Ca sĩ Phúc Anh thực hiện bộ ảnh tại Hà Giang, kể trải nghiệm đi qua 3 miền

Dự án "54 dân tộc Việt Nam" được ca sĩ Phúc Anh khởi động từ tháng 1/2025 gồm MV cùng tên và chuỗi hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa và nhiều chương trình đặc sắc khác trải dài 3 miền.

Khép lại hành trình đầy ý nghĩa này, Phúc Anh cho biết, từ những bản làng xa xôi nơi địa đầu Hà Giang đến các vùng đất ít người biết tới, mỗi điểm dừng chân đều góp phần định hình lại cách để cô nhìn nhận về cuộc sống, con người và chính con đường nghệ thuật của mình.

“Từ một ca khúc tự sáng tác đến một hành trình đầy ý nghĩa, tôi hạnh phúc khi nhìn nhận ra lý tưởng và sứ mệnh con đường âm nhạc mình đang đi,” cô chia sẻ.

Ca sĩ Phúc Anh hạnh phúc với những trải nghiệm sau chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành trình “54 dân tộc Việt Nam” không đơn thuần là một dự án nghệ thuật, mà đã trở thành một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Theo Phúc Anh, những chuyến đi, những con người mà cô được gặp đã trở thành chất liệu sống động cho cô trong sáng tạo.

“Tôi nhận ra âm nhạc, nghệ thuật không thể xa rời đời sống nhân sinh. Mỗi con người, mỗi sự việc mình gặp, đều cho mình trải nghiệm, suy tư và bài học”, cô nói.

Không chỉ thay đổi trong âm nhạc, hành trình này còn khiến Phúc Anh thay đổi cách nhìn về thế giới và chính bản thân. Từ một người từng nhiều lần thất vọng vì những dự định không thành, Phúc Anh dần chọn cách buông bỏ kỳ vọng cá nhân.

Sự thay đổi ấy đưa cô đến một trạng thái cân bằng hơn: "Tôi thôi không còn nhìn ra thế giới bên ngoài mà nhìn vào thế giới nội tâm mình. Đời thay đổi khi tâm mình thay đổi".

Cô thay đổi cách nhìn về thế giới và chính bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phúc Anh cho rằng việc lan tỏa giá trị tích cực không phải là trách nhiệm riêng ai. “Mỗi người, dù làm ngành nghề gì, đều có vai trò lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội. Nghệ sĩ có lợi thế là sử dụng nghệ thuật - thứ dễ chạm vào cảm xúc - để đưa những điều đó đến gần cộng đồng hơn”, cô nói.

Với cô, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn có thể chữa lành, kết nối và định hướng.

Nữ ca sĩ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại Hà Giang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau chặng đường dài, Phúc Anh đang dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi bước vào mùa 2 của dự án. Song song đó, nữ ca sĩ cũng đang lên kế hoạch phát hành album trong năm nay để kể lại những trải nghiệm và chiêm nghiệm của mình qua âm nhạc.