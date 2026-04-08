Cảnh nóng đồng giới trong phim truyền hình “Cực hạn” gây tranh cãi

Trong tập phim mới lên sóng vào tối 7/4 của Climax, diễn viên Ha Ji Won và Nana đã đẩy mối quan hệ giữa hai nhân vật lên cao trào, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng khán giả.

"Climax" đang là bộ phim truyền hình gây chú ý (Ảnh: MK).

Phân đoạn tình cảm giữa hai nữ nhân vật được xây dựng với tông màu cảm xúc rõ nét, từ những khoảnh khắc thân mật đến cao trào tâm lý. Đặc biệt, cảnh quay trong xe hơi khi hai nhân vật đối diện với khủng hoảng cá nhân và bê bối bất ngờ được xem là một trong những điểm nhấn gây chú ý. Tình huống này không chỉ khai thác khía cạnh cảm xúc của nhân vật mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng, dẫn đến một “kết cục bi thảm” cho mối quan hệ.

Cảnh phim ngay lập tức tạo ra phản ứng trái ngược. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự mới mẻ, cho rằng tác phẩm đã mạnh dạn khai thác yếu tố LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới) và phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng việc lồng ghép cảnh nóng và yếu tố gây sốc đang có dấu hiệu lấn át nội dung chính, khiến mạch truyện trở nên rời rạc.

Dù gây tranh cãi, “phản ứng hóa học” giữa 2 nữ diễn viên - Ha Ji Won và Nana - vẫn nhận được nhiều lời khen. Diễn xuất tiết chế nhưng giàu cảm xúc của 2 diễn viên được cho là yếu tố giúp giữ chân người xem, đồng thời tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên diễn đàn điện ảnh.

Nhân vật do Ha Ji Won thể hiện trong "Climax" có quá khứ yêu đồng giới (Ảnh: News).

Trước đó, nhân vật do nữ diễn viên Ha Ji Won thủ vai cũng được hé lộ có quá khứ tình cảm với phụ nữ, đây là chi tiết góp phần định hình tuyến truyện nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận. Một số khán giả đánh giá cao sự táo bạo trong cách tiếp cận đề tài, trong khi số khác cho rằng kịch bản chưa khai thác đủ chiều sâu tâm lý để thuyết phục người xem.

Ra mắt từ tháng 3 trên nền tảng Disney+, bộ phim truyền hình Climax nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông nhờ nội dung khai thác những góc khuất của ngành giải trí Hàn Quốc, nơi tình yêu, quyền lực và chính trị có mối quan hệ mật thiết. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, xoay quanh hành trình quyền lực và sinh tồn của công tố viên do Joo Ji Hoon thủ vai, cùng nhân vật nữ minh tinh hết thời do Ha Ji Won đảm nhận.

Sau 4 tập phát sóng, Climax vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình tại Hàn Quốc với tỷ suất người xem 18,72%, đồng thời đứng đầu danh mục “Series hàng đầu tại Hàn Quốc hôm nay” trên Disney+. Phim còn tạo cơn sốt tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo truyền thông Hàn Quốc, sức hút của phim đến từ sự kết hợp giữa dàn diễn viên hạng A và kịch bản dồn dập cao trào.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài nghỉ ngơi, Ha Ji Won ghi điểm với diễn xuất ấn tượng trong "Climax" (Ảnh: News).

Cách xây dựng “cao trào liên tục” vốn là công thức quen thuộc của nhiều tác phẩm thành công gần đây của truyền hình Hàn Quốc như The Glory (Vinh quang trong thù hận) hay Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu). Những tình tiết bất ngờ, xung đột gay gắt và các bước ngoặt liên tiếp giúp duy trì nhịp phim nhanh, đồng thời tạo điều kiện để các phân đoạn nổi bật lan truyền mạnh trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, theo Naver, chiến lược này cũng đặt ra không ít thách thức. Việc lạm dụng yếu tố gây sốc có thể khiến nội dung mất cân bằng, đặc biệt khi các tuyến nhân vật chưa được phát triển đủ chiều sâu. Với Climax, những tranh cãi xoay quanh cảnh nóng đồng giới cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo và gây tranh cãi trong cách kể chuyện.

Dù vậy, không thể phủ nhận, chính những chi tiết gây sốc và khác biệt đã góp phần đưa Climax trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được nhắc đến nhiều nhất thời điểm hiện nay. Các nhà phê bình tại xứ sở kim chi cũng nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh nội dung ngày càng khốc liệt, việc tạo ra tranh luận, dù tích cực hay tiêu cực, vẫn là yếu tố giúp một tác phẩm duy trì sức nóng và độ phủ sóng trên thị trường.