Ca sĩ Đoan Trường sang Nga ngắm cực quang, xúc động khi trở lại trường xưa

Ngắm cực quang giữa thời tiết âm 20 độ C

Trong chuyến đi, ca sĩ Đoan Trường thực hiện ước mơ từ lâu là săn Bắc cực quang tại Murmansk - thành phố lớn nằm hoàn toàn trong vòng Bắc Cực của Nga, một trong những địa điểm thuận lợi để quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo này. Theo nam ca sĩ, hành trình đến đây kéo dài khoảng 25 tiếng bay.

"Phải đến đêm thứ ba, khi thức đến gần nửa đêm giữa cái lạnh âm 20 độ C, tôi mới ghi lại được những bức ảnh ưng ý dưới bầu trời cực quang", ca sĩ Đoan Trường nói.

Ca sĩ Đoan Trường dưới bầu trời Bắc cực quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam ca sĩ xúc động khi mặc áo dài check-in dưới bầu trời Bắc cực quang. Anh còn chuẩn bị cờ Việt Nam, cờ Nga và liễn “Chúc mừng năm mới” để cùng đoàn du lịch lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt. Theo Đoan Trường, tình yêu dành cho nước Nga vẫn vẹn nguyên bởi đây là nơi anh từng học tập và trưởng thành trong những năm tháng tuổi trẻ.

Sau hành trình khám phá, Đoan Trường dành thời gian quay lại ký túc xá và ngôi trường nơi anh từng theo học hơn 30 năm trước. Lần cuối rời nơi này là năm 1996, khi ra sân bay trở về Việt Nam, anh đã khóc rất nhiều vì phải chia tay quãng thanh xuân gắn bó tại đây.

Nam ca sĩ trở lại mái trường xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi tôi nhập học, trường có tên Moscow University of Fine Chemical Technologies Lomonosov (Đại học Công nghệ Hóa tinh vi Lomonosov). Sau 30 năm, trường đã đổi tên thành Russian Technological University (Đại học Công nghệ Liên bang Nga). Tôi học 6 năm và tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ khoa học tại đây, sau đó làm việc thêm 2 năm trước khi về Việt Nam năm 1996”, anh chia sẻ.

Trở lại nơi cũ, nhiều ký ức về quãng đời du học đầy khó khăn của nam ca sĩ bỗng ùa về. Năm 1987, Đoan Trường nhận học bổng toàn phần sang Nga du học. Tuy nhiên đến năm 1991, khi tình hình kinh tế - xã hội biến động, học bổng trở nên ít ỏi trong khi giá cả leo thang khiến cuộc sống của anh vô cùng chật vật.

Có thời điểm trong túi không còn đồng nào, anh phải ra chợ xin thực phẩm hư hỏng mang về ăn.

“Người ta lột những lá già của bắp cải đem bỏ, tôi đến xin rồi bỏ chỗ hư, phần còn lại cắt nhỏ làm salad. Tôi cũng tự ái khi phải ăn nhờ ở đậu bạn bè, nhưng không còn cách nào khác. Bạn có tiền thì mua đồ ăn, còn tôi không có tiền thì nấu ăn rồi rửa chén”, nam ca sĩ nhớ lại.

Để trang trải cuộc sống, anh làm nhiều công việc như bưng bê, nấu ăn, rửa chén, phục vụ nhà hàng. Có thời gian anh còn bán quần áo ở chợ trời và từng bị công an đưa về đồn. Vì bán hàng giữa trời lạnh, anh bị viêm phổi phải nhập viện nhưng không có tiền trả viện phí.

“Sau một tuần nằm viện, tôi leo tường trốn ra. Bệnh viện tìm ra nhưng vì tôi không có tiền nên họ cho luôn. Có lúc tôi còn bị trấn lột sạch tiền”, anh kể.

Thời điểm học tập tại Nga, ca sĩ Đoan Trường gặp không ít khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bén duyên với âm nhạc từ công việc phục vụ

Dù cuộc sống nhiều khó khăn, Đoan Trường vẫn cố gắng dành dụm để gửi tiền về phụ giúp gia đình ở Việt Nam. Anh cũng giấu kín những vất vả nơi xứ người vì sợ cha mẹ lo lắng. Cũng trong quãng thời gian làm phục vụ tại một nhà hàng ở Nga, Đoan Trường bất ngờ bén duyên với âm nhạc.

Một lần, khách trong nhà hàng yêu cầu ca sĩ hát một ca khúc tiếng Anh nhưng người biểu diễn hôm đó không thuộc bài. Thấy mình biết bài hát, anh mạnh dạn xin lên hát thử. “Sau khi hát xong, tôi được khách tặng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng)”, anh kể.

Từ đó, quản lý nhà hàng cho anh chuyển sang hát thay vì phục vụ. Thu nhập của Đoan Trường tăng từ 2 USD (khoảng 52.000 đồng) mỗi tối lên 10 USD (khoảng 260.000 đồng) cho 3 bài hát.

Ca sĩ Đoan Trường từng 3 năm liên tiếp đoạt giải nhất liên hoan tiếng hát sinh viên ở Nga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ vậy, cuộc sống của nam ca sĩ dần ổn định hơn. Anh thậm chí còn 3 năm liên tiếp đoạt giải nhất tại liên hoan tiếng hát sinh viên ở Nga.

Sau khi tốt nghiệp, Đoan Trường không về Việt Nam ngay mà ở lại Nga thêm vài năm để đi hát, làm đạo diễn, MC và tổ chức các chương trình ca nhạc, thời trang, hoa hậu. Anh cũng từng mời nhiều ca sĩ Việt Nam như Lệ Thu, Ngọc Ánh, Y Phụng, Kim Anh, Cẩm Vân, Bảo Quốc sang Nga biểu diễn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đoan Trường cho biết anh trân trọng những trải nghiệm của bản thân cũng như biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn.

Hiện nay, nam ca sĩ sống tại TPHCM và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch. Anh thường xuyên đi nhiều quốc gia để khám phá văn hóa và trải nghiệm những hành trình mới.

Hiện tại, Đoan Trường hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đoan Trường cho biết từ đầu anh đã xem âm nhạc là niềm đam mê hơn là nghề nghiệp chính.

“Những người khác xác định ca hát là nghề, còn tôi chỉ muốn thỏa mãn đam mê. Vì vậy tôi không cảm thấy sốc hay hụt hẫng khi qua thời, bởi ngay từ khi còn nổi tiếng, tôi đã chọn phát triển sự nghiệp ở những lĩnh vực khác ngoài âm nhạc”, anh nói.