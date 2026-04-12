Chiêm ngưỡng tài năng của nữ sinh trường Múa trên sân khấu vòng chung kết

Chiều 11/4, tại sân khấu C, học viện Múa Việt Nam (Phú Diễn, Hà Nội) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Tài năng biểu diễn múa học sinh, sinh viên với chủ đề Tỏa sáng tài năng - Gìn giữ tinh hoa.

Vòng chung kết cuộc thi được chia theo 3 bảng (thể loại múa) gồm: Múa cổ điển châu Âu (Ballet – Neo Classic), múa đương đại và múa dân gian dân tộc.

Mỗi thí sinh tham gia vòng chung kết sẽ trình diễn 2 tiết mục. Các tiết mục được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như kỹ thuật biểu diễn, tư duy nghệ thuật, khả năng làm chủ sân khấu và phong cách thể hiện.

Ngay từ sớm, các thí sinh đã có mặt phía sau cánh gà để trang điểm, chuẩn bị trang phục, giày, phụ kiện... cho phần thi chung kết diễn ra sau đó.

Các thí sinh tranh tài ở bảng múa cổ điển châu Âu thể hiện những kỹ thuật khó với sự chuẩn xác và nhuần nhuyễn, góp phần tôn lên vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật ballet trên sân khấu.

Nguyễn Khánh Vy, học sinh năm thứ 3, lớp K46/6 Nữ B là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào chung kết cuộc thi tại Học viện Múa Việt Nam, gây ấn tượng với nền tảng khiêu vũ thể thao và nhiều thành tích từ sớm, tiếp tục thử sức ở bảng múa cổ điển châu Âu năm nay.

Mãn nhãn phần thi của các thí sinh tại bảng múa đương đại (Video: Nguyễn Hà Nam).

Tiếp nối những chuẩn mực kỹ thuật của ballet, 7 thí sinh tiếp theo bước vào bảng múa đương đại với tinh thần tự do, phóng khoáng, nơi cảm xúc và cá tính được đẩy lên mạnh mẽ qua từng chuyển động.

Các thí sinh không ngại lăn xả với những chuyển động mạnh, kỹ thuật tiếp đất, xoay, lộn nhào liên tục, tạo nên những màn trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc, thể hiện rõ cá tính nghệ thuật trên sân khấu.

Xuất sắc giành giải Nhất bảng múa dân gian dân tộc, thí sinh Bùi Thiên An, học sinh năm thứ 5/6, lớp K44/6 Nữ A, ghi dấu ấn với nền tảng kỹ thuật vững vàng và khả năng thể hiện đậm bản sắc truyền thống.

Bên cạnh những nữ sinh dẻo dai, cuốn hút, nam sinh Phan Đại Hoàng (SBD 21) gây ấn tượng với phong thái tự tin, giàu biểu cảm qua hai phần thi, qua đó giành giải Phong cách biểu diễn tại vòng chung kết.

Nhiều thí sinh khác cũng lựa chọn hóa thân vào các câu chuyện dân gian quen thuộc, tái hiện sinh động những tích truyện truyền thống qua ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc và sáng tạo trên sân khấu.

Thí sinh Bùi Bảo Trâm (SBD 19) hóa thân vào trích đoạn Nguyệt Cô hóa cáo, tái hiện nỗi đau quằn quại của hồ ly khi bị phản bội, đánh mất viên ngọc quý và dần biến đổi từ thiện lương sang oán hận, dữ dội qua từng chuyển động hình thể.

Sau khi phần tranh tài của 21 thí sinh khép lại, những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, không chỉ vì hồi hộp mà còn là cảm xúc vỡ òa khi hành trình miệt mài tập luyện suốt nhiều tháng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi với chủ đề Tỏa sáng tài năng – Gìn giữ tinh hoa không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu, nâng cao chuyên môn, đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị múa truyền thống trong bối cảnh hiện đại.