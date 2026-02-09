Các nghệ sĩ múa "vượt nắng, thắng mưa" để làm phim điện ảnh về ngành

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam vừa công bố dự án phim Huyền sử Việt, một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, nhằm quảng bá và lan tỏa nghệ thuật múa Việt Nam trong không gian số.

Đây là lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh về múa được thực hiện với ê-kíp 100% là nghệ sĩ múa, từ đạo diễn, diễn viên đến ê-kíp ghi hình, thiết kế trang phục và bối cảnh.

"Huyền sử Việt" là phim điện ảnh múa đầu tiên tái hiện vẻ đẹp của văn hóa dân tộc (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng lần đầu tiên, 50 tác phẩm múa tiêu biểu của nhiều thế hệ biên đạo được hòa quyện trong một chỉnh thể thống nhất, tái hiện bức tranh toàn cảnh về đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam qua lăng kính huyền sử.

Đặc biệt, công nghệ số được xem như vũ khí mới để bảo tồn và lan tỏa di sản múa tới công chúng trẻ và bạn bè quốc tế.

TS. NSND Phạm Anh Phương - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - cho biết, qua bộ phim Huyền sử Việt, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam mong muốn tạo ra một sản phẩm nghệ thuật đích thực, nơi hội tụ và truyền tải những thông điệp sâu sắc nhất của giới nghệ sĩ múa cả nước.

"Phim phản ánh những lát cắt chính trong trường kỳ lịch sử dân tộc từ ngàn xưa. Chúng tôi kỳ vọng Huyền sử Việt không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí, mà sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều: Từ giá trị lịch sử, chiều sâu văn hóa cho đến bản sắc dân tộc và vẻ đẹp thẩm mỹ khắt khe của nghệ thuật múa chuyên nghiệp", ông Phương cho biết.

Đáng chú ý, việc kết nối 50 tác phẩm múa được sáng tác ở những thời điểm, không gian khác nhau, với mạch cảm xúc và ý tưởng khác biệt, được xem là thách thức lớn đối với ê-kíp.

Với vai trò đạo diễn kiêm biên đạo, nghệ sĩ Tuyết Minh đã thực hiện một cuộc viễn chinh nghệ thuật, chuyển thể tinh thần 50 tác phẩm múa sang ngôn ngữ điện ảnh.

Trong hơn 2 tháng ghi hình tại nhiều địa phương như Hà Nội, Ba Vì, Mộc Châu, Cát Bà, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng… ê-kíp đã vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và kỹ thuật để hoàn thiện từng khuôn hình.

Không chỉ đứng sau ống kính, Tuyết Minh còn trực tiếp xuất hiện trong vai trò người dẫn truyện bằng hình thể, kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với công nghệ.

Đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh cũng xuất hiện là người dẫn truyện bằng hình thể trong phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Biên đạo múa Tuyết Minh cho hay: "Múa là ngôn ngữ đầu tiên của nhân loại, đồng hành cùng bình minh của dân tộc. Thông điệp xuyên suốt của bộ phim là khắc họa một dân tộc Việt Nam uyển chuyển nhưng kiên cường, mềm mại mà bất khuất. Các nghệ sĩ đã rất vất vả khi "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành bộ phim".

Huyền sử Việt gần như không sử dụng kỹ xảo, giữ nguyên sự chân thực của ngôn ngữ múa, kể cả những tác phẩm từ thập niên 1960-1970. Điều này giúp lưu giữ trọn vẹn giá trị nghệ thuật của từng giai đoạn, đồng thời tạo nên những thước phim có sức sống lâu bền.

Huyền sử Việt sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ) trên các nền tảng số.