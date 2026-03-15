"Chị đẹp" Chương Tử Di gây chú ý với diện mạo khác lạ ở tuổi 47

Tại sự kiện này, Chương Tử Di sánh vai cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đường Yên, Chung Sở Hy và Trương Nhược Quân. Tuy nhiên, mọi ánh nhìn gần như đều đổ dồn vào nữ diễn viên của bộ phim Dạ yến.

Trong nhiều năm qua, Chương Tử Di luôn được đánh giá cao về phong độ nhan sắc. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô thường nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, nữ diễn viên liên tục gây bất ngờ vì sự thay đổi về diện mạo cũng như phong cách thời trang.

Chương Tử Di gây chú ý với ngoại hình khác biệt ở tuổi 47 tại một sự kiện gần đây (Ảnh: Sina).

Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nữ diễn viên 47 tuổi đã can thiệp thẩm mỹ để duy trì vẻ trẻ trung, khiến gương mặt có phần sưng và thiếu tự nhiên. Trong khi đó, người hâm mộ của cô cho rằng sự thay đổi ngoại hình có thể do nữ diễn viên tăng khoảng 10 kg để phục vụ cho một dự án điện ảnh mới.

Cũng có ý kiến nhận định việc ngoại hình thay đổi theo thời gian là điều khó tránh khỏi, kể cả với những ngôi sao nổi tiếng. Trước những đồn đoán liên quan đến diện mạo, Chương Tử Di vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trước đây, nữ diễn viên từng nhiều lần khẳng định nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết bản thân chú trọng chăm sóc da, đặc biệt là quy trình làm sạch và dưỡng vùng mắt, đồng thời duy trì việc đến spa định kỳ.

Bên cạnh đó, Chương Tử Di cũng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm sạch, rau xanh và trái cây thay vì áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt.

Một số ý kiến cho rằng, Chương Tử Di có sự thay đổi đáng kể trên đường nét gương mặt (Ảnh: Sina).

Chương Tử Di là một trong “tứ đại hoa đán” nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ và là gương mặt hiếm hoi tạo được dấu ấn tại thị trường quốc tế. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến hay Nhất đại tông sư.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Chương Tử Di từ lâu được xem là biểu tượng nhan sắc mang đậm vẻ đẹp Á Đông. Không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay quyến rũ theo chuẩn hiện đại, nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và thần thái sang trọng.

Ngay từ khi bước chân vào điện ảnh, Chương Tử Di đã gây ấn tượng với đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và gương mặt nhỏ gọn. Vẻ đẹp của cô được đánh giá là vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, phù hợp với nhiều dạng vai khác nhau, từ những nhân vật cổ trang mềm mại đến các hình tượng phụ nữ cá tính, nội tâm phức tạp.

Nhiều nhà phê bình cho rằng nhan sắc của Chương Tử Di không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái. Trên màn ảnh, cô luôn toát lên khí chất của một minh tinh điện ảnh, giúp các vai diễn trở nên sống động và có chiều sâu.

Chương Tử Di được xem là một trong những nhan sắc kinh điển của làng giải trí Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm nổi tiếng. Hình ảnh của cô thường gắn liền với phong thái thanh lịch, quyền lực - điều giúp cô trở thành một trong những “tứ đại hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau tuổi 40, Chương Tử Di vẫn duy trì được sức hút đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn, nữ diễn viên luôn thu hút sự chú ý nhờ phong cách sang trọng và thần thái tự tin. Với nhiều khán giả, cô vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc bền bỉ của điện ảnh Trung Quốc.

Trong sự nghiệp, cô từng giành nhiều giải thưởng quan trọng của điện ảnh Trung Quốc, bao gồm 2 giải Kim Kê và 3 giải Hoa Biểu. Chương Tử Di cũng từng trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên được mời tham gia ban giám khảo giải Oscar.

Sau khi ly hôn vào năm 2023, Chương Tử Di quay lại hoạt động tích cực trong làng giải trí (Ảnh: Sohu).

Sau khi kết hôn vào năm 2015, Chương Tử Di hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình và hai con. Tuy nhiên, sau khi ly hôn vào tháng 10/2023, nữ diễn viên dần trở lại với nhiều dự án nghệ thuật và xuất hiện tại các sự kiện trong nước cũng như quốc tế.

Ngoài diễn xuất, Chương Tử Di còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và thường xuyên nằm trong danh sách những ngôi sao có thu nhập cao tại Trung Quốc. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của cô ước tính khoảng 100 triệu USD.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Chương Tử Di từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về sắc đẹp và vai trò của ngoại hình trong ngành giải trí. Theo nữ diễn viên, vẻ ngoài có thể giúp một nghệ sĩ gây chú ý ban đầu, nhưng không phải yếu tố quyết định sự nghiệp lâu dài.

Chương Tử Di cho rằng, ngoại hình không phải là yếu tố quá quan trọng trong ngành giải trí (Ảnh: Sina).

Chương Tử Di cho rằng trong điện ảnh, điều quan trọng nhất vẫn là năng lực diễn xuất và khả năng hóa thân vào nhân vật. “Ngoại hình có thể giúp bạn bước vào ngành, nhưng chỉ có thực lực mới giúp bạn đứng vững”, cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận rằng ngoại hình đẹp mang lại nhiều lợi thế nhất định, đặc biệt trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Tuy nhiên, theo cô, nếu chỉ dựa vào nhan sắc mà thiếu kỹ năng hay nỗ lực, nghệ sĩ khó có thể duy trì vị trí trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như làng giải trí.

Nữ diễn viên cho biết bản thân không quá áp lực trước việc tuổi tác ảnh hưởng đến ngoại hình khi bước vào tuổi trung niên. Theo Chương Tử Di, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có vẻ đẹp riêng và điều quan trọng là nghệ sĩ phải tiếp tục hoàn thiện bản thân, cả về nghề nghiệp lẫn trải nghiệm sống.