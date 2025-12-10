Cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh bị hủy show phải ở ẩn 3 năm, hiện ra sao?

Sau 3 năm gần như biến mất khỏi sân khấu vì những ồn ào liên quan đến chuyện gia đình, ca sĩ Hồng Phượng - cháu ruột cố NSƯT Vũ Linh - vừa có những chia sẻ gây chú ý về hành trình vượt qua khủng hoảng.

Nhìn lại chặng đường 10 năm làm nghề, nữ nghệ sĩ thừa nhận mình đã đi qua đủ cung bậc của nghề hát, vinh quang nhưng cũng không ít tủi hờn. Dù vậy, cô nói 3 năm qua mới thực sự là giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất.

Ca sĩ Hồng Phượng vắng bóng trong suốt thời gian qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất phát từ những câu chuyện riêng trong gia đình, Hồng Phượng phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ một bộ phận khán giả.

Cô kể: "Từ khi xảy ra những chuyện không hay, hoạt động nghệ thuật của tôi hầu như đóng băng. Những chương trình tôi tham gia quay hình đều bị tấn công, nhà đài và các bầu show cũng chịu áp lực khi có sự xuất hiện của tôi".

Sự nghiệp đình trệ, hình ảnh bị diễn giải theo chiều hướng tiêu cực khiến cô vụt mất nhiều cơ hội. Nhưng với Hồng Phượng, những tổn thất vật chất không lớn bằng nỗi đau tinh thần mà cô phải gánh chịu.

"Nghệ sĩ rất cần thanh sắc và sự thăng hoa. Sự mất mát về thanh xuân, hình ảnh và danh dự trong suốt 3 năm qua là điều không thể tính bằng con số", cô nghẹn ngào.

Hồng Phượng là cháu ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong thời gian gần như bị tách khỏi sân khấu, Hồng Phượng thường tự quay MV và đăng tải lên kênh YouTube cá nhân, cố gắng duy trì tương tác với khán giả.

Giữa thời điểm Hồng Phượng bị chỉ trích nặng nề nhất, nhiều người nghĩ cô sẽ bỏ nghề, nhưng nữ ca sĩ khẳng định chưa từng có suy nghĩ đó. Điều níu giữ cô lại chính là niềm tin vào Tổ nghiệp và lời hứa với người cậu - cố NSƯT Vũ Linh - rằng "phải sống và làm nghề một cách nghiêm túc".

Để duy trì cuộc sống, nữ ca sĩ mở một quán ăn nhỏ. Công việc này giúp cô và gia đình trang trải cuộc sống, cải thiện kinh tế gia đình.

"Tôi nghĩ đây là cái duyên nên gia đình sẽ tiếp tục buôn bán để ổn định kinh tế, song song với việc giữ gìn nghệ thuật truyền thống", cô tâm sự.

Trở lại sau 3 năm, Hồng Phượng hé lộ sẽ thực hiện một đêm nhạc với sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ Tiểu Linh, ca sĩ Lưu Ánh Loan, Hoàng Đăng Khoa, Huỳnh Thật...

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Hồng Phượng cho rằng việc tổ chức một đêm nhạc là bài toán mạo hiểm của bản thân. Cô nói thêm: "Tôi hiểu rõ rủi ro đó và rất lo vì show diễn giảm, khán giả cũng thưa vắng. Nhưng lần trở lại này là cột mốc danh dự với tôi".

Hồng Phượng cùng các thành viên trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cháu gái Vũ Linh quyết định "chơi lớn", không phải để kiếm lợi nhuận, mà để tìm lại bản thân sau những năm tháng giông bão.

"Tôi sẽ làm hết sức, không tính lời hay lỗ. Tôi chỉ tính mình có thêm một kỷ niệm trong đời. Đây là động lực, là món quà và cũng là câu trả lời của tôi gửi đến người cậu quá cố của mình", nữ ca sĩ nói.

Đêm diễn "Ơn đời, ơn người" sẽ diễn ra vào tháng 1/2026 tại TPHCM. Với cô, đêm nhạc không chỉ đánh dấu cột mốc 10 năm từ khi cô tham gia chương trình "Sao nối ngôi", mà còn là lời tự sự của một nghệ sĩ từng bước qua những ngày tối tăm nhất để tiếp tục đứng dưới ánh đèn sân khấu.