Tại tiệc từ thiện tổ chức ở bảo tàng M+ (Hong Kong, Trung Quốc) hồi cuối tháng 10, Chương Trạch Thiên thu hút sự chú ý khi xuất hiện giữa dàn khách mời nổi tiếng và doanh nhân.

Sự kiện quy tụ hơn 450 khách mời, trong đó có Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Liên, Lưu Gia Linh và nhiều nhân vật thuộc giới nghệ thuật, kinh doanh quốc tế.

Chương Trạch Thiên tham dự một sự kiện gần đây (Ảnh: Weibo).

Người đẹp sinh năm 1993 lựa chọn thiết kế dạ hội thuộc dòng cao cấp, có phom dáng lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc. Các chi tiết trang trí được xử lý cầu kỳ, kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc gọn gàng, giúp cô tạo hình ảnh sang trọng nhưng không quá phô trương.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả nhận xét Chương Trạch Thiên có vóc dáng thanh mảnh và khí chất phù hợp với những thiết kế thời trang cao cấp. Sự xuất hiện của cô tại các sự kiện quốc tế cũng cho thấy vị trí ngày càng nổi bật trong giới thời trang và thượng lưu.

Chương Trạch Thiên được công chúng biết đến với biệt danh “em gái trà sữa” sau khi bức ảnh cầm cốc trà sữa lan truyền rộng rãi trên mạng vào năm 2009. Hơn 17 năm sau, cô trở thành nữ doanh nhân, nhà đầu tư và vợ của một trong những tỷ phú hàng đầu Trung Quốc.

Từ hiện tượng mạng đến sinh viên Đại học Thanh Hoa

Chương Trạch Thiên nổi tiếng với hình ảnh cầm cốc trà sữa năm 2009 (Ảnh: Sina).

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 tại Nam Kinh (Trung Quốc). Cô xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, được bố đầu tư cho việc học tập và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa từ nhỏ. Ngoài học văn hóa, cô từng học múa, hội họa và thể dục nhịp điệu.

Năm 2009, khi còn là nữ sinh trung học, bức ảnh Chương Trạch Thiên cầm cốc trà sữa được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến. Gương mặt trong trẻo, nụ cười nhẹ nhàng giúp cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Biệt danh “em gái trà sữa” cũng ra đời từ đó.

Sự nổi tiếng bất ngờ mang đến cho cô nhiều lời mời gia nhập làng giải trí. Đáng chú ý, đạo diễn Trương Nghệ Mưu từng được cho là mời cô tham gia bộ phim Kim lăng thập tam thoa. Tuy nhiên, Chương Trạch Thiên từ chối để tập trung cho việc học. Vai diễn sau đó thuộc về người mẫu Nghê Ni.

Năm 2011, cô được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Đây là dấu mốc giúp Chương Trạch Thiên phần nào thoát khỏi hình ảnh một hot girl nổi tiếng nhờ ngoại hình.

Dù nhận được lời mời gia nhập làng giải trí, Chương Trạch Thiên chọn con đường học vấn và kết hôn khi còn khá trẻ (Ảnh: Weibo).

Năm 2013, cô tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Barnard, thuộc Đại học Columbia ở Mỹ. Trong thời gian học tập tại đây, cô gặp Lưu Cường Đông, nhà sáng lập JD.com, tập đoàn thương mại điện tử lớn của Trung Quốc.

Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 19 năm. Khi đó, Chương Trạch Thiên mới ngoài 20 tuổi, còn. Lưu Cường Đông đã là doanh nhân nổi tiếng. Chuyện tình của họ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt từ những người từng yêu mến hình ảnh “em gái trà sữa”.

Bất chấp sự bàn tán, cặp đôi vẫn tiến tới hôn nhân. Năm 2015, họ tổ chức đám cưới tại Australia. Một năm sau, Chương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng tại Mỹ.

Hôn nhân với tỷ phú và con đường kinh doanh riêng

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Chương Trạch Thiên thay đổi đáng kể. Cô xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện dành cho giới doanh nhân, gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng và tham gia các hoạt động liên quan đến kinh doanh, đầu tư, thời trang.

Chương Trạch Thiên kết hôn với doanh nhân hơn cô 19 tuổi - Lưu Cường Đông - vào năm 2015 (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, thay vì chỉ gắn với hình ảnh người vợ của tỷ phú, Chương Trạch Thiên từng bước tham gia vào các hoạt động thương mại. Cô được giao vai trò cố vấn phát triển thương hiệu thời trang của JD.com, hỗ trợ tập đoàn mở rộng mảng sản phẩm cao cấp và kết nối với các thương hiệu quốc tế.

Cô cũng tham gia đầu tư vào một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng và giáo dục. Trong đó, khoản đầu tư vào Uber từng được nhắc đến như một trong những dấu mốc đáng chú ý. Chương Trạch Thiên còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm dành cho trẻ em và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2019, cô sang Anh theo học chương trình MBA tại Trường Kinh doanh Judge thuộc Đại học Cambridge. Năm 2022, cô hoàn thành chương trình học. Việc tiếp tục theo đuổi giáo dục sau khi kết hôn và sinh con được xem là một bước đi nhằm bổ sung kiến thức kinh doanh, phục vụ các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Trong những năm gần đây, Chương Trạch Thiên mở rộng hoạt động sang lĩnh vực nghệ thuật và từ thiện. Cô tham gia các dự án văn hóa, xuất hiện tại những sự kiện thời trang quốc tế và đảm nhận một số vai trò liên quan đến hoạt động nghệ thuật. Năm 2025, cô gắn với dự án thành lập bảo tàng nghệ thuật của JD.com.

Theo bảng xếp hạng Hurun năm 2025, vợ chồng Lưu Cường Đông và Chương Trạch Thiên sở hữu khối tài sản ước tính 8,1 tỷ USD.

Sóng gió hôn nhân và lựa chọn im lặng

Vợ chồng Trạch Thiên đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió (Ảnh: Sina).

Cuộc hôn nhân của Chương Trạch Thiên từng trải qua giai đoạn khó khăn khi Lưu Cường Đông vướng bê bối tại Mỹ vào năm 2018. Tháng 8 năm đó, nam doanh nhân bị cảnh sát Minneapolis ra lệnh bắt giữ để điều tra cáo buộc tấn công tình dục một nữ sinh viên Đại học Minnesota.

Vụ việc gây chấn động truyền thông Trung Quốc, đồng thời đặt cuộc hôn nhân của cặp đôi trước áp lực dư luận lớn. Tuy nhiên, đến tháng 12/2018, Văn phòng Công tố quận Hennepin thông báo không truy tố Lưu Cường Đông.

Năm 2019, người phụ nữ liên quan tiếp tục khởi kiện dân sự đối với Lưu Cường Đông và JD.com, cáo buộc doanh nhân có hành vi tấn công tình dục và giam giữ trái phép. Vụ kiện sau đó được hai bên dàn xếp vào năm 2022, trước khi phiên tòa dân sự diễn ra.

Chương Trạch Thiên giờ gây dựng sự nghiệp riêng, hậu thuẫn công việc kinh doanh của chồng (Ảnh: Weibo).

Trong thời gian bê bối bùng phát, Chương Trạch Thiên không đưa ra nhiều phát ngôn công khai. Cô tiếp tục theo đuổi việc học tại Anh và duy trì các hoạt động cá nhân. Những lần xuất hiện cùng chồng sau đó cũng khiến tin đồn ly hôn dần lắng xuống.

Dù vậy, sự im lặng của nữ doanh nhân từng gây nhiều tranh luận. Một bộ phận công chúng cho rằng cô phải chịu áp lực lớn khi chồng vướng bê bối, trong khi những người khác nhìn nhận đây là lựa chọn riêng của cô trong việc bảo vệ đời sống gia đình.

Hiện tại, Chương Trạch Thiên duy trì hình ảnh kín tiếng, ít chia sẻ chi tiết về cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh bên chồng con, đồng thời cập nhật các hoạt động liên quan đến thời trang, nghệ thuật và kinh doanh.