn bếp lạnh, cô nhớ tô canh chua quê nhà đến mức không nuốt nổi. Những chi tiết giản dị ấy khiến câu chuyện trở nên gần gũi với hàng triệu người trẻ từng xa quê, từng một mình chống chọi với cuộc sống.

Huỳnh Tú Uyên từng làm y tá tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ, công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, cường độ làm việc lớn và thường xuyên đối diện với những câu chuyện sinh tử trong đời sống con người.

Sau những ca trực dài, thay vì để bản thân chìm trong mệt mỏi, Huỳnh Tú Uyên tìm đến âm nhạc và viết lách như một cách để cân bằng cảm xúc.

Tác giả chia sẻ rằng, việc viết sách không bắt đầu từ tham vọng trở thành nhà văn. Với cô, viết đơn giản là một cách để bản thân được vui vẻ hơn, là phương thức để tự trò chuyện với chính mình sau một ngày dài ở bệnh viện nơi cô chứng kiến rất nhiều nỗi đau, sự mong manh của cuộc sống và cả nghị lực phi thường của con người.

Cuốn sách "Viết cho những ngày không dám khóc" (Ảnh: Nhà sách)

Bà Ngô Thu Phương - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Văn học - cho biết, Viết cho những ngày không dám khóc không chỉ là một cuốn sách mà còn là một hành trình tinh thần, nơi tác giả đã dũng cảm đi qua những nỗi đau, những khoảng lặng, và biến chúng thành ngôn từ để sẻ chia cùng bạn đọc.

“Trong từng trang viết, chúng ta bắt gặp sự chân thành, sự thấu cảm, và cả sức mạnh của việc đối diện với chính mình. Cuốn sách là minh chứng rằng văn chương không chỉ để kể chuyện mà còn để chữa lành, để nâng đỡ và để kết nối những trái tim tưởng chừng xa lạ…

Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi khép lại trang cuối cùng, mỗi người sẽ mở ra cho mình một hành trình mới - hành trình của sự can đảm, của niềm tin, và của tình yêu dành cho cuộc sống”, bà Ngô Thu Phương bày tỏ.

Sau thời gian sống tại Mỹ, Huỳnh Tú Uyên trở về Việt Nam và hiện sinh sống, học tập tại Đà Nẵng. Cô tiếp tục sáng tác, biểu diễn âm nhạc và viết như một cách đồng hành với những người trẻ đang loay hoay giữa ước mơ và hiện thực.