Cận cảnh chung cư rộng 70m2 ở ngoại thành của NSND Minh Châu

NSND Minh Châu đón nhóm phóng viên Dân trí lên căn hộ của mình ở tầng 25, thuộc một chung cư ở Đông Anh (Hà Nội).

Nữ nghệ sĩ cho biết, trước kia bà sống ở một chung cư trên phố Láng Hạ, nhưng ở đó hơi bụi, không tốt cho sức khỏe của người già nên Minh Châu đã lựa chọn một dự án nhà ở bên Cổ Loa, Đông Anh để chuyển sang.

Dự kiến vào năm 2027 bà mới được lấy nhà. Trong lúc đợi dự án hoàn thành, Minh Châu ở tạm trong một chung cư 70m2. Toà nhà có tầm nhìn thoáng, gần cầu Đông Trù, thuận tiện trong việc di chuyển vào thành phố.

Minh Châu rất yêu cún cưng. Đây là chú chó tên Nhom Nhem, được bà nuôi nhiều năm nay. "Ở một mình mà không có bạn này, tôi sẽ rất buồn", nữ nghệ sĩ tâm sự.

NSND Minh Châu chuyển về căn hộ này từ tháng 7/2025. Ở một góc trang trọng trong nhà, nữ nghệ sĩ đặt tấm banner (biểu ngữ) ghi lại những bộ phim từng tham gia vai diễn.

NSND Minh Châu đặc biệt yêu thích mỹ thuật nên nhà treo rất nhiều tranh. Bức tranh bên trái do ông xã là Kiều Quốc Tuấn vẽ khi bà đang mang thai con gái Kiều Linh. Bức tranh bên phải là chân dung của nữ nghệ sĩ được ký hoạ tại Pháp.

Bước vào tuổi 70 nhưng NSND Minh Châu không ngại thử những điều mới mẻ. Hơn 1 năm nay bà đi học chơi đàn guitar. Ở một góc nhà, bà đặt chiếc đàn nhỏ để thi thoảng chơi đàn, giải toả căng thẳng.

Căn hộ được thiết kế có đầy đủ công năng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Tại phòng khách, nữ nghệ sĩ cũng dành một góc trang trọng để đặt bàn thờ gia tiên.

Căn bếp được thiết kế gọn gàng, ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Minh Châu là một người khéo tay, nấu ăn ngon nên thường xuyên đi chợ, dọn dẹp nhà cửa.

NSND Minh Châu rất thích làm bánh nên bà cũng dành một góc nhỏ để đặt lò nướng bánh hiện đại.

Phòng ngủ được nữ nghệ sĩ thiết kế tối giản. Các căn phòng cũng lấy được nhiều ánh sáng để có thể đọc sách, làm việc vào ban ngày.

Trên kệ tủ giày, nữ nghệ sĩ đặt bức tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương tặng nhiều năm trước.

Ở ban công, NSND Minh Châu trồng cây xanh và hoa để giúp không gian dễ chịu, gần thiên nhiên hơn. Diện tích không lớn nhưng căn hộ của nữ nghệ sĩ luôn toát lên vẻ ấm cúng và bình yên.

NSND Minh Châu sinh năm 1956 ở Thái Nguyên, bà được khán giả gọi là "người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam", khi sở hữu đôi mắt to tròn, đường nét thanh tú và nụ cười có duyên. NSND Minh Châu ghi dấu ấn qua các bộ phim như: Cô gái trên sông, Bí thư tỉnh ủy, Gia phả của đất, Bánh đúc có xương... Với vai Nguyệt trong bộ phim Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh, NSND Minh Châu đã giành giải Bông sen vàng cho nữ diễn viên chính tại Liên hoan phim Việt Nam 1988. Bộ phim cũng được trao giải Bông sen bạc cho Phim truyện điện ảnh. Minh Châu còn giành giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai bà Thường trong phim Bí thư tỉnh ủy năm 2010.

