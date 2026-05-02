Chuyện tình “tài tử - tài phiệt” nổi tiếng làng giải trí Hàn Quốc

Dù gắn bó hơn 12 năm, cặp đôi vẫn lựa chọn duy trì mối quan hệ kín tiếng và chưa tổ chức hôn lễ, trở thành một trong những chuyện tình đặc biệt nhất làng giải trí xứ Hàn.

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

Mới đây, hình ảnh Lee Jung Jae và Lim Se Ryung cùng xuất hiện tại một buổi biểu diễn nghệ thuật tại Lotte Concert Hall (Hàn Quốc) nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cả hai ăn mặc giản dị, không che chắn kín đáo như nhiều ngôi sao khác, thoải mái xuất hiện giữa đám đông. Khoảnh khắc tự nhiên này khiến công chúng càng thêm quan tâm đến mối quan hệ lâu năm của họ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cặp đôi tham dự buổi biểu diễn của nghệ sĩ sáo Han Ji Hee - vợ của Chung Yong Jin, Chủ tịch tập đoàn Shinsegae. Sự kiện quy tụ nhiều nhân vật trong giới thượng lưu, cho thấy vị thế đặc biệt của Lee Jung Jae khi đồng hành cùng bạn gái trong các hoạt động xã hội.

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung chính thức công khai hẹn hò vào năm 2015, sau thời gian dài giữ kín. Thực tế, họ quen biết từ trước đó khá lâu thông qua sự giới thiệu của bạn bè và duy trì mối quan hệ bạn bè trước khi tiến xa hơn.

Khoảng cách 5 tuổi không phải là rào cản, nhưng việc gắn bó bền bỉ suốt hơn một thập kỷ trong môi trường nhiều biến động như làng giải trí lại là điều hiếm thấy.

Lee Jung Jae và bạn gái hẹn hò tại Hàn Quốc, ngày 1/5 (Ảnh: Naver).

Trong suốt thời gian bên nhau, cặp đôi gần như không chia sẻ nhiều về đời tư. Họ ít khi xuất hiện công khai cùng nhau nhưng vẫn luôn âm thầm đồng hành. Chính sự kín đáo này giúp mối quan hệ của họ duy trì sự ổn định, bất chấp áp lực từ truyền thông và dư luận.

Lee Jung Jae là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc từ những năm 1990. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh, trong đó có bộ phim Cảm xúc - tác phẩm từng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, phải đến năm 2022, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ toàn cầu nhờ vai Seong Gi Hun trong Squid Game (Trò chơi con mực).

Vai diễn người đàn ông nợ nần, tuyệt vọng nhưng giàu tính nhân văn đã giúp Lee Jung Jae chinh phục khán giả quốc tế và giành nhiều giải thưởng danh giá. Thành công của bộ phim trên nền tảng Netflix đã đưa anh trở thành ngôi sao Hàn Quốc có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, Lee Jung Jae còn được biết đến là doanh nhân “mát tay”. Anh đồng sáng lập công ty quản lý Artist Company cùng bạn thân Jung Woo Sung, đồng thời đầu tư vào bất động sản và chuỗi nhà hàng. Nhờ đó, anh sở hữu khối tài sản đáng kể, được ước tính ở mức hàng triệu USD.

Lee Jung Jae và Lim Se Ryung đã vượt qua nhiều định kiến để gìn giữ mối tình hơn 1 thập kỷ (Ảnh: Newsen).

Trong khi đó, Lim Se Ryung xuất thân từ một gia đình tài phiệt. Cô từng kết hôn với Lee Jae-yong (lãnh đạo tập đoàn Samsung) vào năm 1998 và có 2 con trước khi ly hôn năm 2009. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này, cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và trở thành một trong những nữ doanh nhân có tiếng tại Hàn Quốc.

Hiện tại, Lim Se Ryung giữ vai trò quan trọng tại Daesang và sở hữu lượng cổ phần đáng kể. Cô cũng được cho là nắm giữ nhiều bất động sản giá trị cao tại các khu vực đắt đỏ ở Seoul (Hàn Quốc). Không chỉ là bạn gái, cô còn là đối tác kinh doanh của Lee Jung Jae, cùng tham gia một số dự án đầu tư.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thời điểm công khai năm 2015, cả hai đối mặt với nhiều tin đồn, trong đó có nghi vấn Lim Se Ryung bắt đầu mối quan hệ khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngoài ra, Lee Jung Jae cũng từng bị đặt nghi vấn về động cơ tình cảm.

Dù vậy, theo thời gian, cặp đôi đã dần chứng minh mối quan hệ của họ dựa trên sự gắn bó và thấu hiểu. Lee Jung Jae từng chia sẻ rằng anh rất tôn trọng bạn gái, đặc biệt là vai trò làm mẹ của cô, và không muốn đời tư của cô bị khai thác quá mức.

“Cô ấy không chỉ là bạn gái của tôi mà còn là mẹ của các con cô ấy. Tôi không muốn cuộc sống riêng tư của cô ấy bị phơi bày”, nam diễn viên nói.

Lee Jung Jae ngày càng thành công trong sự nghiệp nhờ sự đồng hành của bạn gái (Ảnh: Getty).

Giới truyền thông Hàn Quốc nhận định, mối quan hệ này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn góp phần hỗ trợ sự nghiệp của cả hai. Nhờ Lim Se Ryung, Lee Jung Jae có cơ hội tiếp cận giới thượng lưu và mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế. Ngược lại, sự nổi tiếng toàn cầu của nam diễn viên cũng giúp hình ảnh của nữ doanh nhân được chú ý nhiều hơn.

Sau thành công của Squid Game, Lee Jung Jae tiếp tục được mời tham gia các dự án quốc tế, trong đó có vai chính trong loạt phim Star Wars: The Acolyte. Đây được xem là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của anh tại Hollywood.

Hơn một thập kỷ gắn bó, Lee Jung Jae và Lim Se Ryung vẫn lựa chọn cách yêu kín đáo, không phô trương. Dù chưa có kế hoạch kết hôn, cặp đôi vẫn được xem là biểu tượng của sự ổn định và trưởng thành trong tình yêu. Từ những ồn ào ban đầu, họ dần nhận được sự ủng hộ của công chúng, vượt qua mọi định kiến nhờ sự thấu hiểu và tôn trọng đối phương.