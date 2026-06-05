Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân vực dậy sau biến cố

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân từng được khán giả biết đến với nghệ danh Jay Hoo. Thuở nhỏ, Hoài Nhân đã có ước mơ làm ca sĩ. Đến năm 2012, anh trở thành ca sĩ trong đoàn biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng.

Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Hoài Nhân quyết định du học Hàn Quốc trong 2 năm. Thời gian ở “xứ sở kim chi”, anh vừa học vừa làm, sau giờ học đi hát đám cưới, các sự kiện của người Việt.

Năm 2017 anh trở lại Việt Nam, ra mắt các sản phẩm đầu tay như I wanna feel, Con đường mới, Tận cùng nỗi nhớ... Nhưng chỉ sau 4 tháng, sức khoẻ của Hoài Nhân bắt đầu sa sút.

Ca sĩ Hoài Nhân (thứ 2 từ trái) và các diễn viên trong phim ngắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến tháng 4/2018 thị lực của ca sĩ bị suy giảm. Anh được chẩn đoán mắc cường giáp. Đến năm 2019, anh mất hoàn toàn thị lực.

“Lúc đó, tôi không muốn gặp ai, không dám nghe nhạc. Trong giấc mơ, tôi còn mơ mình sáng mắt, khi giật mình lại co ro và ngồi khóc và khóc không ra tiếng, sợ tiếng khóc tuyệt vọng ám ảnh người thân”, anh tâm sự.

Trong một lần đi Cần Thơ, có dịp nghe mọi người đàn hát, Hoài Nhân bật khóc. Anh tâm sự: "Tôi từng không dám đi hát, sợ bước lên sân khấu không còn được yêu thương mà được thương hại nhưng một người chị đã nói với tôi rằng em là nghệ sĩ, nếu còn một người muốn em hát thì em cũng phải hát. Chính câu đó đã níu chân tôi”.

Đến năm 2020, Hoài Nhân quyết định trở lại TPHCM, tiếp tục tham gia các sân chơi âm nhạc, thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau như bolero, trữ tình cũng như tham gia các hoạt động dành cho người khiếm thị.

Sắp tới đây, nam ca sĩ đánh dấu sự trở lại của mình bằng dự án phim ngắn ca nhạc mang tên Ánh sáng nơi anh với sự đồng hành của bạn bè, đồng nghiệp và một số nghệ sĩ gạo cội.

Lần trở lại showbiz này, Hoài Nhân mong muốn trở thành người truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ và cộng đồng người khiếm thị. Từ mặc cảm, thu mình, anh quyết định dùng âm nhạc để kể lại nỗi đau của chính mình. “Mỗi ngày, tôi vẫn có thể nấu cơm, phơi đồ... Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng học nhảy và đóng phim”, Hoài Nhân chia sẻ.