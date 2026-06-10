Ngày 9/6, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về việc Jung Kyung Ho và Soo Young đã khép lại mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối bởi cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi bền vững nhất của làng giải trí xứ kim chi.

Thông tin Jung Kyung Ho và Soo Young chia tay sau 14 năm hẹn hò khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao (Ảnh: Naver).

Theo My Daily, nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt được cho là xuất phát từ lịch trình làm việc dày đặc của cả hai. Nguồn tin thân cận cho biết Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh, trong khi Soo Young thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản để phục vụ công việc. Việc ít có thời gian bên nhau khiến khoảng cách ngày càng lớn và cuối cùng họ quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm.

Ngay sau đó, công ty quản lý của Soo Young - Saram Entertainment - xác nhận thông tin chia tay. Đại diện công ty cho biết hai nghệ sĩ hiện duy trì mối quan hệ đồng nghiệp và tiếp tục ủng hộ nhau trong công việc.

Jung Kyung Ho và Soo Young công khai hẹn hò từ năm 2014 nhưng được cho là đã bắt đầu mối quan hệ từ trước đó. Trong suốt nhiều năm, họ luôn nhận được sự yêu mến từ công chúng nhờ cách ứng xử kín đáo và không vướng bê bối đời tư.

Jung Kyung Ho (SN 1983) là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng được khán giả Việt Nam biết tới như Hospital Playlist, Prison Playbook hay Crash Course in Romance. Nam diễn viên cũng là con trai của đạo diễn truyền hình Jung Eul Young.

Soo Young đã đồng hành cùng bạn trai cũ suốt 14 năm (Ảnh: News).

Trong khi đó, Soo Young (SN 1990) ra mắt cùng nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc Girls' Generation vào năm 2007. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, cô còn được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim như Dating Agency: Cyrano, Run On và Not Others.

Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối là chỉ một năm trước, Jung Kyung Ho vẫn dành nhiều lời tốt đẹp khi nhắc tới bạn gái trong một cuộc phỏng vấn. Năm 2025, Jung Kyung Ho nói: "Trung tâm cuộc sống của tôi ngoài diễn xuất là Choi Soo Young. Tôi diễn xuất cũng vì cô ấy, để trông thật tốt trong mắt cô ấy và chứng minh tôi là người tử tế, một diễn viên giỏi".

Sau khi thông tin chia tay được công bố, mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi một trong những cặp đôi lâu năm của làng giải trí Hàn Quốc không có cái kết như mong đợi.

Bên cạnh đó, câu chuyện của Jung Kyung Ho và Soo Young cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận về việc cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân.

Jung Kyung Ho nổi tiếng với bộ phim "Hospital Playlist" (Ảnh: News).

Nhiều khán giả cho rằng áp lực công việc, lịch trình dày đặc và việc thường xuyên xa cách là những thách thức không nhỏ đối với các cặp đôi hoạt động trong ngành giải trí.

Chia sẻ trên Naver, một chuyên gia truyền thông phân tích rằng, nguyên nhân tan vỡ có lẽ xuất phát từ sự ưu tiên của Jung Kyung Ho trong cuộc sống. Trong nhiều bài phỏng vấn trước đây, tài tử sinh năm 1983 luôn khẳng định anh chỉ kết hôn sau khi giành được danh hiệu "Thị đế" (Nam diễn viên chính xuất sắc). Suốt 14 năm bên nhau, chiếc cúp danh giá đó vẫn chưa gọi tên anh dù Jung Kyung Ho đã gặt hái nhiều thành công.

Một số khán giả bình luận: “Lời nguyền "yêu nhau quá 7 năm không cưới thì đa phần sẽ chia tay" một lần nữa ứng nghiệm. Tôi thực sự tiếc nuối cho cặp đôi này”, “Thời gian có thể bào mòn cảm xúc. Sự thân thuộc có thể khiến mối quan hệ không còn được như xưa, thậm chí đóng băng. Nếu yêu lâu quá mà không kết hôn, chia tay là điều khó tránh”, “Một phụ nữ dành 14 năm thanh xuân đẹp nhất đời mình để bên cạnh một người đàn ông, cuối cùng lại nhận về một kết cục đầy tiếc nuối. Tôi thấy tiếc cho Soo Young”. Những bình luận này thu hút lượng tương tác lớn.

Một số khán giả cho rằng, Soo Young và Jung Kyung Ho vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ khán giả (Ảnh: Naver).

Nguyên nhân cụ thể dẫn tới quyết định chia tay vẫn là chuyện riêng tư của hai nghệ sĩ. Hiện, cả Jung Kyung Ho và Soo Young đều chưa đưa ra chia sẻ chi tiết về quá trình kết thúc mối quan hệ. Tuy nhiên, ngay sau thông báo chia tay, cặp đôi đã có động thái huỷ kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội.

Bất chấp những ý kiến tranh cãi, một số khán giả cho rằng, dù không còn đồng hành với tư cách người yêu, 2 nghệ sĩ vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ. Họ cho rằng việc chia tay trong sự văn minh và giữ thái độ tôn trọng dành cho nhau là điều đáng trân trọng đối với một mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ.