Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh hát ngợi ca tình mẫu tử vào Ngày của Mẹ

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh vừa ra mắt MV Chuyện của mẹ, tiếp nối dấu ấn sau album Lời hẹn ước từng vào top 5 Album của năm tại giải thưởng Cống hiến 2026. Nữ ca sĩ lựa chọn phát hành MV đúng dịp Ngày của Mẹ 10/5 như một món quà tinh thần dành cho các bậc sinh thành.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Nguyễn Ngọc Anh cho biết thời gian gần đây, khi bố mẹ ngày càng lớn tuổi, cô muốn thực hiện nhiều hơn những dự án hướng về gia đình và tình thân.

“Ai rồi cũng lớn lên bằng tình yêu của mẹ. Nhưng càng trưởng thành, chúng ta lại càng ít nói lời yêu thương. Tôi mong MV này sẽ khiến ai đó sau khi xem xong chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Chuyện của mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức sáng tác, được hòa âm bởi Phan Bá Sang theo phong cách ballad hiện đại. Ca khúc sử dụng piano và violin làm chất liệu chủ đạo, tạo nên không gian âm nhạc nhẹ nhàng, tập trung dẫn dắt cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật.

MV do ca sĩ Tô Minh Đức - chồng của Nguyễn Ngọc Anh - đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Sỹ Khoa.

Xuyên suốt MV, ê-kíp lựa chọn những hình ảnh gần gũi trong đời sống như mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con ăn hay luôn nói “mẹ khỏe” dù bản thân đang mệt. Theo Nguyễn Ngọc Anh, ý tưởng của MV được khơi lên từ “những lời nói dối của mẹ” - những câu nói giản dị nhưng chứa đựng sự hy sinh âm thầm mà nhiều người chỉ thực sự thấu hiểu khi trưởng thành.

Ca từ bài hát được viết theo hướng mộc mạc, giàu tự sự với những câu hát như: “Con lớn trên đôi vai gầy gió sương”, “Mẹ thức cho con ấm giấc ngủ”… khắc họa hình ảnh người mẹ tần tảo, luôn đặt con cái lên trên bản thân mình.

Điểm nhấn cảm xúc của ca khúc nằm ở câu hát: “Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con”. Thông điệp này cũng được ê-kíp khép lại bằng dòng chữ xuất hiện cuối MV: “Thanh xuân của mẹ chính là con”.

Sau Chuyện của mẹ, Nguyễn Ngọc Anh dự kiến tiếp tục thực hiện thêm nhiều dự án âm nhạc về tình yêu, quê hương và đất nước.