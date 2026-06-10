Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân trở lại sau 8 năm, kể hành trình vượt qua số phận

"Tôi chấp nhận gắn thêm hai chữ "khiếm thị" vào tên mình để trở thành "ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân" với mong muốn truyền đi thông điệp chúng ta hãy tự thương lấy chính mình, tự cho mình cơ hội đối mặt với thử thách, can đảm vượt qua số phận để bước tiếp về tương lai", nam ca sĩ chia sẻ.

Để đánh dấu sự trở lại này, Hoài Nhân ra mắt phim ca nhạc Ánh sáng nơi anh với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, Phan Bảo, Mi Anh, Năm Chà...

“Tôi từng nghĩ mình mất hết tất cả khi mất đi đôi mắt. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình vẫn còn tình thương với nghề với cuộc đời và với chính mình. Nên tôi quyết định quay lại không phải là ca sĩ Hoài Nhân của trước đây mà là ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân - một phiên bản mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, có được nhiều người "thương" mình hơn”, anh bộc bạch.

Ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân bật khóc tại buổi ra mắt phim ca nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

NSND Kim Xuân cho biết lý do cô nhận lời tham gia dự án là vì chữ "duyên", còn NSƯT Thành Lộc thì vì chữ “thương”.

“Ở sân khấu, thường có các em khiếm thị đến xem kịch và hình ảnh những người không nhìn thấy ánh sáng yêu nghệ thuật đến xem tôi diễn kịch khiến tôi có cảm tình. Một ngày, tôi thấy Nhân đến xem kịch, tôi nghĩ đó là cái duyên trời định”, NSND Kim Xuân chia sẻ.

NSND Kim Xuân chia sẻ lý do nhận lời tham gia phim ca nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dự án được xem như một cuốn tự truyện về cuộc đời của Hoài Nhân, được quay tại Bến Tre (cũ) trong vòng 4 ngày, kể về một công tử nhà giàu miền Tây thời Pháp thuộc, bất ngờ mắc phải căn bệnh lạ cướp đi vĩnh viễn thị giác.

Trong phim ngoài việc tham gia diễn xuất, Hoài Nhân còn giới thiệu hai ca khúc được nhạc sĩ Băng Tình “đo ni đóng giày” có tên “Thượng nguồn nước mắt” và “Cứ ngỡ là chân ái”.