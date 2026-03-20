Cách mỹ nhân hot nhất Hollywood kiếm bộn tiền từ vẻ ngoài rực lửa

Nữ diễn viên đã hợp tác với thương hiệu chăm sóc cá nhân Dr. Squatch ra mắt dòng xà phòng phiên bản giới hạn mang tên Sydney’s Bathwater Bliss. Sản phẩm được quảng bá có chứa một phần nước tắm thật của cô, kết hợp cùng các thành phần tự nhiên như cát và chiết xuất vỏ cây thông.

Ý tưởng độc lạ này nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Theo chia sẻ từ phía thương hiệu, đây là một trong những chiến dịch marketing chưa từng có tiền lệ, nhằm tạo sự chú ý và mang tính giải trí.

Trong hình ảnh quảng bá cho sản phẩm, Sydney Sweeney xuất hiện trong bồn tắm, với lớp bọt che chắn cơ thể. Dù sản phẩm đã ra mắt từ năm 2025, làn sóng tranh luận xung quanh chiến dịch này vẫn kéo dài.

Một bộ phận khán giả tỏ ra thích thú trước ý tưởng sáng tạo, trong khi không ít ý kiến chỉ trích cho rằng nữ diễn viên đang khai thác hình ảnh gợi cảm quá mức và góp phần thúc đẩy việc “tình dục hóa” phụ nữ.

Bên cạnh tranh cãi, nhiều chuyên gia nhận định đây là bước đi thông minh về mặt thương mại, cho thấy khả năng tận dụng độ nhận diện cá nhân để tạo giá trị kinh tế.

Sinh năm 1997, Sydney Sweeney từng theo đuổi thể thao trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Euphoria và The White Lotus, nhận được nhiều đề cử Emmy (giải thưởng danh giá của Mỹ cho lĩnh vực truyền hình).

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn so với nhiều đồng nghiệp, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ ngoại hình gợi cảm và phong thái tự tin. Cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được săn đón tại Hollywood.

Ngoài diễn xuất, Sydney Sweeney còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án điện ảnh như Immaculate và Madame Web. Năm 2021, cô được hãng tin AP vinh danh là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu, và năm 2022 lọt danh sách 100 ngôi sao thế hệ mới của Time.

Song song với sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khi ra mắt thương hiệu nội y riêng mang tên Syrn. Dự án này được đánh giá sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng do người nổi tiếng sáng lập.

Sydney Sweeney cho biết cô mong muốn truyền cảm hứng về sự tự tin cho phụ nữ. “Tôi muốn các cô gái có thể thể hiện vẻ đẹp của mình mà không cần xin lỗi hay che giấu”, cô chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với tạp chí Cosmopolitan, mỹ nhân U30 cho biết: “Đây có thể là cách tôi giao tiếp với khán giả. Tôi muốn phụ nữ nhận ra rằng chúng ta có thể làm chủ cuộc sống và hoàn toàn tự do”.

Trước những bình luận tiêu cực, Sydney Sweeney thẳng thắn chia sẻ cô vẫn là một con người bình thường. Nữ diễn viên nhấn mạnh hành động có sức nặng hơn lời nói và tin rằng những người từng làm việc cùng đều hiểu cô là người chăm chỉ, tử tế.

“Thật khó chịu khi bị hiểu sai, bởi bạn luôn muốn người khác nhìn nhận đúng con người mình”, cô nói, đồng thời khẳng định không ủng hộ sự thù ghét.

Sydney Sweeney cũng thẳng thắn nói về danh xưng “biểu tượng gợi cảm”: “Tôi không ngại việc mọi người nhìn nhận mình như vậy, nhưng tôi không muốn bị đóng khung trong một hình ảnh. Tôi muốn chứng minh bản thân bằng công việc và những gì tôi tạo ra”.

Nói về mục tiêu trong tương lai, nữ diễn viên sinh năm 1997 khẳng định: “Tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho thất bại, vì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài thành công”. Tự tin với những gì đang có, nữ diễn viên 29 tuổi khẳng định: “Tôi thành công và không cần dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào”.

Với sức hút ngày càng lớn, Sydney Sweeney đang cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ thế hệ mới: Không chỉ thành công trên màn ảnh mà còn nhạy bén trong việc xây dựng giá trị thương hiệu cá nhân.

