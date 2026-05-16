Cánh tay gầy gò của Demi Moore và hồi chuông cảnh báo về chuẩn đẹp độc hại

Trong vai trò giám khảo của Cannes năm nay, Demi Moore liên tục xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ trang phục thanh lịch, quyến rũ. Tuy nhiên, hình ảnh nữ diễn viên diện váy không dây của Jacquemus, để lộ phần vai và cánh tay gầy guộc, nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ mô tả cô là “quá gầy”, “như bộ xương”, đồng thời đặt ra nghi vấn về tình trạng sức khỏe và áp lực duy trì chuẩn mực sắc đẹp khắt khe tại Hollywood.

Ngoại hình tuổi 63 của Demi Moore khiến nhiều người lo ngại (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ Demi Moore, cho rằng nữ nghệ sĩ 63 tuổi đang phải đối mặt với sự soi mói ngoại hình mà đàn ông cùng độ tuổi hiếm khi gặp phải.

Một số khán giả cũng chỉ ra rằng vóc dáng của Demi Moore thay đổi rõ rệt trong khoảng 2 năm gần đây. Tại nhiều sự kiện lớn từ năm 2025 đến nay, nữ diễn viên xuất hiện với thân hình mảnh mai hơn đáng kể.

Tại lễ trao giải đầu năm 2026, nhiều người còn nhận thấy phần mắt cá chân và bàn chân của cô có dấu hiệu sưng nhẹ, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán liên quan sức khỏe. Tuy nhiên, Demi Moore chưa từng công khai chia sẻ về vấn đề này.

Khi “chuẩn đẹp siêu gầy” quay trở lại Hollywood

Theo Vogue, ngoại hình ngày càng mảnh mai của Demi Moore không phải trường hợp hiếm tại Hollywood hiện nay, đặc biệt với các ngôi sao nữ ngoài 50 tuổi.

Trước đó, nhà thiết kế Vera Wang cũng gây chú ý tại Met Gala 2026 khi xuất hiện với gương mặt trẻ trung nhưng thân hình gầy đến mức nhiều người mô tả là “mỏng như giấy”.

Nữ ca sĩ trẻ Ariana Grande từng khiến nhiều người không nhận ra khi giảm cân (Ảnh: Getty).

Không chỉ riêng Demi Moore, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ariana Grande hay Cynthia Erivo gần đây cũng khiến người hâm mộ lo ngại vì vóc dáng gầy gò, gương mặt hốc hác và xương quai xanh lộ rõ.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định xu hướng tôn vinh thân hình “siêu gầy” đang âm thầm quay trở lại Hollywood sau nhiều năm nhường chỗ cho chuẩn đẹp khỏe khoắn, đầy đặn hơn.

Điều này đặc biệt gây lo ngại bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ của người nổi tiếng đối với giới trẻ và mạng xã hội.

Demi Moore và bộ phim phản ánh nỗi ám ảnh ngoại hình

Chính Demi Moore từng tham gia bộ phim The Substance (Thần dược) gây tiếng vang năm 2024. Tác phẩm xoay quanh nỗi ám ảnh tuổi tác và ngoại hình của phụ nữ trong ngành giải trí.

Trong phim, Demi Moore vào vai một nữ nghệ sĩ trung niên sử dụng loại thuốc bí mật để tạo ra phiên bản trẻ trung và “hoàn hảo” hơn của bản thân. Tuy nhiên, chính thứ thuốc đó dần hủy hoại cuộc đời nhân vật.

Demi Moore trong "The Substance" (Ảnh: News).

Tác phẩm được xem là lời phê phán mạnh mẽ dành cho áp lực ngoại hình mà phụ nữ Hollywood phải đối mặt khi bước qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Ngoài đời thực, Demi Moore từng nhiều lần thừa nhận cô chịu áp lực giảm cân khắc nghiệt từ khi còn trẻ. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên công khai chia sẻ về việc từng mắc rối loạn ăn uống do bị ám ảnh bởi ngoại hình trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Giờ đây, ở tuổi ngoài 60, nhiều ý kiến cho rằng Demi Moore dường như vẫn đang vật lộn với những áp lực cũ của Hollywood.

Chuẩn đẹp thay đổi liên tục qua từng thời kỳ

Theo USA Today, việc tôn sùng thân hình siêu gầy không phải hiện tượng mới trong ngành giải trí. Từ thập niên 1920-1930, vóc dáng mảnh mai từng được xem là chuẩn mực lý tưởng của phụ nữ hiện đại.

Vẻ đẹp đầy đặn của Kim Kardashian từng được ủng hộ (Ảnh: IG).

Đến những năm 1960, Marilyn Monroe với thân hình đầy đặn, gợi cảm trở thành biểu tượng sắc đẹp, giúp phá vỡ quan niệm “phải gầy mới đẹp”. Tuy nhiên, bước sang thập niên 1990, chuẩn đẹp siêu gầy quay trở lại mạnh mẽ cùng hình ảnh siêu mẫu Kate Moss và trào lưu “cò hương” nổi tiếng.

Đầu những năm 2000, xu hướng lại thay đổi khi thân hình đồng hồ cát với vòng eo nhỏ và đường cong nổi bật trở nên phổ biến, tiêu biểu là gia đình Kim Kardashian. Nhưng trong vài năm gần đây, mạng xã hội và văn hóa người nổi tiếng đang chứng kiến sự trở lại của hình thể “mỏng dính”, kéo theo nhiều tranh cãi.

Những hệ lụy đáng lo ngại

Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo việc tôn vinh thân hình quá gầy có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như rối loạn ăn uống, suy dinh dưỡng, mất cơ và ảnh hưởng tâm lý.

Nhà trị liệu Lesley Koeppel cho rằng việc chạy theo các chuẩn mực hình thể cực đoan dễ khiến phụ nữ đánh đồng giá trị bản thân với ngoại hình. “Khi phẫu thuật hoặc giảm cân trở thành cách duy nhất để giải quyết sự tự ti, nền tảng cảm xúc phía sau thường rất mong manh”, bà nói.

Nicole Kidman cũng duy trì dáng vóc siêu mỏng ở tuổi 58 (Ảnh: Vogue).

Bên cạnh đó, nghi vấn sử dụng Ozempic - loại thuốc điều trị tiểu đường đang bị lạm dụng để giảm cân - cũng liên tục được nhắc tới tại Hollywood. Các bác sĩ cảnh báo việc giảm cân quá nhanh bằng thuốc có thể gây mất cơ, tổn thương hệ tiêu hóa và dẫn đến tình trạng được gọi là “gương mặt Ozempic” với má hóp, mắt trũng do mất mỡ đột ngột.

Dù nhiều nghệ sĩ bị đồn đoán sử dụng loại thuốc này, chưa có ngôi sao nào chính thức xác nhận.

Nữ diễn viên Jameela Jamil - người nhiều năm lên tiếng phản đối văn hóa ám ảnh ngoại hình tại Hollywood - gọi xu hướng hiện tại là “gầy đến đáng sợ”. Theo cô, điều nguy hiểm nhất là khi những hình thể này dần trở thành chuẩn mực mới đối với khán giả trẻ.

Giới chuyên gia cho rằng, phụ nữ hiện đại cần được khuyến khích hướng tới sự khỏe mạnh và cân bằng thay vì chạy theo các tiêu chuẩn cực đoan. Nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế hiện cũng bắt đầu mở rộng tiêu chí đánh giá, chấp nhận sự đa dạng về hình thể, độ tuổi và ngoại hình. Vẻ đẹp hiện đại cần gắn với sự tự tin, khỏe mạnh và cảm giác thoải mái với chính cơ thể mình.