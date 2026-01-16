Chuyện tình sét đánh của mỹ nhân “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

Từ mối tình sét đánh trên phim trường năm 1983, họ đã xây dựng cuộc hôn nhân bền chặt suốt hơn 40 năm và có 3 người con chung.

Rachel Ward gặp Bryan Brown khi sang Australia tham gia Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Trên màn ảnh, họ vào vai cặp vợ chồng không có sự đồng điệu và tình yêu.

Trái ngược hoàn toàn với kịch bản, ngoài đời, mối quan hệ của họ lại trở thành một trong những cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ nhất của làng giải trí.

Rachel Ward gặp Bryan Brown bén duyên từ bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (Ảnh: Disney).

Trong phim, Rachel đảm nhận vai Meggie Cleary - người yêu sâu đậm linh mục Ralph (Richard Chamberlain đóng) nhưng không thể đến với ông, cuối cùng kết hôn với Luke O’Neill (Bryan Brown đóng) trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ diễn viên đã phải lòng bạn diễn Australia ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019, Rachel thừa nhận bà bị cuốn hút bởi vóc dáng và sức hấp dẫn nam tính của Bryan Brown. “Anh ấy có cơ ngực rất đẹp. Tôi bị chồng mình hấp dẫn về mặt ngoại hình ngay lập tức”, bà nói.

Khi được hỏi ai là người chủ động trước, Rachel hài hước tiết lộ Bryan Brown khá thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, vì vậy người ngỏ lời sau cùng lại chính là bà.

Rachel Ward thừa nhận bà phải lòng người bạn đời Bryan Brown ngay trong lần đầu gặp gỡ (Ảnh: News).

Cặp đôi xuất thân từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bryan Brown lớn lên trong một gia đình lao động tại Sydney (Australia), trong khi Rachel Ward được nuôi dưỡng trong môi trường thượng lưu ở Anh. Chính sự khác biệt ấy lại tạo nên sự bổ sung và gắn kết bền chặt. Rachel cho biết, bà luôn trân trọng những giá trị sống vững vàng và nhân cách của chồng.

Vì tình yêu, Rachel quyết định ở lại Australia sau khi bộ phim kết thúc. Dù việc rời xa quê hương không hề dễ dàng, Bryan Brown luôn là chỗ dựa tinh thần giúp bà thích nghi và gắn bó với cuộc sống mới.

Bryan Brown hơn Rachel Ward 10 tuổi. Thời điểm hợp tác trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai, cả hai đều chưa phải là những ngôi sao lớn. Thành công vang dội của bộ phim đưa tên tuổi họ đến với khán giả toàn cầu, nhưng cũng trở thành “cái bóng” lớn trong sự nghiệp của mỗi người.

Rachel Ward và Bryan Brown làm đám cưới không lâu sau khi tham gia bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" (Ảnh: DM).

Sau này, Rachel Ward vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng chuyển hướng sang vai trò đạo diễn và biên kịch, trong khi Bryan Brown dần rời xa điện ảnh để tập trung cho công việc kinh doanh và những đam mê cá nhân.

Cặp đôi kết hôn chỉ vài tháng sau khi quen biết và có 3 người con, gồm 2 con gái và 1 con trai. Hiện tại, họ đã lên chức ông bà và lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại một trang trại chăn nuôi bò thịt ở thung lũng Nambucca (Australia).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mirror vào năm 2022, Bryan Brown chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng Rachel và tôi đã bên nhau gần 40 năm. Bộ phim chúng tôi tham gia nổi tiếng hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng. Nhưng điều tôi biết ơn nhất trong cuộc đời này chính là cuộc hôn nhân bền vững và gia đình hạnh phúc của mình”.

Rachel Ward gặp Bryan Brown có cuộc hôn nhân dài 40 năm và 3 con chung (Ảnh: Getty).

Dù gắn bó suốt 4 thập kỷ, cả hai cho biết họ không phụ thuộc lẫn nhau và luôn duy trì không gian riêng. Đây cũng là bí quyết giúp họ gìn giữ hôn nhân lâu dài. Rachel Ward, hiện ở tuổi U70, cho biết vợ chồng bà tôn trọng sự độc lập của nhau nhưng luôn đặt nền tảng trên sự tin tưởng và chân thành.

Những năm gần đây, Rachel dành phần lớn thời gian chăm sóc trang trại và thực hiện bộ phim tài liệu Rachel’s Farm. Trong khi đó, Bryan thỉnh thoảng tham gia những vai nhỏ trên truyền hình và sống tại một ngôi nhà nhỏ tại thành phố.

“Tôi ổn khi ở một mình, anh ấy cũng vậy. Sau 40 năm hôn nhân, việc có không gian riêng là điều cần thiết”, Rachel chia sẻ với Women’s Weekly vào năm 2024.

Bryan Brown là gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Australia với sự nghiệp kéo dài gần 50 năm, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Breaker Morant, A Town Like Alice và The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai).

Sau 40 năm đồng hành, Rachel Ward gặp Bryan Brown vẫn xem nửa kia là lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời (Ảnh: WireImage).

Rachel Ward là diễn viên, đạo diễn và biên kịch người Anh - Australia, khởi nghiệp từ cuối thập niên 1970 sau khi làm người mẫu cho các tạp chí danh tiếng như Vogue và Cosmopolitan. Bà được biết đến rộng rãi nhất qua vai Meggie Cleary trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai, vai diễn mang về cho bà đề cử Quả cầu vàng.

Trong những năm 1980, Rachel tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim Hollywood như Against All Odds và Dead Men Don’t Wear Plaid. Sau đó, bà chuyển hướng sang viết kịch bản và đạo diễn, thực hiện nhiều bộ phim ngắn đoạt giải, trình chiếu tại các liên hoan phim quốc tế.

Mới đây, nữ diễn viên Rachel trở thành tâm điểm truyền thông khi đăng tải hình ảnh chưa chỉnh sửa cho thấy ngoại hình chân thực của bà ở tuổi 69 và tuyên ngôn chọn cuộc sống “già đi tự nhiên”. Bức ảnh mặt “mộc” của bà kéo theo những chỉ trích từ công chúng và lời bênh vực từ đông đảo đồng nghiệp trong làng giải trí vì dám sống thật.