Ca sĩ Khánh Linh trở lại đầy tự sự với "Tháng 4 - Lời nói dối của em"

Tối 17/4 tới, tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (31 Lương Văn Can, Hà Nội) sẽ diễn ra live concert Tháng 4 - Lời nói dối của em với sự tham gia của các ca sĩ Khánh Linh, Hà Linh và nhạc sĩ Dương Trường Giang, cùng 2UP Band và Aura String Quartet.

Đây là chương trình được xây dựng theo định dạng Live in the Theatre - một hình thức biểu diễn đề cao không gian nhà hát gần gũi, nơi âm nhạc trở về với những giá trị cốt lõi: Giọng hát, cảm xúc và sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả.

Không mang màu sắc phòng trà quen thuộc, đêm nhạc hướng tới trải nghiệm sân khấu âm nhạc đúng nghĩa nhưng vẫn giữ được sự ấm áp, thân mật.

Live concert "Tháng 4 - Lời nói dối của em" diễn ra vào tối 17/4 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với "họa mi" Khánh Linh, tháng 4 đã dần trở thành một “cuộc hẹn” thường niên với khán giả. Mỗi năm, nữ ca sĩ đều tổ chức một đêm nhạc quy mô nhỏ để được hát nhiều hơn, gần hơn với những người yêu mến giọng hát của mình.

Năm nay, live concert được tổ chức ngay tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long - nơi cô đang công tác - trong không gian phố cổ Lương Văn Can. Khánh Linh kỳ vọng đây sẽ trở thành một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc, ấm áp của khán giả Hà Nội.

Trong đêm diễn, Khánh Linh sẽ thể hiện loạt ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi như Giấc mơ tuyệt vời (Bảo Chấn), Giấc mơ mang tên mình (Văn Phong), Anh cứ đi đi (Vương Anh Tú), Người tình trăm năm, Nắng muộn (Giáng Sol), Em về tóc xanh (Quốc Bảo), Cầu vồng đêm mưa… Các tiết mục sẽ được làm mới với phần hòa âm của ban nhạc, giữ tinh thần live chân thật.

Trong khi đó, Hà Linh mang đến màu sắc mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn với loạt sáng tác của Tăng Nhật Tuệ như Tình nhân, Cho em gần anh thêm chút nữa, Không là tình nhân, Phủ nhận. Bên cạnh đó là những ca khúc được khán giả yêu thích như Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh) và một mashup rock gồm Hôn lễ của em, Ngày mai người ta lấy chồng, Thiệp hồng sai tên.

Đáng chú ý, các sáng tác của Tăng Nhật Tuệ đã được chuyển nhượng bản quyền cho ca sĩ, nên không cần xin phép sử dụng trong chương trình.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang sẽ đảm nhận một phần đặc biệt khi trình diễn gần như trọn vẹn album Giang phố - dự án âm nhạc do chính anh sáng tác. Với vai trò tác giả toàn bộ các ca khúc, nam nhạc sĩ mang đến màu sắc riêng, tạo nên sự cân bằng giữa các phong cách trong đêm diễn.

Ban nhạc Aura String Quartet tham gia đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về việc nhận lời tham gia, Hà Linh cho biết cô đang trong giai đoạn thu âm album thứ 3 cùng Tăng Nhật Tuệ, với lịch làm việc dày đặc. Tuy nhiên, lời mời từ Khánh Linh khiến cô không thể không nhận lời.

"Có những người mình không thể từ chối và Khánh Linh là 1 trong số rất ít đó. Và chắc tôi cũng là 1 trong số đó của Dương Trường Giang. Chúng tôi chỉ mất chưa đầy 2 phút để thống nhất làm show này. “17/4 hát không?”, “Hát”. Đơn giản vậy thôi", Hà Linh nói.

Lý giải về việc lựa chọn hình thức live concert, Hà Linh cho rằng đây là không gian mà cảm xúc không thể che giấu: “Khi đứng trên sân khấu, bạn không thể “giả vờ” hoàn hảo. Mọi thứ xảy ra ngay lúc đó - thật, mong manh hoặc rạn vỡ. Và đó là những khoảnh khắc không thể lặp lại. Và tôi nghĩ, trong thời đại AI này, điều đó trở nên quý giá hơn bao giờ hết".

Tên gọi Tháng 4 - Lời nói dối của em cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Theo Hà Linh, tháng 4 gắn vốn gắn với ngày nói dối - nơi mọi người có thể nói dối thoải mái mà không bị giận. Nhưng trong 364 ngày còn lại, chúng ta cũng có rất nhiều “lời nói dối” khác, những câu như “tôi ổn”, “không sao” hoặc những lời không bao giờ được nói ra...

“Tôi không phán xét những lời nói dối đó, ngược lại tôi thấy rất thương. Đôi khi, đó là cách duy nhất để một người có thể tiếp tục bước tiếp.

Bản thân không mong khán giả hiểu hết câu chuyện hay lý do đặt tên chương trình, chỉ hy vọng trong một khoảnh khắc nào đó, họ có thể đủ dũng khí để thành thật với chính mình. Dù sự thật không đẹp hay không dễ chịu, việc thừa nhận "tôi không ổn" cũng là một sự giải phóng”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Chương trình dự kiến phát hành 100 vé với các mức giá từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Đáng chú ý, live concert không có nguồn tài trợ, được thực hiện hoàn toàn từ mong muốn của nghệ sĩ trong việc tạo ra một không gian âm nhạc chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc cho khán giả.