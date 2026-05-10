Chiến sĩ đặc công vượt rào lửa, 20.000 khán giả chào điều lệnh ở hòa nhạc

Hàng chục chiến sĩ đặc công vượt rào lửa, biểu diễn võ thuật và khí công ngay trên sân khấu concert Sao nhập ngũ 2026 - Tuổi đôi mươi, tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm nhạc diễn ra tối 9/5 tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Màn trình diễn của các chiến sĩ đặc công nằm trong tiết mục Nam quốc sơn hà do Phương Mỹ Chi và Pháo thể hiện. Trên nền nhạc kết hợp giữa âm hưởng dân gian và rap, các chiến sĩ thuộc Trường Sĩ quan Đặc công xuất hiện với màn biểu diễn võ thuật, sử dụng côn, kiếm, gậy và vượt rào lửa ngay trên sân khấu.

Nhiều khán giả liên tục hò reo khi các chiến sĩ thực hiện những động tác nhào lộn qua vòng lửa, dùng khí công bẻ cong thanh sắt hay biểu diễn tay không trong không gian phủ kín hiệu ứng khói lửa. Sân khấu được dựng như một trận địa thu nhỏ với cột lửa cao, pháo khói và hệ thống âm thanh ánh sáng cường độ lớn.

Concert cũng tạo nên khoảnh khắc cộng hưởng hiếm thấy khi khoảng 20.000 khán giả đồng loạt thực hiện động tác chào điều lệnh theo hiệu lệnh từ sân khấu.

Hình ảnh hàng nghìn người đứng nghiêm trang giữa không gian âm nhạc, thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.

Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành 3 chương: Xung phong, Nhật ký và Đối thoại tuổi đôi mươi, lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính thời chiến và tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay. Các màn trình diễn có sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Đông Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Chi Pu, Kay Trần, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Hương Giang...

Ở chương đầu tiên mang tên Xung phong, khán giả được đưa trở lại không khí của những năm tháng chiến tranh qua các tiết mục mashup Đoàn vệ quốc quân - Lá xanh - Lên đàng, hay Cô gái mở đường - Bài ca may áo - Cô gái Sài Gòn đi tải đạn...

11 nghệ sĩ từng tham gia chương trình Sao nhập ngũ xuất hiện cùng hơn 50 chiến sĩ đặc công và nhiều khí tài quân sự như xe UAZ, mặt nạ chống độc, pháo khói... tạo nên không khí hoành tráng ngay từ đầu đêm diễn.

Một trong những tiết mục được khán giả cổ vũ nhiệt tình là màn phối khí Hò kéo pháo - Dậy mà đi, sử dụng khoảng 100 cây đuốc lửa thật cùng xe kéo pháo và xe thiết giáp trên sân khấu.

Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Quang Thọ với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng tạo nên điểm lắng đọng cảm xúc cho concert. Ban tổ chức cũng sắp xếp nghệ sĩ gạo cội biểu diễn cùng những gương mặt trẻ như Captain Boy nhằm tạo nên “cuộc đối thoại” giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Sang chương 2 - Nhật ký, chương trình mang đến các ca khúc về tình yêu, nỗi nhớ da diết. Nhiều bản hit quen thuộc của V-pop như Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy, Anh ơi ở lại của Chi Pu hay mashup Không sao mà, em đây rồi - Đừng lo em đợi mà của LyLy được phối mới, đan xen cùng các tình khúc thời chiến.

Chương cuối - Đối thoại tuổi đôi mươi - mang màu sắc hiện đại hơn, nhấn mạnh tinh thần bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Tiết mục nhận nhiều sự hưởng ứng nhất ở phần này là Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn cùng màn kết hợp của lực lượng tiêu binh thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo ca khúc trong không khí xúc động.

Theo ê-kíp sản xuất, chủ đề Tuổi đôi mươi được xây dựng như một câu chuyện xuyên thời gian, kết nối lý tưởng của thế hệ cha anh với khát vọng của người trẻ hôm nay thông qua âm nhạc, sân khấu và hình ảnh người lính trong concert Sao nhập ngũ 2026.

Trước đó, concert Sao nhập ngũ từng tổ chức tại TPHCM vào tháng 8/2025 và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trẻ.