Chồng cũ Triệu Vy đối mặt vụ kiện đòi gần 340 tỷ đồng

Vị doanh nhân đang đối mặt với yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu HKD (gần 340 tỷ đồng). Theo thông tin từ phiên xét xử diễn ra trong tháng 6, nguyên đơn - doanh nhân Thái Nhất Phượng - cho biết khoảng 10 năm trước, Hoàng Hữu Long đã vay 60 triệu AUD (hơn 1.100 tỷ đồng) từ một tập đoàn để tham gia hoạt động tại các sòng bài ở Australia.

Thái Nhất Phượng cho biết bà là người đứng ra bảo lãnh cho khoản vay này. Theo thỏa thuận giữa các bên, bà được hưởng khoản hoa hồng lên tới hơn 100 triệu HKD. Tuy nhiên, số tiền nói trên đến nay vẫn chưa được thanh toán, dẫn tới vụ kiện kéo dài nhiều năm.

Triệu Vy và chồng cũ, Huỳnh Hữu Long, từng có hơn 10 năm bên nhau (Ảnh: Sina).

Tại phiên tòa, phía luật sư của Hoàng Hữu Long phản bác các yêu cầu từ nguyên đơn. Luật sư cho rằng khoản vay được thiết lập giữa thân chủ và tập đoàn cho vay nên quyền yêu cầu thanh toán thuộc về tập đoàn, không phải cá nhân Thái Nhất Phượng.

Đáng chú ý, phía Hoàng Hữu Long cho biết doanh nhân này hiện sinh sống tại Pháp và gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch. Vì lý do sức khỏe, ông không thể trở về Hong Kong (Trung Quốc) để tham gia phiên xét xử trực tiếp và đề nghị được tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, đề xuất này không được tòa án chấp thuận. Thẩm phán nhận định phía bị đơn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ y tế chứng minh tình trạng bệnh lý cũng như chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý cần thiết để được xét xử từ xa.

Một chi tiết khác cũng thu hút sự quan tâm của dư luận là người đứng đầu tập đoàn từng cho Hoàng Hữu Long vay tiền hiện thụ án tù dài hạn. Điều này khiến vụ kiện càng trở nên phức tạp và nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông.

Nguyên đơn Thái Nhất Phượng là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh Hong Kong. Bà xuất thân từ gia đình giàu có và từng kết hôn với Thịnh Phẩm Nho, hậu duệ của một gia tộc thương nhân nổi tiếng cuối thời nhà Thanh. Sau khi chồng qua đời vì bệnh tật vào năm ngoái, bà tiếp tục theo đuổi vụ kiện với tư cách cá nhân.

Triệu Vy xác nhận ly hôn và khẳng định không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng cũ từ năm 2024 (Ảnh: Weibo).

Vụ kiện mới nhất là một trong nhiều tranh chấp tài chính mà Hoàng Hữu Long phải đối mặt trong những năm gần đây. Từ năm 2024, doanh nhân này liên tục xuất hiện trong các thông tin liên quan đến nợ nần và kiện tụng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình tài chính thực tế của ông.

Hoàng Hữu Long kết hôn với nữ diễn viên Triệu Vy vào năm 2008. Hai người có một con gái chung và từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ. Trước khi kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng, Hoàng Hữu Long từng có một cuộc hôn nhân và một người con riêng.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Triệu Vy và Hoàng Hữu Long sở hữu khối tài sản được truyền thông ước tính lên tới hàng tỷ USD. Họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, du lịch và giải trí, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng người giàu của Trung Quốc.

Theo các nguồn tin từng được công bố trên truyền thông Hoa ngữ, Hoàng Hữu Long (SN 1976) có quê quán tại Hồ Nam (Trung Quốc). Ông được cho là có tuổi thơ không mấy dư dả trước khi theo gia đình sang Singapore sinh sống và lập nghiệp.

Con đường kinh doanh của Hoàng Hữu Long được mô tả là khá gian nan. Từ những công việc bình thường trong giai đoạn đầu, ông từng bước xây dựng mạng lưới kinh doanh riêng và mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ đó, doanh nhân này nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những người giàu có trong cộng đồng doanh nhân gốc Hoa.

Huỳnh Hữu Long từng có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú Jack Ma (Ảnh: HK01).

Việc kết hôn với Triệu Vy càng giúp tên tuổi của Hoàng Hữu Long được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Năm 2015, hai người từng được truyền thông tài chính quốc tế nhắc tới trong danh sách những cá nhân giàu có dưới 40 tuổi. Triệu Vy thậm chí còn được gọi là “nữ tỷ phú tự thân” của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công trong cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn đầu tư.

Tuy nhiên, hình ảnh của cặp đôi bắt đầu thay đổi từ cuối năm 2016 khi họ vướng vào một vụ việc liên quan đến thị trường chứng khoán. Những tranh cãi kéo dài khiến công ty của hai người bị điều tra, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của Triệu Vy.

Sau bê bối này, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động giải trí và ít xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan đến Hoàng Hữu Long liên tục trở thành đề tài được truyền thông theo dõi.

Triệu Vy hiện sống kín tiếng, không xuất hiện trước truyền thông thường xuyên (Ảnh: Sina).

Tháng 12/2024, Triệu Vy chính thức xác nhận đã ly hôn với Hoàng Hữu Long. Trong tuyên bố công khai, nữ diễn viên nhấn mạnh không còn liên quan tới các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính hay tranh chấp pháp lý của chồng cũ.

Kể từ sau khi công khai tình trạng hôn nhân, Triệu Vy duy trì cuộc sống kín tiếng hơn trước. Truyền thông Trung Quốc cho biết nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho bản thân, nghiên cứu Phật giáo và lựa chọn lối sống ít xuất hiện trước công chúng.

Về phần Hoàng Hữu Long, ông được cho là đang sinh sống ở nước ngoài và tiếp tục đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý chưa được giải quyết dứt điểm. Phiên tòa mới nhất được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính cũng như những tranh chấp liên quan đến doanh nhân này trong thời gian tới.