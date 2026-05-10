Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ "lột xác" trẻ trung, viết nhạc cho con gái

Sau nhiều năm gắn liền với những bản tình ca buồn và có phần gai góc, Duy Mạnh bất ngờ trở lại với diện mạo trẻ trung và nhiều năng lượng hơn trong EP mới mang tên Vì tình yêu mà em trân trọng.

Đặc biệt, nam ca sĩ tiết lộ lần đầu tiên anh dành hẳn 2 tháng tập nhảy để thực hiện MV. Không còn hình ảnh quen thuộc ngồi đàn hát ballad hay xuất hiện với phong cách trầm mặc như trước, Duy Mạnh lột xác mang đến năng lượng trẻ trung, nhiều chuyển động và có phần hiện đại hơn.

“Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải tập nhảy để quay MV. Nhưng khi làm sản phẩm này, tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ hơn cho bản thân”, nam ca sĩ chia sẻ.

Duy Mạnh bất ngờ trở lại với diện mạo mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Duy Mạnh cho biết bản thân thời gian gần đây anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc vận động, tập luyện và theo dõi các xu hướng âm nhạc của giới trẻ. Không chỉ vì công việc, anh còn xem đó là cách để cải thiện sức khỏe và giữ tinh thần tích cực hơn sau nhiều năm làm nghề.

Chính quá trình tập luyện liên tục trong suốt 2 tháng đã giúp nam ca sĩ giảm từ 76kg xuống còn 71kg. Anh tiết lộ bản thân từng khá áp lực khi phải ghi nhớ động tác và theo kịp cường độ tập luyện, nhưng đổi lại là cảm giác mới mẻ và nhiều năng lượng hơn.

“Tôi nghĩ nghệ sĩ thì không nên đứng yên mãi. Các bạn trẻ bây giờ làm nghề rất năng động, rất chịu thay đổi nên tôi cũng muốn học hỏi thêm. Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn”, anh nói.

Dù dành nhiều tâm huyết cho EP lần này, Duy Mạnh cho biết bản thân anh không đặt nặng thành tích hay kỳ vọng phải tạo ra hiệu ứng quá lớn. “Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện tạo ra hiệu ứng hay hit lớn. Điều tôi muốn nhất là mình được làm nghề với tâm thế hết mình và cho khán giả thấy một Duy Mạnh khác hơn trước”, nam ca sĩ chia sẻ.

Duy Mạnh và con gái - ca sĩ Cầm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

EP mới của Duy Mạnh gồm 5 MV được phát hành theo hình thức mỗi tuần ra mắt một sản phẩm. Sau nhiều năm đi qua đủ thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, nam ca sĩ cho biết anh muốn âm nhạc của mình mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu hơn cho khán giả.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của EP lần này chính là sự xuất hiện của con gái anh - ca sĩ Cầm. Không chỉ góp mặt trong dự án âm nhạc mới của bố, Cầm còn có màn song ca cùng Duy Mạnh trong bản hit Vì tình yêu mà em trân trọng - ca khúc từng gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Không giấu được sự tự hào khi nhắc về con gái, Duy Mạnh cũng tiết lộ anh chính là người tự tay sáng tác ca khúc mới dành cho Cầm. Theo kế hoạch, sản phẩm âm nhạc này sẽ chính thức phát hành vào ngày 15/5 tới.

Nam ca sĩ cho biết anh không muốn áp đặt con gái phải đi theo hình ảnh hay phong cách âm nhạc của mình, mà chỉ muốn đóng vai trò hỗ trợ và định hướng chuyên môn.

“Tôi muốn Cầm được là chính mình. Thế hệ trẻ bây giờ có tư duy âm nhạc rất khác và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ hỗ trợ những gì mình có kinh nghiệm thôi”, anh chia sẻ.