Ca sĩ Nguyên Vũ thừa nhận là "đại gia ngầm", đi hát không đặt nặng cát-xê

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Nguyên Vũ nói rằng thu nhập từ ca hát từng giúp anh có được danh tiếng, kinh tế và nhiều cơ hội trong cuộc sống. Vì vậy, khi đã có đủ nền tảng tài chính cũng như những nguồn thu khác, anh không còn xem cát-xê là yếu tố quyết định.

“Đến thời điểm này, với tôi đi hát là vì đam mê, vì cuộc đời đã cho mình rất nhiều thứ rồi, từ việc làm, danh vọng, tiền tài, sức hút. Tôi giàu lên cũng là nhờ ca hát. Giờ là lúc mình trả ơn đời, trả ơn nghề và khán giả”, nam ca sĩ bộc bạch.

Ca sĩ Nguyên Vũ (ngoài cùng bên trái) biểu diễn tại lễ hội La Khê, Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Nguyên Vũ, cát-xê trong nghề biểu diễn vốn rất đa dạng, phụ thuộc vào từng chương trình, từng sự kiện. Có những show lớn, các nhãn hàng hoặc sự kiện riêng như đám cưới sẵn sàng chi trả mức thù lao rất cao, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho anh. Tuy nhiên, anh cho rằng tiền bạc không phải là tất cả.

“Có những chương trình tôi nhận lời hoàn toàn vì tình cảm. Chỉ cần thấy người ta trân trọng mình, nói một lời chân thành là tôi sẵn sàng tham gia. Tiền thì ai cũng cần, nhưng trên hết vẫn là tình yêu với nghề và lòng biết ơn”, anh nói.

Nguyên Vũ thẳng thắn nhìn nhận rằng sau 35 năm hoạt động, sức hút của một nghệ sĩ khó có thể giữ mãi như thời đỉnh cao. Theo anh, sự thay đổi của thị trường là quy luật tự nhiên.

“Cuộc đời người nghệ sĩ có lên thì sẽ có xuống. Tôi hiểu quy luật tre già măng mọc, lớp trẻ sẽ thay thế lớp trước. Khi còn trẻ, tôi chỉ mơ được đứng trên sân khấu. Khi đạt được rồi thì lại mong nổi tiếng, giàu có hơn. Nhưng khi đã có tất cả, mình cũng hiểu sẽ có ngày khán giả không còn nhớ đến mình nữa”, anh chia sẻ.

Dù vậy, nam ca sĩ cho rằng điều đó không khiến anh bi quan. Theo anh, nhiều danh ca như Giao Linh, Bảo Yến hay Thái Châu dù không còn ở thời kỳ rực rỡ vẫn có khán giả riêng và sân khấu riêng. Chính vì vậy, anh luôn chuẩn bị cho những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

“Nhiều năm qua tôi đã chủ động xây dựng thêm các công việc khác, đặc biệt là kinh doanh. Vì thế, nếu một ngày nào đó không còn đi hát nữa thì thu nhập của tôi cũng không bị ảnh hưởng”, anh nói.

Mới đây, Nguyên Vũ vừa có chuyến ra Hà Nội biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tại Lễ hội La Khê - một lễ hội truyền thống lâu đời của người dân Hà Đông. Nam ca sĩ cho biết anh nhận lời tham gia chương trình chủ yếu vì tình cảm với ca sĩ Linh Nguyễn, tổng đạo diễn của lễ hội.

Theo Nguyên Vũ, việc biểu diễn trong không gian lễ hội truyền thống mang lại trải nghiệm rất khác so với các sân khấu lớn. “Được hát cho bà con ở lễ hội là cảm giác rất đặc biệt. Không phải ánh đèn hoành tráng hay sân khấu lớn, nhưng bù lại là sự gần gũi và tình cảm ấm áp của khán giả”, anh nói.

Nguyên Vũ chia sẻ, anh không đặt nặng cát-xê khi nhận lời biểu diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nguyên Vũ sinh năm 1975, thuộc thế hệ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt cùng thời với Lam Trường, Thanh Thảo, Vân Trường, Đoan Trường… Trong suốt 35 năm hoạt động, anh ghi dấu với nhiều ca khúc quen thuộc như Phố kỷ niệm, Tiếng dương cầm trong đêm, Dòng sông không trở lại, Hãy yêu người đến sau, Khúc dương cầm cho em…

Bên cạnh ca hát, Nguyên Vũ còn được biết đến là một nghệ sĩ đa năng khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Giai đoạn 1990-2000, anh lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Lục Vân Tiên cùng loạt vai diễn đáng chú ý như Trương Hào trong Ông trùm, Hữu Khang trong Tình như tia nắng, Johny trong Dollars trắng, hay Phong trong Cầu vồng sau mưa...

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc và điện ảnh, Nguyên Vũ còn thành công khi lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình, từng dẫn dắt Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Tiếng hát truyền hình, Hãy nghe tôi hát… và gần đây thường xuất hiện với vai trò giám khảo ở các cuộc thi âm nhạc, diễn xuất và sắc đẹp.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nguyên Vũ còn được xem là một “đại gia ngầm” của showbiz khi lấn sân kinh doanh. Anh cho biết từ khi còn trẻ đã có thói quen tiết kiệm tiền và gửi mẹ giữ, sau đó tích lũy để đầu tư vào nhiều lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng và giáo dục.

Tuy vậy, nam ca sĩ cũng thừa nhận con đường kinh doanh không hề dễ dàng. “Thương trường như chiến trường. Tôi từng trải qua nhiều thất bại, sau đó phải học cách quản lý, tìm hiểu thêm từ bạn bè và người thân. Bây giờ tôi cũng không đi một mình mà luôn có người đồng hành để chia sẻ rủi ro”, anh nói.

Hiện tại, Nguyên Vũ cho biết anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc mẹ. Nam ca sĩ nói rằng sau nhiều năm bận rộn chạy show, anh nhận ra những khoảnh khắc giản dị bên người thân mới thực sự quý giá.

“Có giai đoạn tôi chạy show liên tục, đến khi nhìn lại thì thấy mẹ đã già. Lúc đó mới hiểu cát-xê vài chục triệu cũng không quý bằng một bữa cơm cùng gia đình”, anh chia sẻ.

Về kế hoạch trong năm nay, Nguyên Vũ dự định thực hiện một chương trình kỷ niệm 35 năm ca hát hoàn toàn miễn phí dành cho khán giả. Đồng thời, anh cũng muốn tiếp tục thử nghiệm những sản phẩm âm nhạc mới, trong đó có việc ứng dụng công nghệ AI, xu hướng đang được nhiều nghệ sĩ quan tâm.