Chiêm ngưỡng 20 bức tranh quý do vua Hàm Nghi vẽ lần đầu công bố tại Hà Nội

Triển lãm “Trời, Non, Nước” giới thiệu những tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi, hiện được trưng bày tại khuôn viên Nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Bước qua cánh cửa vào triển lãm, người xem bước vào một không gian tĩnh lặng, nơi ánh sáng được tiết chế tối đa, dồn trọn sự chú ý vào từng tác phẩm trưng bày.

Đây là chặng thứ hai của chuỗi triển lãm mỹ thuật Hàm Nghi với sự phối hợp của Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trước đó, triển lãm từng được tổ chức tại Điện Kiến Trung (Đại nội Huế) vào tháng 3/2025 và thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan.

Với tiêu chuẩn trưng bày quốc tế, “Trời, Non, Nước” là triển lãm mỹ thuật của vua Hàm Nghi quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô, trưng bày 20 tác phẩm hội họa được tuyển chọn từ 10 bộ sưu tập tư nhân.

Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành, dưới sự đồng giám tuyển của nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, tác giả cuốn sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”.

Vua Hàm Nghi (1871-1944) lên ngôi trong bối cảnh thực dân Pháp từng bước chiếm đóng nước ta. Vua đã ban Chiếu Cần Vương nhằm huy động lực lượng chống Pháp.

Ông đã bị bắt và lưu đày tại Algeria đến khi qua đời. Trong quãng thời gian lưu đày ở Algeria, vua Hàm Nghi luôn âm thầm nuôi dưỡng giấc mộng trở về quê hương và ông đã tìm tới hội họa để giãi bày tâm tư.

Các tác phẩm thể hiện những tâm tư, tình cảm của ông với những sắc thái khác nhau. Tác phẩm của ông mở ra buổi bình minh cho dòng mỹ thuật Đông Dương, cũng là chương đầu tiên của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Triển lãm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.

Một bạn sinh viên tới từ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: "Đến triển lãm lần này mang lại cho tôi một trải nghiệm rất khác, vừa lạ, vừa giàu cảm xúc. Những bức tranh toát lên sự bay bổng, tinh tế trong tâm hồn của một vị vua, khiến người xem cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Tôi đã dành thời gian xem trọn vẹn triển lãm, và dù biết vua Hàm Nghi từng vẽ tranh, vẫn không khỏi bất ngờ khi trực tiếp thưởng lãm các tác phẩm".

"Tôi cũng thường xuyên đi xem triển lãm mỹ thuật, tôi coi đây như một dịp để thu thập tư liệu, tìm kiếm cảm hứng, hy vọng có thể đưa những chất liệu này vào quá trình học tập và sáng tạo sau này".

Triển lãm mở cửa từ 8h đến 17h, diễn ra từ ngày 24/4 đến hết ngày 10/5, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận một di sản nghệ thuật đặc biệt gắn với vua Hàm Nghi.