Chị đẹp lão hóa ngược xứ Hàn: 44 tuổi sở hữu ngoại hình như nữ sinh 20 tuổi

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Jang Nara xuất hiện với phong cách giản dị, không trang điểm cầu kỳ hay diện trang phục hàng hiệu. Chính sự mộc mạc ấy lại càng làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét rằng nếu không được giới thiệu, họ dễ nhầm Jang Nara là một sinh viên đại học.

Trên các diễn đàn, loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên thế hệ 8X: “Cô ấy thật sự đã 44 tuổi sao?”, “Thời gian dường như đã bỏ quên Jang Nara”, “Chồng trẻ mê mẩn cũng là điều dễ hiểu”…

Jang Nara gây sốt với bức ảnh đời thường trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 44 (Ảnh: Naver).

Jang Nara (SN 1981) sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào, cô sớm nhận được nhiều lời mời quảng cáo khi còn là học sinh trung học. Sau khi tốt nghiệp, Jang Nara chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc năm 2000 với vai trò ca sĩ, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Cô nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách như: Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề… Đặc biệt, bộ phim truyền hình Cô gái thông minh đạt tỷ suất người xem lên tới 42,6%, đưa Jang Nara trở thành sao hạng A tại nhiều thị trường châu Á.

Chỉ một năm sau, nữ diễn viên mở rộng sự nghiệp sang Trung Quốc và được khán giả nước này yêu mến. Jang Nara cũng là ngôi sao nước ngoài hiếm hoi góp giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh.

Theo số liệu năm 2018, cát-sê mỗi tập phim của cô tại Trung Quốc dao động từ 300.000-400.000 NDT (1,1-1,5 tỷ đồng), cao hơn mặt bằng chung của nhiều diễn viên Hàn Quốc cùng thời.

Ngoại hình của mỹ nhân 44 tuổi được nhận xét giống như nữ sinh 20 tuổi (Ảnh: Instagram).

Theo Naver, sau gần 25 năm hoạt động nghệ thuật, Jang Nara vẫn duy trì sức hút với các tác phẩm như: Hoàng hậu cuối cùng, Vị khách VIP, Bất động sản trừ tà…

Để có được sự nghiệp vững chắc, Jang Nara từng trải qua giai đoạn làm việc quá sức. Ở thời kỳ đỉnh cao, cường độ làm việc dày đặc khiến nữ diễn viên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như suy giảm chức năng gan, loét dạ dày và viêm ruột.

Chia sẻ về quãng thời gian đó, cô nói: “Tôi thật may mắn vì luôn có những người giúp đỡ mình. Có được công việc đã là điều may mắn, nên tôi luôn làm việc với lòng biết ơn”.

Nữ diễn viên cũng cho biết, cô quyết định theo nghiệp diễn chịu ảnh hưởng lớn từ người cha - một diễn viên sân khấu: “Khi còn nhỏ, tôi thường xem bố diễn và muốn làm theo con đường của ông”.

Ở tuổi 44, Jang Nara có cuộc sống bình yên và viên mãn (Ảnh: Naver).

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jang Nara khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cả sự nghiệp thành công lẫn hôn nhân hạnh phúc. Năm 2022, cô kết hôn với một nhân viên hậu trường kém 6 tuổi, quen biết từ năm 2019 khi hợp tác trong phim Vị khách VIP.

Cặp đôi hẹn hò kín tiếng suốt 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Từ khi lập gia đình, Jang Nara hiếm khi chia sẻ hình ảnh về chồng.

Nói về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên cho biết: “Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và kết hôn nhờ sự mai mối của đài SBS. Tôi cảm thấy như đang sống cùng người bạn thân và hiểu mình nhất”.

Sau khi lập gia đình, Jang Nara dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc tổ ấm nhỏ trước khi quay trở lại đóng phim sau khoảng một năm.

Jang Nara kết hôn với chồng kém 6 tuổi từ năm 2022 (Ảnh: Newsen).

Trên trang cá nhân, Jang Nara thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, thể hiện lối sống lành mạnh, tích cực. Ngôi sao 44 tuổi yêu thích cắm hoa, chăm sóc thú cưng và tận hưởng cuộc sống chậm rãi.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung, nữ diễn viên hài hước chia sẻ: “Tôi không có bí quyết gì ngoài việc ăn rất nhiều”. Nhiều người cho rằng chính tinh thần lạc quan và cuộc sống cân bằng là yếu tố giúp Jang Nara duy trì phong độ của “mỹ nhân không tuổi”.

Bên cạnh đó, Jang Nara còn được ngưỡng mộ bởi các hoạt động thiện nguyện bền bỉ. Tính đến năm 2020, cô đã quyên góp hơn 13 tỷ won (hơn 232 tỷ đồng) cho các hoạt động từ thiện.

Khi được hỏi về số tiền này, nữ diễn viên khiêm tốn nói: “Đó không phải tiền của tôi, mà là tiền tôi kiếm được nhờ người hâm mộ”.