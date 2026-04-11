"Cậu bé vàng EDM" Hoaprox sắp kết hôn, cuộc sống tuổi 29 nhiều thay đổi

Hoaprox trở lại sau thời gian ở ẩn, hé lộ về "nửa kia"

Nhà sản xuất Hoaprox (tên thật Nguyễn Thái Hòa) sinh năm 1997, là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc EDM tại Việt Nam. Anh được biết đến qua các sản phẩm như With you (Ngẫu hứng) hay I can't find you, trong đó With you từng đạt hàng tỷ lượt nghe trên nền tảng Douyin (Trung Quốc), góp phần đưa tên tuổi Hoaprox đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Năm 2017, Hoaprox cùng Bảo Thy và Nguyễn Phúc Thiện giành quán quân chương trình The Remix. Từ đây, anh được nhiều khán giả biết đến và gắn với danh xưng “cậu bé vàng của EDM Việt Nam”. Trong quá trình hoạt động, anh cũng hợp tác với nhiều hãng đĩa quốc tế như Spinnin’ Records, Monstercat và Universal Music Group.

Nhà sản xuất Hoaprox (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Dù từng hoạt động sôi nổi, vài năm gần đây Hoaprox ít xuất hiện tại thị trường trong nước. Lý giải về điều này, anh cho biết bản thân vẫn làm việc đều đặn nhưng tập trung nhiều hơn vào các dự án hướng ra thị trường quốc tế.

“Thực ra không hẳn là ở ẩn, tôi là tập trung làm việc với thị trường quốc tế nhiều hơn. Những sản phẩm đó phù hợp với khán giả nước ngoài hơn nên ở Việt Nam mọi người ít thấy tôi xuất hiện. Nhưng tôi vẫn hoạt động đều đặn. Hiện tại, tôi muốn quay lại với thị trường Việt Nam với một hướng đi mới, một màu sắc mới. Và album sắp tới chính là bước đi đó”, anh nói.

Nhìn lại hành trình hơn 10 năm theo đuổi âm nhạc, Hoaprox cho rằng bản thân có phần may mắn khi có thể sống được bằng nghề. Đằng sau những sản phẩm đạt hàng tỷ lượt nghe, anh cho biết thu nhập từ công việc sản xuất âm nhạc hiện ở mức ổn định, đủ để anh trang trải cuộc sống, tiếp tục theo đuổi đam mê và hỗ trợ một phần cho gia đình.

Nam producer (nhà sản xuất) nói thêm, anh chưa từng rơi vào tình trạng túng thiếu hay gặp khó khăn lớn về tài chính trong quá trình làm nghề.

“Tôi cảm thấy mình khá may mắn vì hành trình của mình tương đối thuận lợi. Không phải ai làm nghề này cũng có thể sống được với nó. Tôi không phải quá giàu, nhưng có thể tự nuôi sống bản thân, đầu tư cho công việc và có cuộc sống ổn định”, Hoaprox chia sẻ.

Hoaprox vừa trở lại sau thời gian hoạt động lặng lẽ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh công việc, đời sống cá nhân của Hoaprox cũng nhận được sự quan tâm khi anh chuẩn bị kết hôn với bạn gái sau khoảng 3 năm gắn bó. Trước đó, nhà sản xuất đăng tải hình ảnh trong lễ dạm ngõ tại nhà riêng của bạn gái Phương Dung.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Hoaprox cho biết: "Phương Dung không hoạt động lĩnh vực nghệ thuật. Bạn đời nhỏ hơn tôi vài tuổi, có tính cách khá hồn nhiên. Ngoài âm nhạc, tôi cũng khá trẻ con, thích những thứ đơn giản, vui vẻ, nên khi cả hai ở bên nhau luôn cảm nhận được năng lượng rất tích cực".

Hoaprox cho biết giữa hai người có nhiều điểm khác biệt, đặc biệt là gu âm nhạc. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại mang đến những trải nghiệm mới trong mối quan hệ. Anh cũng nhận thấy sự đồng điệu trong cách sống đơn giản, tích cực giữa hai người.

"AI trở thành một “đối thủ” mới của người làm nhạc"

Gần đây, Hoaprox giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên Nắm lấy tay tôi, kết hợp cùng ca sĩ Nguyên Hà. Đây được xem là sự kết hợp có sự khác biệt về màu sắc âm nhạc giữa hai nghệ sĩ.

Nam producer cho biết anh lựa chọn hợp tác với Nguyên Hà vì đánh giá cao chất giọng và màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Dù phong cách âm nhạc của hai người có nhiều điểm khác biệt, quá trình làm việc diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Ca khúc hướng đến việc chia sẻ cảm xúc với những người đang gặp khó khăn về tâm lý, cô đơn hoặc chưa thể bộc lộ câu chuyện cá nhân.

Hoaprox và Nguyên Hà lần đầu kết hợp với sản phẩm "nắm lấy tay tôi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoaprox thừa nhận bản thân từng trải qua giai đoạn chịu áp lực sau thành công của các sản phẩm trước đó. Anh cho biết từng đặt nặng yếu tố thành tích và kỳ vọng lặp lại thành công, khiến quá trình sáng tạo bị ảnh hưởng.

Anh chia sẻ thêm: "Có một giai đoạn tôi bị “mắc kẹt” trong chính cái bóng của mình. Điều đó khiến tôi không dám làm khác đi, không dám thử nghiệm và dần mất luôn niềm vui khi làm nhạc".

Sau đó, nam producer lựa chọn thay đổi cách tiếp cận, quay lại với việc làm nhạc dựa trên cảm xúc cá nhân thay vì chạy theo những tiêu chí sẵn có.

Ở góc độ nghề nghiệp, Hoaprox cho rằng việc thu nhập của producer tăng lên trong những năm gần đây là tín hiệu tích cực. Theo anh, trước đây nhiều người làm nhạc chủ yếu vì đam mê nhưng thu nhập không tương xứng, dẫn đến việc phải bỏ nghề.

Trong khi đó, để hoàn thiện một sản phẩm âm nhạc, producer cần đầu tư đáng kể về thời gian, kiến thức, thiết bị và chi phí sản xuất. Tuy nhiên, so với ca sĩ, nguồn thu của producer vẫn có phần hạn chế hơn.

"Ca sĩ có thể biểu diễn để kiếm thêm thu nhập từ một bài hát, còn producer thường chỉ nhận phí một lần nếu không nắm quyền sở hữu. Một bài hát có thể không thành công ngay, nhưng vài năm sau lại “viral” (phủ sóng - PV) và mang về nguồn thu lớn. Ngoài ra, nó còn giúp mình có thêm cơ hội hợp tác, quảng cáo hoặc các dự án khác", anh nói.

Về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong âm nhạc, Hoaprox cho biết anh có quan tâm đến công nghệ nhưng chưa hoàn toàn phụ thuộc. Theo anh, AI có thể hỗ trợ quá trình sản xuất, song vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò sáng tạo của con người. Nam producer cho rằng công nghệ này là xu hướng khó tránh, vì vậy cần thích nghi thay vì phản đối.

Anh nhận định AI sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh mới trong ngành, đặc biệt khi khả năng sản xuất nội dung nhanh và số lượng lớn ngày càng phổ biến. Quan trọng nhất là người nghe hiện nay đã bắt đầu chấp nhận âm nhạc do AI tạo ra. Điều đó đồng nghĩa với việc AI trở thành một “đối thủ” mới.

Hoaprox thừa nhận producer hiện tại chịu nhiều áp lực bởi nhạc AI (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoaprox nhấn mạnh: "Trước đây, chúng tôi cạnh tranh với các producer hay nghệ sĩ khác. Bây giờ có thêm một đối thủ có tốc độ sản xuất cực nhanh, không có cảm xúc nhưng lại tạo ra số lượng lớn nội dung trong thời gian ngắn. Trong thời đại số, khi nhu cầu về số lượng rất cao, đó là một áp lực thật sự.

Tuy nhiên, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội. Những người không chịu phát triển bản thân, sẽ dần bị đào thải. Còn với những ai luôn tìm kiếm sự sáng tạo và khác biệt, AI lại là động lực để họ nâng cấp bản thân".