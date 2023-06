Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: 46 tuổi vẫn dẻo dai, da dẻ hồng hào nhờ yoga

15 năm gắn bó với yoga

Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng thập niên 2000, với những bản hit như: Dáng em, Tình đơn côi, Vầng trăng cô đơn...

Ở tuổi 46, anh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và là một trong số sao Việt theo đuổi lối sống gần gũi thiên nhiên, tích cực tham gia thiện nguyện. Đặc biệt, Nguyễn Phi Hùng còn được biết tới là một "tín đồ" của yoga.

Trải qua 15 năm bó, hoàn thành các lớp đào tạo hướng dẫn viên yoga, đến nay ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã trở nên quen thuộc với khán giả trong hình ảnh người hướng dẫn tập yoga qua các video do chính anh thực hiện.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Nguyễn Phi Hùng kể lại thời gian mới bắt đầu làm quen yoga: "15 năm trước, bộ môn này mới xuất hiện ở phòng tập của các trung tâm thương mại Sài Gòn. Tôi xuất thân là nghệ sĩ múa ballet nên tạo hình, tư thế của yoga rất gần gũi với tôi, cơ địa cũng khá thuận lợi".

Mặc dù vậy, thời gian đầu tập yoga, Nguyễn Phi Hùng cũng mắc những sai lầm vì chưa hiểu về bản chất bộ môn mới mẻ này: "Lúc đó, tôi không ý thức được cách tập đúng mà chỉ chạy đua theo độ dẻo, độ khó của các tư thế. Vậy nên, sau các buổi tập, cơ thể không thích nghi, đau nhức nhiều".

"Sau đó, có một huấn luyện viên Ấn Độ đã hướng dẫn cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Không phải cứ tập động tác khó là tốt, ngoài động tác thì cần phải hiểu tinh thần căn bản của yoga. Những bài tập làm nóng cơ thể hay bài tập cuối buổi vô cùng quan trọng. Nếu hiểu được tinh thần và kiên trì bền bỉ thì chắc chắn người tập yoga sẽ thành công", ca sĩ chia sẻ.

Với Nguyễn Phi Hùng, yoga nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang nhiều ưu điểm lớn về sức khỏe. Bộ môn này giúp cơ thể được phục hồi, tái tạo năng lượng, gia tăng sự dẻo dai.

"Nhờ yoga, tôi luôn có sự tĩnh tâm, cân bằng tốt nhất. Sau này khi tham gia các bài tập vận động, tôi luôn đưa yoga vào các bài khởi động. Khi tập yoga, tôi biết điều tiết nhịp thở tốt hơn, kết hợp cùng các môn thể thao khác rất hiệu quả", Nguyễn Phi Hùng cho hay.

Nam ca sĩ cho biết sức khỏe là điều rất quan trọng trong đời sống và công việc nên anh đặt việc luyện tập lên hàng đầu. Hiểu được lợi ích và tinh thần yoga, Nguyễn Phi Hùng cũng mong muốn đưa các bài tập đơn giản, gần gũi đến mọi người để ai cũng có thể thực hiện theo.

Anh truyền cảm hứng bằng những video hướng dẫn khán giả tập yoga. Năm 2018, ca sĩ phát hành video ca nhạc Người mẹ mù lòa, trong đó gồm những bài tập do nhóm học viên yoga thực hiện. Một số video "Yoga chào Mặt Trời" do Nguyễn Phi Hùng hướng dẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

"Yoga là khi trái tim nghỉ ngơi nhưng sức khỏe, thể trạng vẫn được nâng cao. Bên cạnh đó, yoga cũng có thể kết hợp với vũ đạo và âm nhạc, tạo ra những bài múa giúp người tập có tinh thần sảng khoái hơn", Nguyễn Phi Hùng nói.

Bí quyết sống tích cực, trẻ lâu nhờ yoga

Ở tuổi 45, Nguyễn Phi Hùng nổi tiếng với ngoại hình trẻ trung, làn da hồng hào căng bóng. Nam ca sĩ hé lộ, anh có được cơ thể dẻo dai, tươi trẻ là nhờ thói quen tập yoga đều đặn.

Giọng ca Dáng em cho rằng việc tập luyện yoga có thể linh hoạt và chủ động, không phụ thuộc địa điểm. "Tùy vào cường độ làm việc mà tôi chủ động sắp xếp. Khi có ít thời gian, tôi tập nhẹ nhàng. Khi rảnh rỗi, tôi chọn các bài tập chuyên sâu", ca sĩ nói.

"Khi bị quá tải do cường độ làm việc nhiều, tôi có những phương pháp tập yoga nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, giúp lấy lại năng lượng. Đây là những bí quyết tôi học hỏi được các huấn luyện viên yoga Ấn Độ. Niềm vui của tôi là khi chia sẻ những bài tập lên YouTube, nhiều khán giả đón nhận, tập luyện theo", Nguyễn Phi Hùng chia sẻ thêm.

Mỗi sáng thức dậy, nam ca sĩ thực hành phương pháp yoga thiền giúp máu, oxy bơm lên não nhanh hơn và bước xuống giường với tinh thần thư giãn, sự tập trung cao hơn.

Mỗi 6 tháng, Nguyễn Phi Hùng sẽ thực hiện phương pháp thanh lọc cơ thể bằng nước muối loãng kết hợp 4 động tác yoga đơn giản vào buổi sáng. Phương pháp này giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đẩy đi các độc tố và cải thiện sức khỏe.

Khi không có thời gian đến phòng tập, ca sĩ 7X tranh thủ làm những động tác thư giãn nhẹ nhàng. "Ngồi trên ghế máy bay hay ở những nơi thông thường, tôi thường làm một số động tác giúp giảm đau mỏi cổ, vai, gáy. Tôi cũng hướng dẫn bài tập yoga trên ghế giúp mọi người dễ thực hiện ở không gian hẹp".

"Nhiều người quan niệm yoga là bộ môn mềm mại dành cho phái nữ nhưng đây là suy nghĩ sai lầm. Yoga thiết thực và hiệu quả cho mọi người. Có nhiều người bạn của tôi nhờ yoga mà đẩy lùi được một số vấn đề sức khỏe, làn da của họ cũng trẻ trung hơn so với độ tuổi", Nguyễn Phi Hùng nói thêm.

Ca sĩ cũng khẳng định yoga không giới hạn độ tuổi. Nhiều phụ nữ, nam giới trung niên vẫn chăm chỉ tập yoga để tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể, làm mềm cơ bắp, giải tỏa căng thẳng, làm chậm quá trình lão hóa.

"Nam, nữ hay mọi độ tuổi đều nên làm quen với yoga. Tinh thần yoga là điều then chốt để chúng ta cảm nhận cuộc sống bình yên, thái độ sống tích cực. Yoga giúp chúng ta "gạn đục khơi trong", loại bỏ nhiều tiêu cực trong suy nghĩ", Nguyễn Phi Hùng nói.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

