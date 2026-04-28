Chuyến tàu tại Hà Nội tái hiện ký ức lịch sử dịp 30/4

Nhân dịp kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào”, diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 3/5.

Hành trình này được giới thiệu như một trải nghiệm văn hóa - lịch sử mang tính cảm xúc, hướng tới kết nối ký ức dân tộc trong không gian đậm chất hoài niệm giữa lòng Thủ đô.

“Chuyến tàu đoàn viên” được thiết kế như một không gian kể chuyện, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa. Thay vì đưa hành khách đến những điểm đến xa, chuyến tàu lựa chọn cách tiếp cận ngược dòng thời gian, tái hiện những dấu mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc.

Ký ức lịch sử ngày 30/4 được tái hiện cùng hành trình của chuyến Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô (Ảnh: Ban tổ chức).

Diện mạo của tàu được làm mới với các khẩu hiệu, hình ảnh mang tính biểu tượng của các giai đoạn kháng chiến, tạo nên một không gian giàu tính gợi nhớ.

Trong hành trình này, hành khách không chỉ quan sát mà còn được đặt mình vào dòng chảy lịch sử, đặc biệt là thời khắc Bắc - Nam nối liền một dải. Đây là ký ức tập thể mang tính biểu tượng, gắn với niềm vui đoàn tụ và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Thông qua cách tái hiện trực quan, chuyến tàu góp phần chuyển tải những giá trị lịch sử theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng đương đại.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở các hoạt động trải nghiệm được thiết kế riêng cho dịp lễ. Hành khách có thể tương tác với không gian tái hiện lịch sử, tham gia hoạt động check-in cùng hình tượng người lính - một yếu tố mang tính biểu trưng, chỉ xuất hiện trong khuôn khổ chương trình.

Những trải nghiệm này không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo điều kiện để các thế hệ kết nối, chia sẻ và hiểu sâu hơn về giá trị của hòa bình, thống nhất.

Du khách quốc tế thích thú khi trải nghiệm hành trình Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô (Ảnh: Ban tổ chức).

Về tổng thể, “Chuyến tàu đoàn viên” được xem là một nỗ lực làm mới du lịch văn hóa tại Hà Nội. Thay vì truyền tải lịch sử theo cách trưng bày tĩnh, mô hình này hướng tới trải nghiệm tương tác, nơi du khách có thể “sống cùng lịch sử”. Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, đặc biệt với nhóm khách trẻ.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, hành trình còn tích hợp trải nghiệm ẩm thực nhằm hoàn thiện cảm xúc cho người tham gia. Những thức quà quen thuộc của Hà Nội như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê hay trà sen được phục vụ xuyên suốt chuyến đi. Sự kết hợp giữa không gian ký ức và hương vị truyền thống góp phần tái hiện một Hà Nội vừa gần gũi, vừa sâu lắng.