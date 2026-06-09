Chàng trai cao 1,84m kể chuyện gia đình lấy nước mắt giám khảo The Face

Sau thời gian dài vắng bóng, The Face Vietnam 2026 chính thức trở lại với dàn giám khảo gồm Hoa hậu H'Hen Niê, siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Tại vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc diễn ra ngày 8/6, chương trình thu hút hàng trăm thí sinh tham gia. Sau phần thi catwalk với trang phục tự chọn, những gương mặt nổi bật tiếp tục bước vào thử thách quay video quảng bá sản phẩm.

Trong số các thí sinh xuất hiện tại vòng casting (ứng tuyển), Phạm Như Phương (Louis Phạm) là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Từng là vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung, cô sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Ở phần thi catwalk, Louis Phạm gây ấn tượng nhờ hình thể cân đối, khả năng cảm nhạc và sự tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, theo nhận xét từ ban giám khảo, cô vẫn chưa khai thác hết những thế mạnh của bản thân và cần cho thấy nhiều hơn cá tính riêng nếu muốn tiến sâu tại cuộc thi.

Louis Phạm gây chú ý tại The Face Vietnam (Ảnh: Ban tổ chức).

Bước sang thử thách quay video, Louis Phạm lựa chọn kể câu chuyện về hành trình chuyển mình từ một vận động viên chuyên nghiệp sang nhà sáng tạo nội dung. Thí sinh tái hiện những khó khăn, áp lực và các ngã rẽ trong quá trình tìm kiếm hướng đi mới cho bản thân.

Dù gặp trở ngại trong việc ghi nhớ lời thoại và thể hiện cảm xúc trước máy quay, cô vẫn hoàn thành phần thi với sự hỗ trợ, góp ý từ ban giám khảo. Màn thể hiện này giúp Louis Phạm được đánh giá là một trong những nhân tố đáng chú ý của vòng sơ tuyển năm nay.

Đỗ Hoàng Sơn không giấu được sự xúc động của bản thân khi nhắc đến gia đình (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, Đỗ Hoàng Sơn (sn 2005) cũng gây chú ý bằng câu chuyện cá nhân giàu cảm xúc. Anh sở hữu chiều cao 1,84m cùng ngoại hình sáng. Đỗ Hoàng Sơn tự nhận bản thân còn khá rụt rè và thiếu kinh nghiệm trình diễn. Tuy nhiên, điều khiến anh tạo được dấu ấn không nằm ở kỹ năng catwalk mà ở những chia sẻ về gia đình.

Nam thí sinh cho biết động lực lớn nhất để tham gia The Face Vietnam đến từ mong muốn trở thành chỗ dựa cho bố mẹ khi tuổi tác ngày càng cao và sức khỏe dần giảm sút.

"Trong một lần cùng bố bê đồ nặng, tôi thấy bố đau lưng rất nhiều. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn cố gắng để sau này có thể trở thành chỗ dựa cho gia đình", Đỗ Hoàng Sơn chia sẻ.

Những tâm sự của nam thí sinh khiến không khí buổi casting trở nên lắng lại. Siêu mẫu Anh Thư bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng những nỗi lo về cha mẹ cũng là điều chị đang trải qua ở thời điểm hiện tại.

Siêu mẫu Anh Thư bày tỏ: "Chị vô cùng ngưỡng mộ bố mẹ em vì có một người con biết biết suy nghĩ, biết lo lắng và nói ra được những điều mình trăn trở. Và đó cũng là những nỗi lo của chị hiện tại, ba mẹ mỗi ngày càng lớn, thời gian để chăm sóc cho ba mẹ cũng sẽ không còn nhiều".

Trong khi đó, Võ Hoàng Yến không giấu được xúc động. Nữ siêu mẫu cho biết câu chuyện của Hoàng Sơn khiến cô nghĩ nhiều hơn về gia đình và những khoảng thời gian đã qua bên cha mẹ.

"Nếu như ngày xưa chị có những suy nghĩ chín chắn và trưởng thành giống em thì có lẽ chị sẽ có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc để chăm sóc cho ba mẹ mình hơn”, Võ Hoàng Yến chia sẻ với thí sinh.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, Đỗ Hoàng Sơn vẫn được đánh giá là gương mặt tiềm năng nhờ ngoại hình nổi bật, tinh thần cầu tiến và quyết tâm thay đổi bản thân.

Dàn giám khảo The Face Vietnam 2026 và bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất chương trình - cho biết: “Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm và giới thiệu những gương mặt nổi bật, chúng tôi mong muốn giúp thế hệ người mẫu Gen Z trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn trên hành trình phát triển sự nghiệp, đưa những tài năng chất lượng vươn ra thị trường quốc tế".