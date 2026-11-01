Chồng cũ sống nhờ chu cấp từ Britney Spears gần 18 năm, giờ rơi cảnh nợ nần

Khoản nợ bao gồm thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng cá nhân và hạn mức thấu chi. Federline ký thỏa thuận với ngân hàng vào cuối tháng 11/2024, gần sát thời điểm lần cuối Britney Spears gửi tiền cấp dưỡng con cái.

Đơn kiện cho biết Federline được gia hạn đến tháng 8 để thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng. Trong khi đó, hạn mức tín dụng cá nhân của anh đã đến hạn vào tháng 6 vừa rồi, còn khoản thấu chi cá nhân đến hạn sớm hơn, vào tháng 4 cùng năm.

Kevin Federline từng là chồng cũ của Britney Sprears (Ảnh: Getty).

Không chỉ yêu cầu Federline thanh toán các khoản nợ gốc, ngân hàng City National Bank (chủ nợ) còn đòi anh trả phần lãi tích lũy chưa thanh toán. Mức lãi suất được áp dụng khá cao. Luật sư của Federline hiện chưa phản hồi thông tin trên.

Trước đó, Federline nhận 40.000 USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng để nuôi 2 con chung của anh với Britney Spears - Sean Preston và Jayden James. Sau khi Sean Preston tròn 18 tuổi, khoản tiền này giảm xuống còn 20.000 USD mỗi tháng. Nữ ca sĩ nổi tiếng dừng gửi tiền cấp dưỡng kể từ khi Jayden James tốt nghiệp trung học.

Trong cuốn hồi ký You Thought You Knew, Federline cho biết số tiền cấp dưỡng được dùng để chi trả cho an ninh và duy trì mức sống mà hai con từng có khi ở cùng mẹ. Theo anh, những khoản chi này thường vượt quá 40.000 USD mỗi tháng. “Tiền gần như cạn kiệt ngay khi vừa được chuyển đến”, Federline viết.

Cuộc tình sóng gió của Britney Spears và Kevin Federline

Britney Spears và Kevin Federline từng là một trong những cặp đôi gây chú ý nhất Hollywood đầu những năm 2000. Một người là công chúa nhạc Pop nổi tiếng toàn cầu, người còn lại chỉ là vũ công ít tên tuổi.

Tuy nhiên, chuyện tình chóng vánh của họ lại kết thúc bằng cuộc ly hôn ồn ào, tranh chấp quyền nuôi con và những khoản trợ cấp lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Kevin Federline và Britney Spears có cuộc hôn nhân gần 2 năm, 2 con chung trước khi ly hôn (Ảnh: Vanity Fair).

Britney gặp Kevin năm 2004 tại một hộp đêm ở Hollywood. Khi đó, cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn Kevin vừa trải qua những mối quan hệ tình cảm trước đó và đã có hai con với nữ diễn viên Shar Jackson.

Bất chấp những lời bàn tán, Britney nhanh chóng say đắm Kevin. Chỉ sau khoảng 3 tháng hẹn hò, hai người đính hôn và tổ chức đám cưới vào tháng 9/2004. Hạnh phúc của họ càng được chú ý khi hai con trai lần lượt chào đời: Sean Preston năm 2005 và Jayden James năm 2006.

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh gia đình nổi tiếng là những bất đồng ngày càng lớn. Kevin muốn xây dựng sự nghiệp riêng nhưng không đạt được thành công đáng kể, trong khi Britney phải chịu áp lực khổng lồ từ danh tiếng, truyền thông và việc chăm sóc gia đình.

Tháng 11/2006, chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi sinh con thứ 2, Britney bất ngờ đệ đơn ly hôn, viện dẫn những khác biệt không thể hòa giải. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 2 năm chính thức chấm dứt.

Britney Spears từng mất quyền nuôi 2 con trai và phải chu cấp cho Kevin (Ảnh: Page Six).

Biến cố lớn nhất xảy ra trong năm 2007 và 2008, khi Britney liên tiếp vướng vào những khủng hoảng cá nhân, bị thợ săn ảnh bủa vây và trở thành tâm điểm của truyền thông. Từ một người mẹ trực tiếp chăm sóc con, cô dần mất quyền kiểm soát việc nuôi dạy chúng.

Năm 2008, Kevin được trao quyền nuôi con duy nhất theo thỏa thuận và quyết định của tòa án. Britney chỉ còn được gặp các con theo lịch được sắp xếp. Cùng thời điểm, nữ ca sĩ bị đặt dưới chế độ giám hộ kéo dài 13 năm, trong đó cha cô kiểm soát nhiều vấn đề tài chính và đời sống cá nhân.

Trong hồi ký The Woman in Me năm 2023, cô kể lại cảm giác tuyệt vọng khi phải sống xa các con. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất sau ly hôn là tiền cấp dưỡng. Ban đầu, Kevin nhận khoảng 20.000 USD mỗi tháng để nuôi hai con.

Năm 2018, anh yêu cầu tăng khoản tiền này với lý do chi phí chăm sóc con và mức sống của gia đình ngày càng cao. Sau thương lượng, mức trợ cấp được nâng lên khoảng 40.000 USD mỗi tháng.

Cuộc sống hậu ly hôn của Britney và Kevin

Kevin và người vợ hiện tại (Ảnh: People).

Sau ly hôn, Kevin kết hôn với Victoria Prince năm 2013 và có thêm 2 con gái. Anh dần rời xa ánh đèn sân khấu, làm DJ và tập trung vào gia đình. Trong khi đó, Britney trải qua nhiều biến cố, bao gồm cuộc đấu tranh pháp lý để chấm dứt chế độ giám hộ vào tháng 11/2021.

Quan hệ giữa Britney và các con cũng ngày càng xa cách. Năm 2022, Kevin tiết lộ các con không còn thường xuyên muốn gặp mẹ và cảm thấy khó xử trước những hình ảnh Britney đăng tải trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ phản ứng gay gắt, cho rằng chồng cũ đã công khai những chuyện riêng tư khiến cô tổn thương. Năm 2023, Kevin cùng 2 con chuyển đến Hawaii sinh sống.

Đến tháng 9/2024, Jayden tròn 18 tuổi và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của Britney kết thúc vào tháng 11 cùng năm, theo thỏa thuận trước đó. Như vậy, sau nhiều năm phải trả hàng chục nghìn USD mỗi tháng, nữ ca sĩ không còn phải tiếp tục khoản trợ cấp này.

Kevin có rất nhiều con (Ảnh: Page Six).

Tháng 10/2025, Kevin tiếp tục gây chú ý khi phát hành hồi ký You Thought You Knew. Trong sách, anh đưa ra những cáo buộc gây tranh cãi về cuộc sống gia đình và hành vi của Britney trong quá khứ. Nữ ca sĩ lập tức phản đối, cho rằng những nội dung này gây tổn thương và tiếp tục khai thác đời tư của cô.

Đến nay, cả hai vẫn có cuộc sống riêng nhưng những tranh cãi cũ chưa thực sự biến mất. Britney tiếp tục sống độc lập sau khi thoát khỏi chế độ giám hộ, trong khi Kevin dành thời gian cho gia đình mới tại Hawaii và hoạt động truyền thông xoay quanh cuốn hồi ký.

Từ giữa năm nay, 2 con trai chuyển tới sống với Britney Spears và hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của cô. Sự động viên của các con cũng khiến ngôi sao nổi tiếng tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.