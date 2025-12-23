Ngày 20/12, lễ cưới của Shin Min Ah và Kim Woo Bin được tổ chức riêng tư, không có sự tham dự của truyền thông tại Seoul (Hàn Quốc).

Dù không phô trương, sự kiện vẫn thu hút sự quan tâm lớn của công chúng nhờ sức ảnh hưởng và vị thế của cặp đôi. Sau hôn lễ, Shin Min Ah và Kim Woo Bin chủ động chia sẻ một số hình ảnh hiếm hoi, ghi lại khoảnh khắc trọng đại.

Cặp tình nhân "chị - em" Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 20/12 (Ảnh: AM Entertainment).

Trong loạt ảnh được công bố, Shin Min Ah xuất hiện tinh khôi trong chiếc váy cưới cúp ngực với họa tiết gợi liên tưởng đến những bông tuyết trắng, kết hợp khăn voan dài và bó hoa tông trắng - xanh trang nhã. Kim Woo Bin diện tuxedo đen cổ điển, phong thái điềm đạm và vóc dáng nổi bật. Cả hai đều rạng rỡ, toát lên vẻ hạnh phúc khi sánh bước trong lễ đường.

Buổi lễ do Lee Kwang Soo - người bạn thân lâu năm của Kim Woo Bin - dẫn dắt. Đặc biệt, ca sĩ Car, The Garden trình diễn ca khúc Romantic Sunday, nhạc phim Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu cha cha cha làng biển) do Shin Min Ah đóng chính, góp phần tạo nên không khí lãng mạn và ấm áp.

Theo Sports Chosun, thực đơn tiệc cưới gây ấn tượng khi được trang trí bằng tranh vẽ và chữ viết tay do chính cô dâu, chú rể thực hiện. Quà cảm ơn dành cho khách mời gồm các sản phẩm thuộc thương hiệu mỹ phẩm cao cấp mà Shin Min Ah làm đại sứ cùng nước hoa sang trọng. Mỗi phần quà đều kèm thiệp với dòng nhắn: “Cảm ơn vì đã dành cho chúng tôi khoảng thời gian quý giá”.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã đồng hành bên nhau gần 10 năm trước khi tổ chức hôn lễ (Ảnh: AM Entertainment).

Trước thềm hôn lễ, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã quyên góp tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) cho Quỹ Hallym Burns Foundation, Bệnh viện Asan Seoul và tổ chức Good Neighbors. Theo Osen, tổng số tiền thiện nguyện của cặp đôi đến nay đã vượt 5 tỷ won (gần 89 tỷ đồng), góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái.

Ngày 23/12, sư thầy Beopryun - người chủ trì lễ cưới - đã chia sẻ câu chuyện xúc động về mối nhân duyên của cặp đôi. Theo sư thầy, trong giai đoạn Kim Woo Bin điều trị ung thư vòm họng vào năm 2017, Shin Min Ah đã tạm gác sự nghiệp, ở bên chăm sóc và cầu nguyện cho bạn đời.

“Tôi quen biết cả hai từ lâu. Min Ah là người ấm áp, luôn âm thầm làm việc thiện trong nhiều năm. Khi Woo Bin gặp biến cố sức khỏe, cô ấy đã cầu nguyện với tất cả sự thành tâm. Hôm nay, việc họ nắm tay nhau bước vào hôn nhân là kết quả của một mối liên kết sâu sắc”, sư thầy chia sẻ.

Sư thầy nói thêm, đời sống hôn nhân không tránh khỏi khác biệt và xung đột theo thời gian. Theo ông, các cặp đôi không nên chỉ tìm kiếm sự ấm áp từ sự phụ thuộc lẫn nhau, mà cần tôn trọng tự do cá nhân và học cách thấu hiểu sự khác biệt của đối phương.

Shin Min Ah đã đồng hành bên Kim Woo Bin vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, cùng anh vượt qua căn bệnh ung thư (Ảnh: News).

Sư thầy cũng nhấn mạnh rằng tình yêu luôn đi kèm với trách nhiệm. Mỗi mâu thuẫn trong mối quan hệ không chỉ là câu chuyện riêng của hai người, mà còn có tác động đến cộng đồng xung quanh. Vì được nhiều người yêu mến và dõi theo, cặp đôi cần trân trọng tình cảm đó và ý thức về trách nhiệm xã hội của mình.

Shin Min Ah và người đồng nghiệp kém 4 tuổi, Kim Woo Bin, gặp nhau trong một buổi chụp quảng cáo và công khai hẹn hò vào năm 2015. Thời điểm đó, mối quan hệ của họ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cả hai chọn cách im lặng, bền bỉ bên nhau suốt nhiều năm.

Năm 2017, Kim Woo Bin tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật để điều trị bệnh. Trong hơn 2 năm bạn trai trị bệnh, Shin Min Ah hạn chế xuất hiện, từ chối nhiều dự án để ưu tiên chăm sóc Woo Bin. Năm 2019, Kim Woo Bin trở lại và công khai bày tỏ lòng biết ơn, gọi Shin Min Ah là “nguồn sức mạnh lớn nhất”.

Người hâm mộ chúc phúc Shin Min Ah và Kim Woo Bin, giúp họ tin vào tình yêu vẫn có thực trong xã hội hiện đại (Ảnh: Newsen).

Từ năm 2020, cả hai dần tái xuất, âm thầm ủng hộ sự nghiệp của nhau. Sau những năm tháng lặng lẽ bên nhau giữa bệnh tật và thử thách, Shin Min Ah và Kim Woo Bin đã viết nên một cái kết trọn vẹn cho câu chuyện tình cổ tích giữa đời thực với hôn lễ vào ngày 20/12.

Giữa hào quang và nhiều mối tình chớp nhoáng của làng giải trí, chuyện tình của Shin Min Ah và Kim Woo Bin nhắc người ta rằng, tình yêu đẹp không nằm ở những lời thề hoa mỹ, mà ở sự ở lại khi khó khăn nhất.

Nhiều người hâm mộ thừa nhận, chuyện tình đầy thử thách của Shin Min Ah và Kim Woo Bin khiến họ vẫn luôn tin vào sự tồn tại của tình yêu thực sự trong cuộc sống hiện đại.

Shin Min Ah (SN 1984) là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Ngôi sao xứ Hàn sở hữu gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí với vai trò một người mẫu, diễn viên đóng quảng cáo và video ca nhạc.

Nhờ ngoại hình đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Shin Min Ah có sự nghiệp ổn định. Cô là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim như: Bạn gái tôi là hồ ly, Hào quang bị đánh cắp, Điệu cha cha cha làng biển…

Kim Woo Bin (SN 1989) là người mẫu, diễn viên sáng giá tại làng giải trí xứ Hàn. Anh quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Cướp siêu đẳng, Tuổi 20, Những người thừa kế, Yêu không kiểm soát, Ông trùm…

Năm 2020, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật và trở lại làng giải trí xứ Hàn vào năm 2022. Dù vắng bóng trong làng giải trí vài năm nhưng sức hút của Kim Woo Bin không giảm sút. Hành trình chiến thắng bệnh tật của Kim Woo Bin cũng lan tỏa năng lượng tích cực tới người hâm mộ.