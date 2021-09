Catherine-Zeta Jones sánh đôi cùng chồng dự giải Emmy

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Mandy Moore diện bộ váy đỏ rực, xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ lễ trao giải Emmy. Bộ váy cô mặc là của nhà thiết kế Carolina Herrera. Mandy Moore gần đây thu hút sự chú ý với bộ phim truyền hình dài tập This Is Us. Tại lễ trao giải Emmy năm nay, This Is Us được đề cử ở ba hạng mục giải thưởng.