Chí Trung gặp “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh, hẹn Táo quân năm sau

Khoảnh khắc hội ngộ đời thường của 2 nghệ sĩ sau đó được Táo Giao thông chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng với gần 13.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận.

Trong bức ảnh, Chí Trung và Quốc Khánh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, thoải mái, cùng nụ cười tươi tắn.

Đáng chú ý, “Táo Giao thông” Chí Trung đăng kèm dòng trạng thái hài hước: “Chúng mình cùng cười cho mọi người vui nhé. Đã không có Táo năm nay thì năm sau sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa nhỉ, Khánh “Ngọc Hoàng””.

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng nhiều ẩn ý nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhất là trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vắng bóng chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm.

Khoảnh khắc "Táo Giao thông" Chí Trung hội ngộ "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh ở đời thường gây sốt (Ảnh: Fanpage Nghệ sĩ Chí Trung).

Nhiều khán giả cho rằng đây là một “tín hiệu” cho thấy các nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan và cánh cửa trở lại của chương trình quen thuộc mỗi dịp Tết chưa hoàn toàn khép lại.

Dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự yêu mến và mong chờ.

Không ít ý kiến cho rằng, chỉ cần nhìn thấy Chí Trung và Quốc Khánh cùng xuất hiện đã gợi lại không khí Tết quen thuộc của nhiều gia đình suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Nhiều khán giả còn để lại bình luận hài hước: “Hai cụ vẫn không khác nhau là mấy”, hay đề xuất “Ngọc Hoàng cùng Táo Giao thông nên làm một chương trình riêng gặp nhau cuối năm”.

Một số khán giả khác gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Quốc Khánh, đồng thời hy vọng nam nghệ sĩ gạo cội tiếp tục gắn bó với sân khấu và truyền hình trong thời gian tới.

Có người để lại lời chúc chân thành tới 2 nghệ sĩ: “Chúc NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung luôn mạnh khỏe, bình an để khán giả được xem Táo quân ở những năm sau”; “Chúc Táo và Ngọc Hoàng luôn dồi dào sức khỏe để năm sau buổi chầu thêm năng lượng”; “Hai quả “Táo” quý. Anh Ngọc Văn Hoàng và anh Giao Văn Thông mãi đỉnh. Chúc 2 anh sức khỏe vô biên nhé!”...

Bên cạnh sự háo hức, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Táo quân không lên sóng dịp Tết năm nay, cho rằng chương trình đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi đêm giao thừa.

Bạn D.N. bộc bạch: “Tôi rất yêu mến các nghệ sĩ gia đình nhà Táo. NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung và NSƯT Quang Thắng, đặc biệt “Cô Đẩu” Công Lý. Xem các anh diễn cười đau ruột và rất nghệ thuật, không phải chỉ hài cười đâu".

Từ trái qua phải: NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung, NSND Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng và NSƯT Chí Trung trong chương trình "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Trong khi đó bạn P.Q.T.V. để lại một bình luận dài, bày tỏ tâm sự: “Từ giờ đến giao thừa mà chú cứ đăng nhiều thế này là cháu buồn đấy. Táo quân thì đã không có, trông cô chú thì càng ngày càng già đi.

Có người vẫn đủ sức khỏe để đi diễn, có người thì sức khỏe không cho phép. Nên xem không được trọn vẹn như trước. Nhìn chú thì chỉ nhớ đến mấy cái ngã ba, ngã tư, mấy cái đường cao tốc.

Còn nhìn “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh thì nhớ đến mấy em hot girl, mấy cái thùng phi xanh… Mà nhất là “bộ râu” thương hiệu, không chỉ trong Táo quân mà còn trong mấy bộ phim 8X, 9X chú từng đóng”.

Nhiều tài khoản cũng nhắc lại các bộ phim từng có sự tham gia của NSƯT Chí Trung và NSND Quốc Khánh như: Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Cửa hàng Lô-pa.

Trong đó, bộ phim điện ảnh Tết này ai đến xông nhà (phát hành năm 2002), với sự tham gia của cả 2 nghệ sĩ, được xem là một trong những bộ phim Tết đầu tiên của điện ảnh Việt Nam.

Sự tung hứng ăn ý trong diễn xuất đã giúp Chí Trung và Quốc Khánh để lại dấu ấn sâu đậm, khiến nhiều khán giả coi họ là một trong những “cặp bài trùng” hài hước quen thuộc trên màn ảnh Việt.

Năm nay, khi Táo quân không lên sóng, NSƯT Chí Trung cho biết anh sẽ tham gia chương trình thay thế mang tên Quảng trường mùa xuân, dự kiến phát sóng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán.

Chia sẻ về Táo quân, Chí Trung nói rằng, trong hơn 20 năm phát sóng, chương trình nhiều lần được đặt ra câu hỏi nên dừng hay tiếp tục, cũng như cần thay đổi, đổi mới ra sao.

Theo nam nghệ sĩ, việc tạm dừng để nhìn lại chặng đường đã qua là điều cần thiết và đến nay anh chưa nghe thông tin Táo quân sẽ dừng vĩnh viễn. “Biết đâu chương trình sẽ trở lại vào một năm nào đó, chúng ta cứ đợi xem”, Chí Trung nói.

Về phía NSND Quốc Khánh, trước đó anh đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin mình bị bệnh hiểm nghèo. Anh khẳng định “sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả”, đồng thời mong khán giả không hoang mang trước những tin đồn thiếu căn cứ.

Việc anh xuất hiện vui vẻ bên các đồng nghiệp thân thiết như Chí Trung cũng phần nào xua tan những lo lắng của người hâm mộ.

NSND Minh Hằng, NSND Quốc Khánh (giữa) và NSƯT Chí Trung trong phim "Ghen" (Ảnh: Facebook nhân vật).

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch cũng như màn ảnh Việt.

Trưởng thành từ sân khấu kịch nói của Nhà hát Tuổi trẻ, anh từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát trong nhiều năm trước khi nghỉ hưu.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, Chí Trung còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như: Độc đạo, Ghét thì yêu thôi, Thông gia ngõ hẹp…

Tuy nhiên, hình ảnh gắn bó và được khán giả yêu mến nhất của anh vẫn là vai Táo Giao thông trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm, nhân vật mà Chí Trung đã đảm nhiệm suốt hơn 20 năm.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982. Cùng khóa với anh có nhiều nghệ sĩ sau này thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng…

Sau khi tốt nghiệp, anh gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Xuất thân từ chính kịch, NSND Quốc Khánh còn ghi dấu ấn đậm nét qua những vai diễn hài hước trong các tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần, với màn tung hứng ăn ý cùng nhiều đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng, Vân Dung…

Đặc biệt, kể từ chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm, hình ảnh “Ngọc Hoàng” đã trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi Quốc Khánh, khi anh đảm nhiệm nhân vật này suốt hơn 20 năm.