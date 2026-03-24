Chuyện tình gây tranh cãi của đạo diễn 66 tuổi và “nàng thơ” kém 22 tuổi

Mới đây, hình ảnh gia đình 3 người của họ được ghi lại khi đang du lịch tại Nhật Bản. Theo nhân chứng, cả hai tỏ ra thoải mái, trong khi Hong Sang Soo chăm sóc con trai gần 1 tuổi một cách chu đáo.

Đạo diễn Hong Sang Soo đưa Kim Min Hee và con trai 1 tuổi của họ đi du lịch tại Nhật Bản (Ảnh: Naver).

Chuyện tình giữa Kim Min Hee và Hong Sang Soo từ lâu là tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Hai người gặp nhau năm 2015 khi hợp tác trong bộ phim Right Now, Wrong Then. Đến năm 2017, họ công khai mối quan hệ và ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Theo gia đình của đạo diễn, Kim Min Hee bị xem là “người thứ ba” xen vào cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm của Hong Sang Soo. Bất chấp điều này, nam đạo diễn vẫn nộp đơn ly hôn để theo đuổi mối quan hệ mới.

Năm 2016, Hong Sang Soo nộp đơn xin hòa giải ly hôn với vợ. Tuy nhiên, quá trình này không thể tiến hành do phía vợ từ chối nhận các tài liệu liên quan và bày tỏ mong muốn duy trì gia đình.

Đạo diễn 66 tuổi bị xử thua trong vụ kiện ly hôn. Tòa án nhận định ông là người gây ra rạn nứt hôn nhân, từ đó bác đơn yêu cầu. Cuối cùng, Hong Sang Soo từ bỏ quyền kháng cáo, chấp nhận duy trì quan hệ pháp lý với vợ và con gái, trong khi tiếp tục cuộc sống riêng bên Kim Min Hee.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đồng hành trong sự nghiệp và cuộc sống hơn 10 năm qua (Ảnh: Getty).

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi đón con chung đầu tiên, thông tin gây nhiều tranh luận trong dư luận Hàn Quốc. Đáng chú ý, Hong Sang Soo được cho là gần như cắt đứt liên lạc với con gái riêng trong những năm gần đây, làm dấy lên thêm nhiều ý kiến trái chiều.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên xinh đẹp đã chuyển đến sống cùng nam đạo diễn tại Hanam (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc). Tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đón con trai đầu lòng, thông tin từng gây nhiều tranh cãi.

Khi thông tin ông Hong có con với Kim Min Hee được công bố, vợ hợp pháp của đạo diễn cho biết bà hoàn toàn không hay biết trước đó. Trong cuộc trao đổi với truyền thông, bà nói “cảm ơn vì đã được thông báo”.

Cuộc tình này ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Kim Min Hee. Từng là diễn viên thực lực với các tác phẩm như The Handmaiden (Cô hầu gái), cô dần bị công chúng quay lưng, hạn chế xuất hiện trên truyền thông và chủ yếu tham gia các dự án do Hong Sang Soo đạo diễn.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo đón con chung đầu lòng vào tháng 4 năm ngoái (Ảnh: Dispatch).

Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. Năm 2024, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 77 với bộ phim Suyucheon.

Kim Min Hee từng hiếm hoi chia sẻ quan điểm về tình yêu trong một lần xuất hiện cùng đạo diễn Hong Sang Soo. Nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn sống trung thực với cảm xúc của mình, bất chấp những định kiến từ bên ngoài.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự chân thành. Dù người khác có nhìn nhận ra sao, tôi vẫn muốn sống đúng với cảm xúc của mình và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó”, cô nói.

Theo Kim Min Hee, tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo hay được ủng hộ, nhưng chính những trải nghiệm đó giúp con người trưởng thành và hiểu rõ bản thân hơn.

Kim Min Hee là ngôi sao tài năng nhưng cũng gây tranh cãi tại Hàn Quốc (Ảnh: IG).

Về phía Hong Sang Soo, ông là đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, từng giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin (Đức). Ông cũng được cho là thừa kế khối tài sản lớn từ gia đình có truyền thống làm điện ảnh.

Theo Naver, đạo diễn 66 tuổi được thừa kế 120 tỷ won (hơn 2.100 tỷ đồng) từ mẹ mình. Mẹ của Hong Sang Soo là bà Jeon Ok Sook, một nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Bà là nhà làm phim nữ đầu tiên tại Hàn Quốc và từng kinh doanh tại Nhật Bản.